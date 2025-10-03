Il Codice Da Vinci: storia vera? ecco cosa è reale e cosa è finzione

La controversa storia vera del thriller misterioso di Dan Brown Il Codice Da Vinci è ancora oggetto di dibattito tra fan e critici. Adattato da Ron Howard nel 2006 come primo film della serie dedicata a Robert Langdon, Il Codice Da Vinci racconta la storia del simbologo religioso di Harvard Robert Langdon (Tom Hanks) e della crittografa Sophie Neveu (Audrey Tautou), che vengono coinvolti in una ricerca che coinvolge una serie di società storiche segrete e il Santo Graal. A causa delle controversie e delle peculiarità delle cospirazioni nella vita reale, qual è il vero Codice Da Vinci?

Il Codice Da Vinci, sia nella versione libro che film, è stato oggetto di critiche estreme, poiché un numero considerevole di affermazioni fatte dall’autore, Dan Brown, sono basate su inesattezze religiose, storiche e scientifiche. Oltre a ciò, la rappresentazione dell’arte, della storia e della cultura europee è piuttosto confusa. A causa della natura controversa del Codice Da Vinci, è difficile separare la realtà dalla finzione, poiché alcuni eventi storici sono stati distorti da Brown per adattarli alla trama. Questo vale per l’intera serie dedicata a Robert Langdon. Ecco la vera storia del Codice Da Vinci, insieme agli aspetti principali dell’opera che sono per lo più reali e quelli che sono falsi.

Per lo più reale – Esistenza dei Cavalieri Templari e del Priorato di Sion

Quando si cerca di rispondere alla domanda se Il Codice Da Vinci sia reale, è meglio partire da ciò che è accurato. Secondo Dan Brown, il leggendario Santo Graal non è il calice letterale usato nell’Ultima Cena, ma in realtà Maria Maddalena, un segreto protetto dai Cavalieri Templari (presenti in Assassin’s Creed come ordine cavalleresco realmente esistito). Storicamente, i Cavalieri Templari o l’Ordine del Tempio di Salomone erano un ordine militare cattolico fondato nel 1119, strettamente legato alle Crociate, in quanto protettori dei pellegrini cristiani.

Il primo collegamento tra i Templari e il Santo Graal può essere fatto risalire allo scrittore tedesco Wolfram von Eschenbach e al suo poema epico arturiano, Parzival. Questo poema presenta il Graal come una coppa misteriosa in grado di ridare la vita, che viene utilizzata come punto di riferimento da Brown, il quale poi altera la premessa in affermazioni sul sacro lignaggio di Gesù e Maria. Inoltre, non ci sono prove storiche che i Cavalieri Templari abbiano scoperto il Graal e siano stati annientati a causa della conoscenza dello stesso (anche se ciò non ha impedito al Santo Graal di essere un MacGuffin in decine di film su Re Artù).

L’esistenza del Priorato di Sion era reale, poiché si trattava di un’organizzazione fraterna fondata da Pierre Plantard nel 1956. Tuttavia, la natura del gruppo differisce notevolmente dalla descrizione di Brown, il quale sostiene che il Priorato vantasse membri come Leonardo da Vinci e Victor Hugo. Sebbene ciò non sia vero, il Priorato di Sion storico presentò effettivamente una serie di documenti per dimostrare l’esistenza di una discendenza da Gesù e Maria Maddalena, che in seguito fu smascherata come un elaborato inganno sotto forma di un enigma esoterico. Questo tentativo fallito di Plantard è stato smentito in modo esaustivo da studiosi e giornalisti, ma Brown ha scelto di basare le sue affermazioni sui documenti falsificati di Plantard.

Per lo più falso – Fatti sul Museo del Louvre e i suoi dipinti

Il Museo del Louvre è una scelta narrativa fondamentale fatta da Brown, poiché l’omicidio del curatore del museo Jacques Saunière avviene all’interno di questo spazio, e anche la ricerca del Graal da parte di Langdon termina qui. Tuttavia, Brown fa una serie di affermazioni sul museo di fama mondiale, in particolare sulla Piramide del Louvre, che, secondo lui, è stata realizzata con 666 lastre di vetro, su richiesta dell’architetto François Mitterrand. Questo è falso, poiché il Louvre afferma che il numero di lastre di vetro utilizzate è 673.

