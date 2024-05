Gli anni più belli: tutte le curiosità sul film di Gabriele Muccino

Da sempre interessato ai rapporti, più o meno sopra le righe, che si possono instaurare tra le persone, il regista Gabriele Muccino è recentemente tornato al cinema con quello che egli considera il suo film più importante: Gli anni più belli (qui la recensione del film). Reduce dal successo di A casa tutti bene, il regista si concentra qui sul raccontare le vicende di un gruppo di amici nel corso di quarant’anni di storia italiana, portando i suoi protagonisti ad evolvere (o involvere) di pari passo con i tanti cambiamenti che hanno segnato il Bel Paese dai complessi anni Ottanta fino ai giorni nostri.

Il film di Muccino è un esplicito omaggio ad uno più grandi capolavori del cinema italiano, ovvero C’eravamo tanto amati, diretto da Ettore Scola nel 1974. Anche in quel caso si ripercorrevano 30 anni di storia italiana visti attraverso gli occhi dei protagonisti, i quali riflettevano inesorabilmente anche sui loro cambiamenti personali. Muccino si fa dunque carico di questa eredita, facendo idealmente partire il racconto lì dove il film di Scola si fermava. Con la partecipazione di alcuni attori amici, ricorrenti nella sua filmografia, egli ha così portato al cinema quello che è da molti considerato uno dei suoi film più belli.

Penalizzato negli incassi dalla pandemia di Covid-19, Gli anni più belli ha comunque trovato il modo di continuare a far parlare di sé. Rimane senza dubbio un film che merita una visione, anche solo per il ritratto divertente e amaro allo stesso tempo di un’Italia cambiata forse troppo drasticamente. Prima di intraprendere una visione del film, però, sarà certamente utile approfondire alcune delle principali curiosità relative a questo. Proseguendo qui nella lettura sarà infatti possibile ritrovare ulteriori dettagli relativi alla trama e al cast di attori. Infine, si elencheranno anche le principali piattaforme streaming contenenti il film nel proprio catalogo.

La trama e il cast di Gli anni più belli

Gli anni più belli propone la storia di quattro amici: Giulio, Gemma, Paolo e Riccardo, raccontata nell’arco di quarant’anni, dal 1982 ad oggi, dall’adolescenza all’età adulta. Ognuno con le proprie speranze, le proprie delusioni lavorative e sentimentali, i propri successi e i fallimenti. Componenti che sono l’intreccio di una grande storia di amicizia e amore attraverso cui si raccontano anche l’Italia e gli italiani. Il loro è grande affresco che racconta chi siamo, da dove veniamo e anche dove andranno e chi saranno i nostri figli. È il grande cerchio della vita che si ripete con le stesse dinamiche nonostante sullo sfondo scorrano anni e anche epoche differenti.

Ad intepretare i quattro protagonisti vi sono gli attori Pierfrancesco Favino, Micaela Ramazzotti, Kim Rossi Stuart e Claudio Santamaria, con il primo e l’ultimo di questi con già diverse collaborazioni con Muccino alle spalle. Nel film è inoltre presente anche la cantante Emma Marrone, fortemente voluta da Muccino, che compie così il suo esordio nella recitazione con il personaggio di Anna, moglie di Riccardo. Si ritrovano poi anche gli attori Jacopo Maria Bicocchi nei panni di Fabio, Nicoletta Romanoff in quelli di Margherita Angelucci e Francesco Acquaroli nel ruolo di Sergio Angelucci. Ad interpretare i quattro protagonisti da adolescenti si ritrovano invece Francesco Centorame, Alman Noce, Andrea Pittorino e Matteo De Buono.

La canzone di Claudio Baglioni

Particolarmente importante all’interno del film è la colonna sonora. Questa è stata curata dal maestro premio Oscar Nicola Piovani e composta per esaltare la forte malinconia alla base del racconto. Di particolare rilievo è però il brano inedito di Claudio Baglioni, Gli anni più belli, che dà il titolo al film. Pubblicato il 3 gennaio del 2020, questo segna il ritorno del cantante sulla scena musicale dopo quattro anni. Si tratta di un brano il cui testo descrive tutto l’ardore degli anni giovanili. Anni in cui si è concentrati solo sull’esprimersi al massimo del proprio potenziale, nonostante le preoccupazioni date dal futuro. Gli anni più belli è poi stato candidato a numerosi premi, tra cui il David di Donatello.

Il trailer di Gli anni più belli e dove vederlo in streaming e in TV

È possibile fruire di Gli anni più belli grazie alla sua presenza su alcune delle più popolari piattaforme streaming presenti oggi in rete. Questo è infatti disponibile nei cataloghi di Rakuten TV, Google Play, Apple TV, Netflix e Amazon Prime Video. Per vederlo, una volta scelta la piattaforma di riferimento, basterà noleggiare il singolo film o sottoscrivere un abbonamento generale. Si avrà così modo di guardarlo in totale comodità e al meglio della qualità video. Il film è inoltre presente nel palinsesto televisivo di sabato 4 maggio alle ore 21:10 sul canale Rai Movie.

Fonte: IMDb