Hunger Games: la spiegazione del finale del film

In Hunger Games (qui la recensione), tratto dai libri di Suzanne Collins, veniamo catapultati nel mondo di Panem, una terra distopica desolata e fin troppo realistica ambientata in un lontano futuro. Il Capitol, dove vivono i ricchi e benestanti, è sostenuto dai dodici distretti poveri e affamati del paese, popolati da lavoratori costretti a lavorare senza sosta per fornire alla città i beni e i servizi necessari per condurre una vita lunga, agiata e lussuosa. Entriamo in questo mondo attraverso gli occhi di Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence) proveniente dal distretto più trascurato di Panem: il Distretto 12.

Per salvare sua sorella Prim (Willow Shields), che viene estratta dalla lista dei nomi nonostante le probabilità siano a suo favore, Katniss ha la sfortuna di ritrovarsi a partecipare alla 74ª edizione degli Hunger Games, un evento annuale in cui due tributi di età compresa tra i 12 e i 18 anni, un maschio e una femmina, sono costretti a competere in una battaglia all’ultimo sangue per il divertimento del Capitol, come promemoria del loro potere e punizione per la ribellione fallita dei distretti. L’altro tributo scelto è Peeta Mellark (Josh Hutcherson), un ragazzo della classe mercantile che è follemente innamorato di Katniss, cosa che i due tributi sfruttano a loro vantaggio durante i giochi.

Nel corso del film, con il geniale supporto del loro mentore Haymitch (Woody Harrelson), Katniss e Peeta riescono ad affascinare il pubblico come gli sfortunati amanti del Distretto 12. Si preparano alla competizione con eventi e interviste esagerati, oltre ad alcune sessioni di allenamento fondamentali. L’ex vincitore degli Hunger Games Haymitch li istruisce su come vendersi al pubblico nella speranza di ottenere sponsor, indicando loro al contempo le cose di cui avranno bisogno per sopravvivere. Man mano che la pressione aumenta, Katniss e Peeta si allontanano l’uno dall’altra (poiché può esserci un solo vincitore), quindi questa recita da amanti sfortunati non può durare per sempre. Nell’arena, dopo aver ottenuto il punteggio più alto nell’allenamento, Katniss è il bersaglio del branco dei Professionisti, rendendo necessarie le sue abilità di furtività.

È confusa e si sente tradita quando scopre che Peeta sta collaborando con le minacce più grandi, poiché non sa che lui sta cercando attivamente di proteggerla, rischiando di morire mentre lo fa dopo l’incidente con il tracker jacker. Katniss si allea poi con Rue (Amandla Stenberg), ma alla fine Marvel (Jack Quaid) del Distretto 1 la trafigge con una lancia proprio mentre Katniss lo abbatte con una freccia. È solo quando, a metà della competizione, cambia il regolamento, offrendo a Katniss e Peeta l’opportunità di vincere insieme, che le cose si fanno davvero interessanti. Ma a quel punto Peeta è in fin di vita. Quando Katniss finalmente lo trova, è costretta a mettersi ancora più in pericolo per salvarlo e riportarli entrambi a casa.

Come finisce il film Hunger Games

Dopo essere sopravvissuta al cosiddetto banchetto e aver ottenuto con successo la medicina per Peeta, grazie a Thresh (Dayo Okeniyi), Katniss torna nella loro piccola caverna per curarlo e riprendersi dalla sua esperienza di morte imminente con Clove (Isabelle Fuhrman). Quando Peeta si riprende dalla ferita, i due lasciano la sicurezza della caverna per cercare cibo. Katniss si allontana per cacciare, mentre Peeta raccoglie piante commestibili, sperando di recuperare le forze prima dello scontro finale con i tributi rimasti. Tuttavia, quando viene sparato un colpo di cannone, Katniss torna ansiosamente dove ha lasciato Peeta, gridando il suo nome senza ricevere risposta.

Trova un mucchio di bacche, riconoscendole come belladonna mortale, prima di trovare Peeta che ne porta altre. Gli strappa frettolosamente le bacche dalle mani e gli spiega cosa sono, sollevata che lui sia al sicuro. Ma chi è morto? Dopo lo shock iniziale, trovano Foxface (Jacquelyn Emerson) morta lì vicino con le bacche in mano. Si scopre che stava seguendo Peeta ed è morta perché ha sopravvalutato le conoscenze di Peeta. Prima di lasciare il suo corpo, Katniss mette in tasca le bacche rimanenti di Foxface e suggerisce che potrebbe essere un metodo per eliminare anche Cato (Alexander Ludwig).

Katniss e Peeta vincono entrambi la 74ª edizione degli Hunger Games

Con solo Cato e Thresh a ostacolare la loro incoronazione come vincitori, Peeta e Katniss vagano nella foresta mentre il mondo intorno a loro si trasforma in notte nonostante sia solo mezzogiorno. Immediatamente, si rendono conto che i Gamemaker sono pronti a porre fine alla competizione. Si fanno strada con cautela attraverso il bosco e sentono Thresh che viene aggredito in lontananza. Un cannone spara e il suo volto viene proiettato nel cielo, lasciando solo Cato. Ora consapevoli del “gran finale”, Katniss e Peeta continuano ad avanzare, ma presto si ritrovano inseguiti dai mutanti fino a quando raggiungono la cornucopia al centro dell’arena e vi si arrampicano sopra.

