Steve Rogers: il suo destino svelato da Captain America: Brave New World?

Negli ultimi momenti di Avengers: Endgame, abbiamo scoperto che Steve Rogers era rimasto nel passato per il suo lieto fine con Peggy Carter. È stato un modo toccante per concludere il suo arco narrativo, ma cosa ne è stato del “Vecchio Rogers” dopo che ha ceduto lo scudo a Sam Wilson?

La Marvel Studios non ha mai fornito una risposta definitiva a questa domanda. The Falcon and the Winter Soldier si è fermata prima di rivelare il destino di Steve, anche se Spider-Man: No Way Home che trasforma la Statua della Libertà in un tributo a Steve, con tanto di scudo, sembrava un forte indizio che l’uomo debba essere morto fuori campo.

Sfortunatamente, Captain America: Brave New World non offre ulteriori approfondimenti o chiarimenti. Steve viene menzionato in una manciata di occasioni, in genere usando il passato remoto, ma era così anche in The Falcon and the Winter Soldier. La Marvel Studios sembra tenere aperte le sue opzioni quando si tratta dello status dell’originale Captain America nel MCU. Forse lo Steve più anziano avrà un ruolo da svolgere in Avengers: Doomsday prima di ringiovanire, in modo simile alla sua controparte nei fumetti? Tuttavia, sembra più probabile che l’eroe sia morto di vecchiaia.

Con questo in mente, come si inserirà Chris Evans nel film del 2026? La nostra teoria è che Sam viaggi indietro nel tempo per cercare l’aiuto di Steve e Peggy; Cap finirà quindi con lo scudo di Sam, creando un loop temporale in cui alla fine lo presenterà al suo amico nel 2019.

Alla domanda sul potenziale ritorno di Evans nell’MCU, Anthony Mackie ha recentemente affermato: “C’erano fumetti in cui Falcon e Steve Rogers combattevano fianco a fianco, entrambi come Capitan America. Quindi, sai, ci sono possibilità. Ci sono infinite possibilità”. Una scena di un funerale è stata girata per Captain America: Brave New World, ma è stata tagliata. Ma è stato detto che in origine era per il presidente Ross e non per Rogers.

Captain America: Brave New World riprenderà da dove si è conclusa la serie Disney+ The Falcon and the Winter Soldier, seguendo l’ex Falcon Sam Wilson (Anthony Mackie) dopo aver formalmente assunto il ruolo di Capitan America. Il regista Julius Onah (Luce, The Cloverfield Paradox) ha descritto il film come un “thriller paranoico” e ha confermato che vedrà il ritorno del Leader (Tim Blake Nelson), che ha iniziato la sua trasformazione radioattiva alla fine de L’incredibile Hulk del 2008.

Secondo quanto riferito, la star di Alita: Angelo della Battaglia Rosa Salazar interpreterà la cattiva Diamondback, mentre Giancarlo Esposito sarà Sidewinder. Harrison Ford, invece, assume qui il ruolo di Thaddeus “Thunderbolt” Ross, che a quanto rivelato dal primo trailer si trasformerà ad un certo punto nel Hulk Rosso. Nonostante dunque avrà degli elementi al di fuori della natura umana, il film riporterà il Marvel Cinematic Universe su una dimensione più terrestre e realista, come già fatto anche dai precedenti film dedicati a Captain America. Il film è al cinema dal 12 febbraio.