Brown sostiene anche che il Louvre ospita 65.300 opere d’arte, mentre in realtà ne ospita circa 35.000. Brown approfondisce anche i dipinti esposti nella Grande Galleria, tra cui la Gioconda, sostenendo che Da Vinci intendeva simboleggiare un insieme androgino attraverso la sua opera, cosa contestata da vari storici dell’arte. A parte questo, l’inesattezza più evidente è l’interpretazione di Leigh Teabing (Sir Ian McKellen) de L’ultima cena, in cui sostiene che Da Vinci abbia inserito di nascosto la raffigurazione di Maria Maddalena. Ciò è stato ampiamente confutato dagli storici dell’arte, i quali sostengono che Da Vinci abbia dipinto Giovanni con un tocco femminile per distinguerlo come l’apostolo più giovane.

Per lo più reale – Alcuni meccanismi interni dell’Opus Dei

L’Opus Dei è stato fondato in Spagna nel 1928 dal santo cattolico Josemaría Escrivá e rimane controverso ancora oggi. Brown incorpora i meccanismi interni dell’organizzazione per aggiungere spessore al personaggio di Silas, l’antagonista principale che ricorre all’omicidio su istigazione del “Maestro”. Brown descrive alcuni meccanismi interni dell’Opus Dei in modo abbastanza accurato, come quando mostra Silas (interpretato nel film da Vision dell’MCU, Paul Bettany) che usa una cintura chiodata per infliggersi mortificazioni corporali, in linea con le pratiche effettive dell’organizzazione.

Gli insegnamenti di Escrivá, compreso il mantra ripetuto da Silas, “il dolore è un bene”, sono una libera interpretazione, ma comunque accurata. Brown descrive anche la nuova sede dell’Opus Dei a New York con grande accuratezza e accenna alle controversie in cui l’organizzazione è spesso coinvolta. D’altra parte, ci sono grossolane inesattezze quando si tratta di alcuni fatti storici relativi all’Opus Dei. Sia Langdon che Neveu si riferiscono a Silas come a un “monaco”, il che è inesatto, anche se questo potrebbe essere deliberato per sottolineare la totale mancanza di conoscenza quando si tratta di società segrete.

Per lo più falso – Alcune affermazioni su Leonardo Da Vinci

Langdon, Neveu e Teabing sono presentati come esperti crittografi, in grado di decifrare simboli criptici e testi antichi. Questi personaggi discutono del testo al contrario di Leonardo da Vinci, che egli utilizzò effettivamente per nascondere alcune delle sue teorie progressiste sull’astronomia, la geologia e l’archeologia.

Tuttavia, Brown esagera questo fatto suggerendo che Da Vinci abbia lasciato indizi nelle sue opere d’arte su credenze religiose segrete, il che non è vero secondo i critici d’arte e gli storici. Brown sostiene anche che Da Vinci abbia creato elisir di immortalità, insieme a strumenti di tortura: questo è quasi del tutto falso, come suggerisce la totale mancanza di prove storiche. A parte questo, anche l’affermazione di Langdon secondo cui il diario di Da Vinci conteneva intricati disegni del cryptex è falsa.

Per lo più reale – Fatti chiave sulla storia e le tradizioni pagane

La rappresentazione dubbia delle tradizioni primordiali, degli eventi storici e delle pratiche religiose pervade tutti i romanzi di Dan Brown, come i resoconti imprecisi e semplicistici del Rinascimento e della peste nera nel flop al botteghino Inferno. Tuttavia, Il codice Da Vinci riporta in gran parte correttamente le basi della storia pagana, risalendo alla radice della parola, che originariamente significava “abitante della campagna”. Il pentacolo è considerato uno dei simboli più antichi della terra, il che è anche vero, ma l’affermazione di Brown secondo cui il paganesimo rappresenta solo il “sacro femminile” è quantomeno errata, poiché il simbolismo insito in questo simbolo è più sfumato e completo.

