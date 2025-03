Il gatto con gli Stivali 2 – L’ultimo desiderio: la spiegazione del finale del film

Il gatto con gli Stivali 2 – L’ultimo desiderio ha rivelato molte cose nel suo finale, compreso il poi confermato ritorno di Shrek. Film d’animazione del 2022, è il seguito de Il gatto con gli stivali del 2011 e continua la storia del gatto protagonista, introdotto per la prima volta in Shrek 2. Nel film, Gatto scopre di aver esaurito le sue otto vite e, se non starà attento, perdendo quella che gli rimane morirà. L’avventuroso felino non è certo contento di dover vivere una vita ridotta, così si mette alla ricerca della Stella dei Desideri, sperando di poter desiderare di riavere le sue vite. Lungo la strada, incontra un nuovo amico, Perrito, e si riunisce con Kitty Zampe di Velluto.

Per ottenere il suo desiderio, Gatto deve combattere contro Riccioli d’Oro e la sua famiglia criminale dei Tre Orsi, ma anche contro “Big” Jack Horner, tutti alla ricerca della Stella dei Desideri. Gatto è anche alle prese con il suo passato, tra cui la decisione di non sposare Kitty e i modi in cui l’ha maltrattata durante la loro relazione. Alla fine, le cose non vanno come previsto, ma il protagonista impara alcune lezioni preziose e alla fine del film è in pace con sé stesso. Oltre a presentare un finale piuttosto complesso, Il gatto con gli Stivali 2 – L’ultimo desiderio prepara Shrek 5 con un simpatico easter egg.

La spiegazione del finale, Gatto sopravvive agli eventi del film?

Fortunatamente, Gatto sopravvive alla fine di Il gatto con gli Stivali 2 – L’ultimo desiderio, anche se per un momento, quando combatte con il Lupo, che in realtà è la Morte, sembra che non possa farcela. Alla fine, però, Gatto distrugge la Stella dei desideri dopo essersi reso conto di quanto sia stato egoista nel corso della sua vita. Ha infatti cercato di ottenere la Stella dei desideri tradendo Kitty e Perrito, ma si rende conto di non voler ferire altre persone oltre a quelle che ha già deluso. Poiché rinuncia al suo desiderio, la Morte lo lascia dunque andare, sapendo però che un giorno si rivedranno. A questo punto, Gatto non ha più paura, ma è anzi contento di sé e della sua decisione.

Per quanto riguarda gli altri personaggi, Jack Horner, l’altro villain del film, voleva usare la Stella dei desideri per acquisire e controllare tutta la magia del mondo. Nel frattempo, Kitty, ancora ferita per la sua passata relazione con Gatto, vuole usare la Stella dei desideri per poter avere qualcuno di cui potersi fidare, dato che la sfiducia che nutre nei confronti dell’ex amante ha portato alla fine della loro relazione. Infine, Riccioli d’oro desidera riunirsi alla sua vera famiglia biologica. Quest’ultima, però, si rende conto di non aver bisogno della sua famiglia biologica, poiché gli Orsi la amano e l’apprezzano proprio come se fosse parte della sua famiglia.

La verità sulla relazione tra Gatto e Kitty

Gatto e Kitty sono in disaccordo per tutta la durata di Il gatto con gli Stivali 2 – L’ultimo desiderio a causa della loro rottura. Kitty prova rancore nei confronti dell’ex amante e lui crede che ciò sia dovuto al fatto che l’ha abbandonata prima del loro matrimonio. Gatto è infatti pieno di sensi di colpa per le sue azioni. Tuttavia, si scopre che non ha lasciato Kitty da sola all’altare, perché nemmeno lei ha partecipato al loro matrimonio. Kitty, infatti, non credeva che Gatto potesse amarla veramente perché era troppo innamorato di se stesso, e questo l’ha portata ad abbandonarlo prima che lui potesse abbandonare lei.

L’intera situazione è stata un malinteso che avrebbe potuto essere risolto se i due si fossero dichiarati i rispettivi sentimenti. Alla fine del film, Gatto e Kitty mettono da parte le loro differenze e si perdonano a vicenda. Quando Gatto sceglie Kitty e Perrito al posto della Stella dei desideri, dimostra di essersi lasciato il suo egoismo alle spalle e Kitty ora crede di poter essere il partner di cui ha bisogno. Si unisce così al Gatto e a Perrito nel loro viaggio per mare, il che significa che se potrebbero entrambi apparire al fianco del gatto con gli stivali in Shrek 5.

Il vero significato di Il gatto con gli Stivali 2 – L’ultimo desiderio

Il significato ultimo del film Il gatto con gli Stivali 2 – L’ultimo desiderio è piuttosto significativo e d’impatto. Il gatto, un tempo egoista e selvaggio, deve abbassare la guardia e ammettere di non essere così coraggioso come finge di essere. In realtà ha molte paure, e la morte è una di queste. Alla fine del film, quando affronta letteralmente la morte, si rende conto che tutte le cose che pensava fossero importanti per lui non lo sono più, e che le cose veramente importanti sono i suoi amici e il suo amore per Kitty. Questo gli permette di affrontare la sua più grande paura e, una volta fatto, non ha più bisogno di desiderare altre vite.

Gli easter eggs a Shrek 5

Alla fine di Il gatto con gli Stivali 2 – L’ultimo desiderio, dunque, Gatto salpa per mare, dichiarando di essere in partenza per trovare nuove avventure e fare visita ad alcuni vecchi amici. Naturalmente, potrebbe riferirsi a qualsiasi amico, anche se la musica che suona indica che sta parlando di Shrek, Fiona e Ciuchino. La colonna sonora nel finale è infatti quella di Shrek, in particolare quella delle scene di Molto Molto Lontano. Un altro easter eggs si ha quando la nave salpa verso il tramonto e la telecamera zooma per rivelare un regno su una scogliera accanto all’insegna di Molto Molto Lontano. Il finale non rivela molto altro sul futuro del franchise, ma come noto Shrek 5 è confermato per un’uscita nel 2026.