Peacemaker – Stagione 2: l’episodio 7 offre colpi di scena inaspettati su Terra-X

In modo esilarante, l’ultimo episodio di Peacemaker, intitolato “Like a Keith in the Night”, si apre con Chris che si rende conto di non aver colto tutti i segnali rivelatori del dominio nazista su Terra-X. Tra questi, le copie di Mein Kampf su ogni scrivania e un enorme murale di Hitler su una parete dell’A.R.G.U.S. A questo punto, Chris e Harcourt fuggono, così come Adebayo, che viene salvata da Judomaster quando questi fulmina elettricamente i suoi inseguitori.

Auggie, nel frattempo, spiega a Keith che il loro Chris è probabilmente morto e racconta di aver incontrato il suo doppelganger (che, curiosamente, ha percepito come crudele e proveniente da un mondo molto più oscuro del loro). Blue Dragon e Captain Triumph si preparano, lasciando Economos a cercare di convincere Eagley ad aiutarlo a liberarsi. Adebayo e Judomaster stringono invece un legame, lamentandosi che il loro mondo purtroppo non è molto diverso da questo, mentre Peacemaker ed Emilia si ritrovano circondati dalla polizia… prima che Auggie e Keith facciano sentire la loro presenza, uccidendoli tutti.

Rick Flag Sr. e Sasha Bordeaux chiedono dunque aiuto a Sydney Happersen di Superman per rintracciare il portale dimensionale di Peacemaker. Lui spiega però che questo è molto più sicuro di quello di Lex Luthor e sembra che Rick abbia intenzione di tenere Sydney con sé. Chris spiega poi tutto a suo padre e a suo fratello, anche se quest’ultimo non accetta la spiegazione di Peacemaker secondo cui voleva solo provare cosa significasse avere una famiglia. Auggie ha intenzione di rimandarli a casa e non sembra essere razzista; sottolinea anche che il loro Chris era fuori controllo e crede al Peacemaker della DCU quando dice di aver ucciso suo figlio per sbaglio.

Una versione alternativa di Larry Fitzgibbon si presenta alla porta in cerca di risposte, ma viene respinta da Auggie. I due Vigilantes trovano Adebayo e Judomaster nelle vicinanze, mentre Auggie dice a Harcourt che non è un nazista e che non è in grado di combattere ogni ingiustizia nel suo mondo. Vuole renderlo un posto migliore. Purtroppo, il suo potente discorso viene interrotto da Vigilante, che attacca violentemente Blue Dragon con un coltello, uccidendolo.

Segue una sparatoria con la polizia e un vendicativo Keith attacca Chris (che, a tutti gli effetti, ha distrutto il suo mondo). Peacemaker è inorridito nel vedere i suoi amici attaccare suo fratello e gli dice in lacrime quanto sia dispiaciuto. Chris conclude che non è il suo mondo o il loro ad essere sbagliato, ma lui, perché distrugge tutto ciò che tocca. I nostri eroi fuggono poi attraverso il QUC e, mentre Harcourt cerca di uccidere Captain Triumph per impedirgli di vendicarsi, non riesce a farlo a causa dell’arrivo della polizia.

Keith viene soccorso in ambulanza nel suo mondo, mentre Chris e i suoi amici tornano a casa e trovano Flag Sr. e l’A.R.G.U.S. ad attenderli con le pistole spianate. Peacemaker viene quindi arrestato, mentre i suoi amici vengono lasciati liberi dopo che lui si è assunto la responsabilità di tutto ciò che è successo con il QUC. È chiaro che è un uomo distrutto dopo quello che è successo su Terra-X, e ora aspettiamo di vedere cosa succederà nel finale della prossima settimana.

Tutto quello che sappiamo della stagione 2 di Peacemaker

“La gente sta capendo che la seconda stagione di Peacemaker riguarda due dimensioni, e questo è davvero il cuore della serie”, ha spiegato Gunn durante una recente intervista con Rolling Stone. “Ma non è che una di queste sia la vecchia DCEU e l’altra la DCU. La questione viene affrontata in modo diverso, in modo molto diretto in una stagione in cui quasi tutto nella prima stagione è canonico e alcune cose non lo sono. E infatti ho registrato un podcast con gli attori Steve Agee e Jen Holland“.

“Abbiamo parlato di ogni episodio di Peacemaker e in quegli episodi ho spiegato cosa è canonico e cosa non lo è. In pratica ho eliminato alcune piccole cose della prima stagione di Peacemaker che non sono canoniche, come Aquaman. Ma la maggior parte delle cose è canonica“. Stando a queste parole di Gunn, sarà dunque interessante scoprire cosa la seconda stagione aggiungerà alla storia di Peacemaker e come lo renderà a tutti gli effetti un personaggio del DC Universe.

“Peacemaker esplora la storia del personaggio che John Cena riprende all’indomani del film del 2021 del produttore esecutivo James Gunn, Suicide Squad – un uomo irresistibilmente vanaglorioso che crede nella pace ad ogni costo, non importa quante persone debba uccidere per ottenerla!”, è stato poi riferito. I dettagli precisi sulla trama della seconda stagione sono ancora per lo più nascosti, ma sappiamo che Frank Grillo riprenderà il ruolo di Rick Flag Sr. e cercherà di vendicarsi per l’uccisione da parte di Peacemaker di suo figlio Rick Jr. (Joel Kinnaman) avvenuta in The Suicide Squad.

