France: la spiegazione del finale del film con Léa Seydoux

Quando il film France 2021 di Bruno Dumont è uscito, ha ricevuto un’accoglienza divisa sia dal pubblico che dalla critica. Per un gruppo di persone, è una satira mediatica magistralmente realizzata sul mondo contemporaneo. Per altri, invece, non è altro che un assurdo dramma umano con una mancanza di chiarezza nel suo soggetto. In ogni caso, il film viene lodato per l’interpretazione della protagonista, Lea Seydoux, che interpreta il personaggio principale con grande ricchezza. Per fare chiarezza, in occasione del suo passaggio in prima visione in TV, in questo articolo forniamo una spiegazione del suo finale e approfondiamo il significato dei suoi temi principali.

La trama di France

Il film parla di un’affascinante giornalista e presentatrice televisiva, France de Meurs (Lea Seydoux). È molto influente nel suo lavoro e la gente la adora e la venera come un semidio. Nelle scene iniziali, il regista Dumont stabilisce questa nozione in modo squisito, con pedoni a caso che scattano selfie con lei o le chiedono un autografo. In una scena, il presidente francese Emmanuel Macron sembra piuttosto affascinato dalla figura di France quando gli viene posta una domanda da lei. Oltre al suo fascino, c’è però un altro lato della personalità della Francia. È molto brava nel suo lavoro di creare spettacoli mediatici proiettandosi al centro di tutto.

In uno dei suoi servizi sulla forza resistente anti-ISIS nel Sahel, detta abilmente ai soldati come comportarsi in modo “più forte” e “più duro” davanti alla telecamera. Al momento della trasmissione di questo servizio, lo monta con la sua intervista ai soldati e fa una perfetta spettacolarizzazione della guerra stessa. Il film si sofferma anche sulla vita personale di France. È sposata con uno scrittore di nome Fred e ha un figlio, Jojo. Ha però un rapporto piuttosto estraneo con il marito. Le loro interazioni notturne si riducono tra litigi narcisistici, arrampicate sulla politica di genere e momenti di cura reciproca. D’altra parte, il figlio di France non sembra avere molto affetto per i genitori e vive per lo più nella sua piccola bolla.

Un giorno, mentre si reca al lavoro, France inavvertitamente colpisce un giovane fattorino per le strade di Parigi, lasciandolo con un ginocchio slogato. Piuttosto sconvolto da questo incidente, France cerca di aiutare il ragazzo e la sua famiglia di immigrati nordafricani. La famiglia del ragazzo è una grande fan del lavoro di France e inizialmente esita ad accettare il suo aiuto. Alla fine, però, accettano l’aiuto di France e si commuovono per il suo gesto. Ma a causa di questo incidente, la giornalista diventa una notizia da prima pagina e i paparazzi seguono costantemente le sue attività per avere altre storie a riguardo. Con tutto ciò che accade intorno a lei, l’immagine esteriore di celebrità di France comincia a incrinarsi e lei inizia a mettere in discussione le sue priorità.

Ha quindi una sorta di esaurimento nervoso e, di conseguenza, lascia il lavoro. Per riprendersi, si reca in un ritiro alpino. Lì incontra un giovane enigmatico e affascinante di nome Charles Castro. Egli affascina la giornalista e le dà conforto e amore, cose che le mancano molto nel suo matrimonio con Fred. Ma non appena arrivano a Parigi, lei scopre che Charles è un giornalista e sta scrivendo un articolo proprio su di lei. L’atto d’amore è quindi stato fatto solo per il suo tornaconto, per raccogliere informazioni su di lei. Sconvolta da questa notizia, rompe ogni legame con Charles, nonostante lui affermi di essersi veramente innamorato di lei.

Dopo un po’ di tempo, torna alla sua precedente posizione in TV e inizia a fare dei nuovi servizi sulle zone di guerra. Durante uno di questi, si imbatte in un gruppo di rifugiati che cercano di attraversare il Mediterraneo su una barca. Rimane con loro e raccoglie una quantità redditizia di filmati del loro viaggio in mare, proiettandosi con loro durante tutto il viaggio, nonostante la loro grande barca sia sempre intorno a loro. Quando questo servizio viene trasmesso, Lou, l’assistente di France, invia per sbaglio le loro conversazioni dietro lo schermo su come lei manipola gli spettatori per creare uno spettacolo con i fatti.