Ciononostante, c’è molta verità nell’affermazione che i simboli e le divinità pagane sono stati demonizzati dalle strutture religiose dominanti e che il cristianesimo ha attinto ampiamente dalle tradizioni pagane (simili a quelle viste nel capolavoro folk-horror pagano del 2019 Midsommar). Ad esempio, Brown ha sostanzialmente ragione quando afferma che il 25 dicembre era considerato anche la data di nascita di Mitra, Osiride, Adone e Dioniso, il che è dovuto principalmente al fatto che la fine di dicembre è la data più vicina al solstizio d’inverno, un momento storicamente significativo per celebrare i miracoli e la rinascita.

Tuttavia, Brown sostiene erroneamente che lo gnomone di Saint-Sulpice sia uno strumento astronomico pagano, mentre in realtà si tratta di uno strumento astronomico la cui striscia di ottone non è chiamata Rosa.

Per lo più falso – Alcune affermazioni su Gesù e Maria Maddalena

Una delle affermazioni più controverse fatte da Brown nel Codice Da Vinci è stata l’unione tra Gesù Cristo e Maria Maddalena e la discendenza che ne è derivata. Altri film come La Passione di Cristo hanno insinuato un legame più forte tra i due rispetto a quello descritto nella Bibbia, ma nella linea temporale di Dan Brown, i due sono andati fino in fondo. Mentre spiega questo a Neveu, Langdon inizia affermando che Maddalena discendeva dalla tribù di Beniamino, proprio come il primo re di Israele, Saul, rendendo così la discendenza di natura reale.

Il problema di questa affermazione è la mancanza di prove storiche e il fatto che “Maddalena” significava “di Magdala”, suggerendo che non provenisse dalla tribù di Beniamino. Inoltre, le prove testuali nei vangeli gnostici canonici e nel Nuovo Testamento, che sono la fonte delle affermazioni di Brown, non supportano la sua interpretazione. Inoltre, la falsità di questa affermazione può essere ricondotta alle idee di Plantard, che sono già state smascherate come un’elaborata invenzione.

Perché la storia del Codice Da Vinci è stata così controversa

Un fattore causale della controversia che circonda Il Codice Da Vinci, sia sullo schermo che sulla carta, è il suo messaggio percepito come anticattolico. Se la prima storia di Langdon di Dan Brown fosse critica nei confronti dei credenti cattolici è discutibile. Un malinteso comune è che Dan Brown sia stato cresciuto come cattolico e nutra sentimenti di risentimento a livello personale, ma in realtà era episcopale fino a quando le sue convinzioni non sono cambiate durante gli studi. Inoltre, non nutre alcun rancore nei confronti della religione e delle persone religiose in generale e, lungi dall’essere un ateo convinto, ha in realtà delle convinzioni spirituali personali. In un’intervista a Parade nel lontano 2009, Brown ha detto del suo rapporto con la fede:

“L’ironia è che ho davvero chiuso il cerchio. Più studiavo scienza, più mi rendevo conto che la fisica diventa metafisica e i numeri diventano numeri immaginari. Più ti addentri nella scienza, più il terreno diventa confuso. Cominci a dire: ‘Oh, c’è un ordine e un aspetto spirituale nella scienza’”.

Il Codice Da Vinci appare molto critico nei confronti della Chiesa cattolica come istituzione e dello zelo con cui può incoraggiare gli ordini monastici a seguire la dottrina (anche se giocare sulla paura dei monaci cultisti per creare drammaticità non è una novità: il monastero silenzioso di Evil ne è un esempio recente). La visione alternativa della storia del Codice Da Vinci, sostenuta in parte dalla scoperta di “reperti” ormai smentiti come i Rotoli del Mar Morto e dall’interesse per il Vangelo di Maria Maddalena, è stata inizialmente considerata offensiva dalla Chiesa stessa, soprattutto a livello teologico. Contravveniva a troppi principi dell’ortodossia cattolica consolidata.

Essendo una branca del cristianesimo, la storia canonica di Cristo è particolarmente importante per i cattolici: è dalla Chiesa cattolica che ha origine la parola “canone” e per secoli ha significato fondamentalmente ciò che è accaduto o non è accaduto a Gesù e ai santi. Non ha aiutato il fatto che il personaggio immaginario di Tom Hanks, Langdon, fosse erroneamente ritenuto basato su una persona o su eventi reali. Tuttavia, con il placarsi dell’entusiasmo intorno al Codice Da Vinci, anche l’opposizione vocale si è attenuata. La fede è un elemento profondamente personale della vita ed è sbagliato affermare che tutti i credenti cattolici si sentano offesi dal Codice Da Vinci.

