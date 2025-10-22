Wind River 2: aggiornamenti sulla trama del sequel di Taylor Sheridan, a lungo rimandato

Dopo numerosi ritardi, Wind River: The Next Chapter riceve un aggiornamento dalla star Scott Eastwood. Si tratta del seguito del film western del 2017 di Taylor Sheridan, Wind River, il cui cast era guidato da Jeremy Renner, Elizabeth Olsen e Graham Greene.

Gil Birmingham riprende il ruolo di Martin Hanson dal primo film, e questa volta è affiancato da Eastwood, Martin Sensmeir, Jason Clarke, Chaske Spencer e Alan Ruck. La storia ruota attorno al tracciatore Chip Hanson (Sensmeir) che indaga su una serie di omicidi nella riserva in cui vive.

Il sequel è stato girato nel 2023, ma ci sono state poche notizie sulla uscita di Wind River: The Next Chapter, fino a quando Clarke ha rivelato che il film “uscirà presto”. Non è stata ancora confermata una data o un periodo di uscita più specifici.

Durante l’intervista di ScreenRant a Scott Eastwood per Regretting You, Joe Deckelmeier ha chiesto all’attore della trama del nuovo film Wind River. Eastwood ha anticipato che è simile al film precedente, ma amplia il mondo immaginario creato da Sheridan. Ha anche sottolineato che il sequel approfondisce ciò che sta accadendo nelle riserve indigene. Ecco i suoi commenti:

È fantastico. È emozionante. È sicuramente sulla stessa linea del primo, ma amplia il mondo. Approfondisce un po’ di più ciò che sta accadendo in queste riserve.

Il primo film era ambientato nella riserva indiana di Wind River, nel Wyoming, dove il personaggio di Renner, un tracciatore, e quello di Olsen, un’agente dell’FBI, indagano su un omicidio. Wind River ha contribuito a richiamare maggiore attenzione sulla violenza contro le donne indigene e, stando ai commenti di Eastwood, il sequel sensibilizzerà il pubblico su altre importanti questioni relative alle comunità indigene e alle riserve.

Le differenze tra i film Wind River a cui Eastwood ha alluso sembrano collegate ai precedenti commenti di Birmingham, che descrive il sequel come “più un thriller”. Altre differenze chiave includono il fatto che Sheridan non è coinvolto nel sequel e che Renner e Olsen non torneranno a interpretare i loro ruoli. The Next Chapter è diretto da Kari Skogland, che in precedenza ha lavorato a The Handmaid’s Tale e The Falcon and the Winter Soldier.

C’è la continuazione del personaggio di Birmingham, lo stesso mondo e temi simili. Tuttavia, i commenti di Eastwood aiutano a sottolineare che il film in uscita sarà in gran parte una storia a sé stante piuttosto che un sequel.

Anche se Wind River: The Next Chapter non è un sequel tradizionale in senso stretto, è comunque destinato a beneficiare del successo del primo film e di come si basa su elementi familiari. Dopo gli aggiornamenti di Clarke e Eastwood, il prossimo aggiornamento potrebbe essere una finestra di lancio confermata o una data in cui i fan potranno vedere la nuova storia.