Senza un attimo di tregua, ha inizio una lotta. Cato afferra Peeta, mettendolo in una presa di testa, e si prepara a dargli il colpo di grazia. È senza speranza, rendendosi conto di quanto fosse sciocco a pensare che qualcuno potesse mai “vincere” i giochi. Prima che possa uccidere Peeta, Katniss e Peeta collaborano per spingerlo nelle fauci dei mutanti, che iniziano a malmenarlo. Katniss spara a Cato con una delle sue frecce, ponendo fine alle sue sofferenze. Tuttavia, quando non vengono immediatamente incoronati vincitori, l’annunciatore spiega che la precedente modifica secondo cui due tributi dello stesso distretto avrebbero vinto è stata revocata.

Peeta spiega a Katniss che lei dovrebbe ucciderlo, dimostrando una volta per tutte quanto lui la ama e che hanno bisogno del loro vincitore. Katniss non è d’accordo e condivide il nightlock con Peeta, chiedendogli di fidarsi di lei. Portano le bacche alla bocca, ma la minaccia di uccidersi e non lasciare alcun vincitore è troppo forte. Katniss e Peeta vengono proclamati vincitori, il che significa che possono tornare a casa e lasciarsi alle spalle questi terribili ricordi. O almeno così pensavano. Dopo la competizione, mentre il film The Hunger Games volge al termine, Haymitch offre a Katniss una necessaria visione realistica di quanto il Capitol sia scontento di lei per averlo messo in imbarazzo.

Lei spiega che nemmeno lei è molto contenta del Capitol, ma Haymitch la supplica di capire la gravità di ciò che ha fatto. Nel frattempo, il capo dei Gamemaker Seneca Crane (Wes Bentley) viene condotto in una stanza da guardie armate, che viene chiusa a chiave dietro di lui. Nella stanza c’è una ciotola di bacche velenose, il che implica che anche il Capitol è furioso con lui per aver permesso a Katniss di metterli in ridicolo. Tornando a Katniss, Haymitch le insegna cosa dire e come comportarsi, dicendole di giustificare il suo gesto con le bacche come un momentaneo squilibrio mentale dovuto al suo amore eterno per Peeta, che è esattamente ciò che lei fa nell’intervista post-gioco con Caesar Flickerman (Stanley Tucci).

Sul treno che li riporta a casa, Katniss suggerisce di cercare di dimenticare ciò che hanno passato, ma Peeta dichiara di non voler dimenticare, dimostrando quanto sia forte il suo amore per Katniss e quanto desideri disperatamente che lei provi lo stesso. Poi, vengono accolti al loro ritorno nel Distretto 12 da una folla festante. Nel frattempo, al Capitol, il presidente Snow (Donald Sutherland) ribolle di rabbia mentre guarda il loro ritorno a casa, prima di lasciare minacciosamente la sala di controllo.

Cosa significa il finale?

Sebbene Katniss e Peeta siano sopravvissuti ai giochi, sono più in pericolo che mai. In particolare Katniss, poiché è lei ad essere incolpata per la trovata con il nightlock. Il Capitol li sta osservando da vicino, poiché hanno il potenziale per diventare una grave minaccia. Ciò che Katniss ha fatto nell’arena ha già iniziato a causare ribellioni. Dopo la morte di Rue, Katniss la seppellisce con cura ricoprendola di fiori. Poi, vediamo la popolazione del Distretto 11 indignata e in lotta contro i Pacificatori, che versano cibo e sangue fino a quando un esercito di Pacificatori marcia per fermarli. Quel piccolo gesto ha causato un terremoto così grande, ma le bacche e i due vincitori sono una questione ancora più importante.

Mai prima d’ora qualcuno aveva sfidato il Capitol con così tanto orgoglio e su un palcoscenico così pubblico. (E, dato ciò che apprendiamo nel prequel, Hunger Games: La ballata dell’usignolo e del serpente, è perfettamente comprensibile perché Snow si senta così minacciato da Katniss e dalla sua stella nascente). In breve, Katniss ha dato inizio a qualcosa che è già diventato molto più grande di lei e delle azioni di cui è effettivamente responsabile. Ha fatto pendere la bilancia dalla parte della speranza per il popolo, dimostrando che è possibile sfidare il Capitol.

Come suggerisce Haymitch, Katniss deve recitare la parte della studentessa infatuata se vuole sperare di sopravvivere nei giorni a venire, cosa che le risulta molto difficile in Hunger Games: La ragazza di fuoco. Per quanto riguarda Katniss e Peeta, il finale non si sforza molto di spiegare come evolverà la loro relazione. Nel bene e nel male, sono legati l’uno all’altra, ma hanno idee molto diverse su come affrontare il trauma che hanno appena subito e ciò che è sbocciato nel mezzo di esso. Il film riesce sicuramente a stuzzicare la curiosità su ciò che accadrà, preparando Katniss e Peeta ad affrontare nuovamente una dura prova.