La maggior parte di loro comprende che si tratta di un’opera di fantasia e che l’intento di Dan Brown non era quello di distruggere la Chiesa o attaccare le loro credenze personali (per quanto alcuni media abbiano voluto infiammare la situazione e suggerire il contrario). Va notato che non c’è nulla nelle Scritture bibliche che suggerisca che Gesù fosse sposato, con Maria o con chiunque altro. La purezza di Cristo al momento della sua morte è un fondamento di molte parti della fede cristiana, poiché rappresenta l’ideale che Gesù fosse al di sopra dei piaceri carnali e dei peccati della carne. È importante riconoscerlo perché spiega perché le alterazioni di Dan Brown alla storia biblica siano così importanti.

Molti adattamenti della Bibbia modificano dettagli cruciali, anche riguardo alla vita di Gesù. Tuttavia, suggerire che Gesù non solo avesse una relazione intima con una donna, ma anche che il divino Figlio di Dio avesse trasmesso il suo seme e generato una discendenza mortale è diverso. L’idea è già emersa nella storia in passato ed era considerata eresia dalla Chiesa. La risposta moderna al Codice Da Vinci non è stata così forte, ma la controversia ha le sue radici in un luogo simile. Alcuni di coloro che hanno partecipato al film hanno persino espresso disinteresse per le storie di Dan Brown, tra cui Tom Hanks.

Dan Brown non ha scritto Il Codice Da Vinci per essere anticristiano

Insieme alla controversia sulla vera storia de Il Codice Da Vinci, molti gruppi religiosi si sono espressi contro la storia di Dan Brown definendola anticristiana. Certamente, date le conclusioni e le rivelazioni sulla storia del cristianesimo che emergono dalla storia, non sorprende che molte persone abbiano avuto dei problemi con essa. Tuttavia, Dan Brown ha respinto le accuse di essere ateo e che la storia fosse intesa come un attacco alla religione cristiana.

In un’intervista (tramite: BBC) Brown ha ammesso di non credere più in molti dei concetti su Dio e la religione che gli sono stati insegnati durante la sua infanzia, compreso il modo in cui è stata creata la vita. Tuttavia, non arriva a dire che crede che Dio non esista, insistendo sul fatto che a volte sente che c’è qualcosa di più grande di lui là fuori, e che è difficile diventare completamente atei.

Molte persone hanno cercato di dimostrare che il Codice Da Vinci è falso

La controversia sulla vera storia del Codice Da Vinci ha avuto risonanza ovunque, anche in libri e altri film. Tra questi c’è il libro Debunking the Da Vinci Code, in cui il dottor Brant Pitre parla delle varie affermazioni contenute nel libro di Dan Brown e nel film stesso. Il libro esamina la controversia che circonda le accuse, dal matrimonio di Gesù con Maria Maddalena all’occultamento del Santo Graal. Il termine Debunking the Da Vinci Code è stato utilizzato in molti altri contesti, tra cui un’intera puntata della serie televisiva della ABC Nightline che ha esaminato i diversi eventi della storia immaginaria. Lo studioso Darrell Bock ne ha spiegato l’importanza.

“Tra il 20 [percento] e il 33 percento della popolazione dichiara di credere al libro o di averne tratto beneficio… Qual è ora la responsabilità della Chiesa nei confronti di quel gruppo… di persone che credono in questo? Non si può dire: ‘Oh, mi dispiace, non dovreste crederci’. È meglio coinvolgerli”.

Probabilmente, la più famosa analisi della vera storia del Codice Da Vinci è stata presentata nel documentario Da Vinci Code Decoded. Il documentario, disponibile in streaming su Prime Video, tocca le controversie che circondano il possibile matrimonio di Gesù, i Vangeli gnostici e l’influenza che i leader romani hanno avuto nella stesura dei libri del Nuovo Testamento. Questo documentario intervista anche Dan Brown e raccoglie le sue opinioni sulla controversia. Oltre a Brown, il documentario coinvolge anche storici e autori che apportano la loro esperienza alle idee presentate, dimostrando quanto sia stato popolare il Codice Da Vinci sin dalla sua uscita.