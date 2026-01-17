It – Capitolo Uno: le differenze tra il film e il libro di Stephen King

Il film It – Capitolo Uno (leggi qui la recensione) è un fedele adattamento del romanzo horror di Stephen King del 1986. Ad eccezione di alcuni elementi e scene principali, il grande successo di Andy Muschietti rimane infatti fedele al libro sia nella trama che nel tono. Come in ogni adattamento di un romanzo amato, tuttavia, alcune cose sono destinate a rimanere sul pavimento della sala montaggio. Ci sono cambiamenti più significativi, come il fatto che il film è ambientato negli anni ’80, mentre King ha ambientato il libro alla fine degli anni ’50.

Il romanzo alterna anche linee temporali alternative tra le versioni bambine e adulte del Club dei Perdenti, mentre il film rimane interamente lineare. Per quanto riguarda le modifiche minori, Georgie viene trovato morto nel libro, mentre nel film è curiosamente indicato come disperso. E mentre Mike Hanlon è il narratore tacito e lo storico designato del libro, Ben Hascomb sembra aver preso il suo posto nel film. Dai piccoli cambiamenti dei personaggi ai cambiamenti letteralmente cosmici, ecco allora le differenze più significative tra il film It – Capitolo 1 e il libro da cui è tratto:

La tartaruga immortale e il macroverso sono esclusi

Stephen King ha una fantasia sfrenata e la sua vena creativa è in piena mostra nelle pagine di It. Il suo romanzo va ben oltre la semplice caratterizzazione di Pennywise, il clown danzante. Mentre il film mostra It solo come un diabolico assassino di bambini assetato di sangue, il libro approfondisce le origini del demone e mostra che Pennywise non è una creatura terrena.

Proveniente dal “Macroverso”, la patria del mostro è conosciuta come Luci Morte, un luogo che esiste in un regno al di là della comprensione umana. Anche se It sceglie di rivelarsi come un clown (più o meno) amichevole con i bambini, in realtà è una bestia irsuta di dimensioni e orrore indescrivibili. Nel Macroverso descritto nei libri, egli condivide anche parte della sua galassia con una tartaruga immortale e divina di nome Maturin che aiuta il Club dei Perdenti a sconfiggere Pennywise.

I Perdenti non si limitano a picchiare Pennywise

Nell’adattamento cinematografico, i Perdenti sconfiggono il clown demoniaco essenzialmente grazie alla loro forza emotiva e alla loro determinazione fisica. Sebbene si tratti di una combinazione collaudata nel tempo, Stephen King ha tratto una conclusione diversa per la punizione del clown. Dopo aver introdotto Maturin in uno strano passaggio intra-dimensionale, il Club dei Perdenti arriva effettivamente a interagire con il rettile soprannaturale dopo che Bill scopre qualcosa chiamato “Rituale di Chud”.

Nella sua forma più semplice, questo rito criptico è essenzialmente una battaglia psichica di ingegno. Grazie alla guida di Maturin, Bill applica il rituale per smascherare It nella sua forma pelosa e oscura e lo bandisce di nuovo in un sonno di 27 anni. Andy Muschietti ha però lasciato intendere che i limiti di budget hanno impedito l’inserimento di questi elementi soprannaturali nel film. Se fosse stato introdotto nella sua forma completa, forse sarebbe opportuno un crossover con La Torre Nera.

It si trasforma nelle icone dei film horror degli anni ’50

Essendo una macchina assassina senza età, senza sesso e proveniente dallo spazio, It ha una serie di poteri. Il principale tra questi è la capacità della bestia di mutare forma a comando. Nel film, l’abbiamo vista trasformarsi nella donna del dipinto che Stan disprezzava, diventare il lebbroso poroso e stalker di Eddie e l’incubo pieno di clown di Richie. Stephen King si è preso qualche libertà in più nel suo romanzo, tuttavia.