Questo diventa un argomento scottante per i media, con tutti che criticano France per questo comportamento. Mentre a Parigi accade tutto questo, Fred e Jojo trascorrono le loro vacanze in montagna. Lì vanno incontro ad un incidente di carte fatale che li uccide entrambi. France sembra a questo punto piuttosto sconvolta dall’incidente, eppure rimane molto concentrata sul suo lavoro. Un giorno va a intervistare la moglie di uno stupratore e assassino seriale. Anche in questo caso, utilizza la stessa tecnica di manipolazione che abbiamo visto in precedenza nel film, quando racconta la guerra. Completa l’intervista e torna a casa.

La spiegazione del finale del film

A casa, la vediamo prepararsi per il suo show. In quel momento, però, Charles arriva nel suo appartamento e la affronta. Lei gli dice che il lavoro la sta uccidendo, ma che se ne fa una ragione. Da ciò possiamo presumere che France accetti la sua realtà e che, d’ora in poi, non abbia più bisogno di rifugiarsi nel falso sé della celebrità. Inoltre, nel suo monologo, afferma che Charles è l’unica persona fuori da questa follia della fama. Nell’ultima scena, li vediamo entrambi uscire dall’appartamento per le strade di Parigi. È quindi possibile che France perdoni Charles e che d’ora in poi si sosterranno a vicenda.

Una volta uscita dall’appartamento, i due vedono un uomo che picchia con rabbia una bicicletta parcheggiata vicino al marciapiede. France e Charles rimangono sconcertati. Dopo l’uscita di scena del furioso individuo, France appoggia la testa sulla spalla di Charles e la telecamera zooma sul suo volto, che lentamente si trasforma in un ampio sorriso. L’intera scena potrebbe dunque indicare che, come la bicicletta viene distrutta, l’involucro esterno di France – che è solo un oggetto da esibire per il pubblico – si rompe completamente e lei impara ad accettare il suo vero io. Così, alla fine, appoggia la testa sulla spalla di Charles, compiendo un atto umano dopo tutte le falsificazioni dei fatti compiute nel corso della sua carriera giornalistica.

Il significato dei temi del film

France è un film che ci mostra ampiamente il nostro fascino e la nostra ossessione per le immagini. Nell’era dei social media, tutto per noi è mero contenuto. Anche se si tratta dell’interazione con una celebrità, questa interazione può essere un atto umano, ma nell’era moderna, questo è degradato a mero contenuto. Nel film, pedoni a caso chiedono a France un autografo o il permesso di fare una foto con lei. Con questo tipo di azione ripetitiva, il regista Bruno Dumont suggerisce che nella società moderna le persone sono più interessate all’idea di umanità attraverso le immagini o qualsiasi altra forma di oggetto che proietta umanità, piuttosto che all’atto umano vero e proprio.

Il film mostra anche costantemente come i media manipolino i fatti e creino una sorta di iperrealtà. Il tentativo di France di catturare la guerra con una costruzione degli eventi molto pianificata (dal suo discorso alle possibili angolazioni delle telecamere) mostra come i media possano creare spettacoli fuori dall’ordinario. La dettatura di France su come far apparire i soldati “più forti” e “più duri” esemplifica la nozione di come i media vedono la realtà. Per loro è una semplice opera d’arte da confezionare nel modo migliore possibile, anche falsificandola se necessario. E attraverso di essa, reporter e giornalisti come France hanno l’opportunità di creare una sorta di celebrità intorno a loro, proiettandosi come l’agente che porta la realtà alla luce.

Per la maggior parte del film, inoltre, si parla della crisi esistenziale di France. Essendo una giornalista famosa, lei è costantemente proiettata su se stessa. Di conseguenza, crea un guscio intorno a sé, nascondendo la sua vera persona. Ma quando si imbatte per la prima volta nell’incidente con Baptiste, il ragazzo delle consegne, quel guscio inizia a rompersi. Mette quindi in discussione le sue priorità e la sua persona. Di conseguenza, crolla e si sente distaccata dal lavoro, dalla famiglia e persino da se stessa. Questa alienazione diventa così prevalente che alla fine diventa la ragione della sua rovina.