Fatti Vedere: guida al cast del film con Matilde Gioli

Al cinema dal 6 febbraio con Eagle Pictures, Fatti Vedere (qui la nostra recensione) è la nuova commedia con Matilde Gioli diretta da Tiziano Russo. Il film segue le avventure di Sandra, che va in crisi quando il suo fidanzato la lascia su due piedi senza darle spiegazioni. Ma chi sono i volti del film? Ecco una guida al cast di Fatti Vedere:

Matilde Gioli – Sandra

Sandra è un’aspirante psicologa con un sogno: fare carriera e raggiungere la stabilità economica. Sul fronte sentimentale, la sua vita sembra perfetta: una relazione decennale con Stefano, che considera l’uomo della sua vita, e la certezza che, una volta sistemata professionalmente, i due si sposeranno. Ma il destino le riserva una doppia sorpresa. Dopo aver finalmente ottenuto un lavoro in un sito di psicoterapia online, chiamato fattivedere.com, la ragazza torna a casa per festeggiare con Stefano, solo per essere lasciata senza spiegazioni.

“Quello che io ho trovato molto interessante mentre lo giravo è che spesso per essere autentici ci serve metterci una maschera, che è paradossale se ci pensi.” Il tema del doppio e della maschera è centrale per l’interpretazione di Gioli che, affidandosi al trucco prostetico, mette in scena un personaggio che ricorda Mrs. Doubtfire, con le dovute differenze.

Francesco Centorame – Stefano

Stefano, fidanzato di Sandra che lascia su due piedi, è in un certo senso a sua volta vittima di un inganno. Crede di avere una psicoterapeuta con la quale cerca di fare un percorso, ma che in realtà è Sandra, la sua novella ex, che lo inganna per trovare la risposta a una domanda che la tortura: perché è stata lasciata?

Centorame si è costruito in pochi anni un curriculum davvero solido, approfittando della notorietà che gli ha regalato Skam ma anche della qualità del lavoro svolto nella serie Netflix, elemento fondamentale per lo sbocciare della sua carriera. Trai titoli più importanti a cui ha partecipato, citiamo C’è Ancora Domani, in cui interpreta il fidanzato della figlia maggiore della Cortellesi, un piccolo prototipo di maschio tossico, messo fuori gioco da una madre dalla volontà di ferro.

Pierpaolo Spollon – Marco

L’inganno che Sandra perpetra ai danni di Stefano non è un “crimine solitario”, in quando la giovane donna si fa aiutare da Marco, investigatore privato che la guiderà nel suo percorso di travestimento.

Meno noto di Centorame e Gioli al pubblico cinematografico, Pierpaolo Spollon è un volto che però gli italiani amano tantissimo, grazie alla sua partecipazione a numerose fiction e serie tv, tra queste citiamo le seguitissime DOC – Nelle tue mani, in cui recita sempre al fianco di Matilde Gioli, e Che Dio ci Aiuti, arrivata con successo alla settima stagione (l’ottava è in arrivo).

Asia Argento – Benedetta

A far saltare coperture e… maschere (è il caso di dirlo) ci pensa Benedetta, amica di Sandra, che si sposa. In quella occasione i personaggi saranno costretti a “farsi vedere”! A interpretare Benedetta c’è Asia Argento, vera e propria superstar internazionale che torna alla commedia leggera.

Attrice internazionale, vincitrice di David di Donatello e di Nastro d’Argento, regista, musicista e cantante, e, sì, anche figlia d’arte, Asia Argento è uno dei volti più noti del cinema italiano all’estero. Parlando del film e del suo personaggio, ha raccontato: “Anche io ho un doppio e non sono esattamente quello che sembra. Ed è un tema che riguarda tutti nella vita, perché il falso lo si crea per proteggere quelle parti più fragili.”