Trasformandosi nel mostro di Frankenstein e nella creatura del lago nero, nella mummia, in Dracula, nello squalo di Lo squalo e in altre icone dei film horror, It è un tributo ambulante ai classici film horror nel libro di King. A causa delle complicate questioni relative ai diritti cinematografici, non sorprende che Muschietti abbia concentrato la sua attenzione su paure più accessibili. Inoltre, dato che il film è ambientato nell’America degli anni ’80, quei cattivi vecchio stile avrebbero potuto sembrare fuori luogo.

Quella scena nelle fogne è (fortunatamente) scomparsa

Pochi fan del libro si aspettavano di vedere questa scena anche solo accennata nell’adattamento cinematografico. Ciononostante, la famigerata scena di sesso infantile di Stephen King rimane impressa nella mente di molti. Mentre si è persa nelle fogne all’inseguimento di IT, Beverly si offre ai suoi compagni maschi come mezzo per creare un legame con il gruppo, trasformandoli da ragazzi spaventati in uomini capaci di trovare la via d’uscita.

Sebbene l’autore la considerasse un abile ponte tra l’adolescenza e l’età adulta, si tratta di un paio di pagine profondamente sconcertanti. Sebbene Stephen King sia rimasto sorpreso dalla reazione negativa alla scena, ha ammesso: “Non stavo davvero pensando all’aspetto sessuale”. Stranamente, questa è l’unica cosa che molti lettori hanno colto. Anche il regista Andy Muschietti ha ritenuto che la scena fosse superflua, citando diplomaticamente il giuramento di sangue finale come alternativa più forte.

Il trauma domestico di Beverly viene attenuato

Mentre il film ritrae Bev come una damigella in pericolo, il libro la mostra come una sopravvissuta. È la colonna portante dei Perdenti e probabilmente la più forte dei sette. Sebbene ci sia sicuramente un triangolo amoroso tra Bill, Ben e Bev, il bacio da film Disney di Ben non ha alcun fondamento nel libro. Il film può anche alludere fortemente alla relazione perversa tra Bev e suo padre, ma Stephen King ha approfondito l’orrore psicologico e fisico di essa. I peccati del padre di Bev avrebbero avuto ripercussioni sulla sua vita adulta, poiché lei avrebbe vissuto diverse relazioni violente e, alla fine, un matrimonio abusivo.

I Barrens hanno un ruolo più strategico

Nel libro di King, i Barrens fungono da prezioso quartier generale per i Perdenti. È lì che si ritrovano, liberi dalla pressione dei bulli e degli estranei. Ma soprattutto, i Barrens sono una via di fuga dagli adulti. D’altra parte, i Barrens sono anche il principale punto di accesso al territorio di It, nelle viscere delle fogne di Derry. Sebbene il film mostri la squadra dei sette che si aggira furtivamente nelle Barrens, l’importanza del luogo è oscurata dalla casa di Neibolt Street, che It usa come droga d’ingresso per sedurre i suoi giovani seguaci. Data la quantità di spaventi nella casa abbandonata, sembra che Muschietti abbia fatto una scelta saggia nel concentrare l’azione al suo interno.

La banda di Bowers è in secondo piano

Sebbene abbiano avuto un po’ di tempo prezioso sullo schermo, la banda di Bowers ha giocato un ruolo secondario rispetto al clown Pennywise nella maggior parte di It. Sebbene sia comprensibile il motivo per cui Muschietti abbia concentrato la sua attenzione sul cattivo protagonista del film, il romanzo di King ha costruito Henry Bowers e i suoi compari come rivali malvagi di It stesso.

Nel libro, Henry è uno psicopatico razzista che non si ferma davanti a nulla per uccidere tutti i membri del Club dei Perdenti. Tra le sue azioni contorte, ha ucciso il cane di Mike Hanlon, ha rotto il braccio di Eddie e ha inciso violentemente parte del suo nome sull’addome di Ben. Tutto questo (e altro ancora) manda Henry in prima classe al manicomio locale, dove It alla fine lo rintraccia e lo trasforma in un’arma nel maggio del 1985.

LEGGI ANCHE: It – Capitolo uno: la spiegazione del finale del film horror