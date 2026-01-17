Il gatto con gli stivali 2 – L’ultimo desiderio: la spiegazione del finale del film

Il gatto con gli stivali 2 – L’ultimo desiderio ha rivelato molte cose nel suo finale, compreso il futuro del franchise di Shrek. Il film d’animazione del 2022 è il seguito de Il gatto con gli stivali del 2011 e continua la storia del gatto protagonista, apparso per la prima volta in Shrek 2. Nel film, il gatto scopre di aver esaurito otto delle sue nove vite e che, se non sta attento, morirà. Il felino avventuroso non è però contento di dover vivere una vita più tranquilla, quindi parte alla ricerca della Stella dei Desideri, sperando di poter desiderare di riavere le sue vite. Lungo la strada, incontra un nuovo amico, Perrito, e si ricongiunge con Kitty Softpaws.

Per realizzare il suo desiderio, il Gatto deve combattere contro Riccioli d’Oro e la sua famiglia criminale dei Tre Orsi e contro “Big” Jack Horner, che sono anche loro alla ricerca della Stella dei Desideri. Il Gatto sta anche combattendo contro il suo passato, compresa la sua decisione di non sposare Kitty e il modo in cui l’ha maltrattata nella loro relazione. Alla fine, le cose non vanno come previsto, ma il Gatto impara alcune lezioni preziose e alla fine trova la pace. Oltre a presentare un finale piuttosto complesso, Il gatto con gli stivali 2 – L’ultimo desiderio prepara Shrek 5 con un easter egg che suggerisce che il Gatto e Shrek si riuniranno presto per un altro capitolo della popolare serie.

Il Gatto con gli stivali sopravvive alla fine del film?

Fortunatamente, Gatto sopravvive alla fine di Il gatto con gli stivali 2 – L’ultimo desiderio, anche se per un attimo, mentre combatte con il Lupo, che in realtà è la Morte, sembra che non ce la farà. Alla fine, però, distrugge la Stella dei Desideri dopo aver accettato quanto sia stato egoista per tutta la vita. Cercava infatti di ottenere la Stella dei Desideri tradendo Kitty e Perrito, ma si rende conto che non vuole ferire altre persone oltre a quelle che ha già ferito. Poiché il Gatto affronta la Morte e rinuncia al suo desiderio, la Morte lo lascia andare, sapendo che però un giorno si rivedranno. Il Gatto non ha più paura, ma è felice di sé stesso e della sua decisione.

Cosa rivela Il gatto con gli stivali 2 – L’ultimo desiderio su Shrek 5?

Alla fine di Il gatto con gli stivali 2 – L’ultimo desiderio, Gatto salpa felice, dichiarando che sta partendo alla ricerca di nuove avventure e per visitare alcuni vecchi amici. Naturalmente, potrebbe riferirsi a qualsiasi amico, anche se la musica in sottofondo indica solo tre persone: Shrek, Fiona e Ciuchino. La musica che accompagna il finale è infatti la colonna sonora di Shrek, in particolare delle scene ambientate a Molto Molto Lontano.

Un altro easter egg di Shrek si verifica quando la nave salpa verso il tramonto e la telecamera zoomma indietro per rivelare un regno su una scogliera accanto al cartello di Molto Molto Lontano. Il finale non rivela molto altro sul futuro del franchise di Shrek, ma Shrek 5 è stato confermato nell’aprile 2023, cinque mesi dopo l’uscita di Il gatto con gli stivali 2 – L’ultimo desiderio. È chiaro che il finale del film porterà al quinto film della saga.

I desideri degli altri personaggi

Jack Horner, il cattivo di Il gatto con gli stivali 2 – L’ultimo desiderio, vuole usare la Stella dei Desideri per acquisire e controllare tutta la magia del mondo. Nel frattempo, Kitty, ancora ferita dalla sua passata relazione con Gatto, vuole usare la Stella dei Desideri per desiderare qualcuno di cui potersi fidare, poiché la sfiducia che prova nei confronti di Gatto ha portato alla fine della loro relazione. Infine, Riccioli d’Oro desidera poter ricongiungersi con la sua vera famiglia biologica.

Cosa è successo davvero tra il Gatto e Kitty

Gatto e Kitty sono in contrasto per tutto il film a causa della loro rottura. Kitty prova risentimento nei confronti di Gatto, e lui crede che ciò sia dovuto al fatto che lui l’ha abbandonata prima del loro matrimonio. È tormentato dal senso di colpa per le sue azioni. Tuttavia, si scopre che non ha lasciato Kitty sola all’altare perché nemmeno lei si è presentata al loro matrimonio. Kitty non credeva che Gatto potesse amarla veramente perché era troppo innamorato di se stesso, e questo l’ha spinta ad abbandonarlo prima che lui potesse abbandonare lei. L’intera situazione era un malinteso che avrebbe potuto essere risolto se i due avessero comunicato i propri sentimenti.

Riccioli d’oro si ricongiunge con la sua famiglia biologica?

Dato che Gatto distrugge la Stella dei Desideri alla fine del film, anche Riccioli d’oro non ottiene ciò che desiderava e, quindi, non si ricongiunge mai con la sua famiglia biologica. Fortunatamente, questa non è la fine per lei, perché si rende conto che, dopotutto, non ha bisogno della sua famiglia naturale. Gli Orsi sono infatti diventati la sua famiglia e lei si sente amata e apprezzata da loro proprio come se fosse con la sua famiglia biologica. Anche se non ha ottenuto ciò che pensava di volere, ha quindi capito che in realtà aveva già tutto ciò che desiderava.

Rivedremo Kitty e Perrito?

Alla fine di Il gatto con gli stivali 2 – L’ultimo desiderio, Gatto e Kitty hanno messo da parte le loro divergenze e si sono perdonati a vicenda. Quando Gatto sceglie Kitty e Perrito invece della Stella dei Desideri, dimostra di aver lasciato il suo egoismo nel passato, e Kitty ora crede che lui possa essere il compagno di cui ha bisogno. Lei e Perrito si uniscono così a Gatto nel suo viaggio, il che significa che nell’annunciato Shrek 5 potrebbero apparire anche loro al fianco degli altri protagonisti.

Il vero significato di Il gatto con gli stivali 2 – L’ultimo desiderio

Il significato del finale de Il gatto con gli stivali 2 – L’ultimo desiderio è piuttosto significativo e di grande impatto. Il gatto un tempo egoista e selvaggio deve abbassare la guardia e ammettere di non essere così coraggioso come finge di essere. In realtà ha molte paure, e la morte è una di queste. Alla fine del film, quando si trova letteralmente di fronte alla morte, si rende conto che tutte le cose che pensava fossero importanti per lui non lo sono, e che sono invece importanti le cose come i suoi amici e il suo amore per Kitty.

Questo permette a Gatto di affrontare la sua più grande paura e, una volta fatto ciò, non ha più bisogno del suo desiderio. È più coraggioso di quanto fosse all’inizio del film, quando cercava di ottenere più vite per poter continuare il suo stile di vita pericoloso. Quando alla fine del film salpa suggerendo di essere pronto a rivedere Shrek e gli altri, questo conferma che è un nuovo gatto che mette i suoi cari al di sopra di ogni altra cosa.