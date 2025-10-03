Il grande Gatsby: la spiegazione del finale del film

“Tom e Daisy erano persone incuranti. Distruggevano cose e persone, per poi rifugiarsi nel loro denaro e nella loro immensa incuria”, afferma Nick Carraway in Il grande Gatsby (qui la recensione) Il film si conclude con una nota cupa, come tutte le grandi storie d’amore, ma con una piccola differenza rispetto alle tragiche storie d’amore cliché: l’eroe muore da solo. “Da solo”: il termine più controverso quando viene associato all’amore. Se sei solo, molto probabilmente le persone presumono che tu non sia innamorato. Se sei solo, probabilmente stai cercando di proteggerti dall’amore o sei alla disperata ricerca dell’amore. Inoltre, se sei solo, probabilmente stai aspettando che arrivi l’amore che hai perso da tempo o quello che desideri incontrare.

LEGGI ANCHE: Il grande Gatsby: dieci cose che non sai sul film

Chi è Jay Gatsby?

Jay Gatsby è un mito avvolto nel mistero e avvolto nella stravaganza. Vive in un castello, organizza feste folli e, ovviamente, guadagna un sacco di soldi. Tutti lo conoscono, ma a nessuno interessa davvero sapere chi sia. La gente viene alle sue feste senza essere invitata, saccheggia le sue ricchezze e lascia il posto sporco e inventa storie false su di lui. La gente ama i miti e le leggende e non cerca mai di sfatare l’enigma associato al nome “Jay Gatsby”. Il grande Gatsby descrive il costante scontro tra fantasia e realtà. La fantasia di chi sia Gatsby e l’ignoranza della sua realtà. La fantasia in cui Gatsby viveva e per cui viveva e la realtà da cui Daisy voleva fuggire.

La fantasia dell’amore e la realtà della scelta. Gatsby viveva credendo di essere il figlio di Dio, destinato alla gloria futura. Viveva nell’illusione di ereditare un’enorme proprietà, ma invece ereditò lo stile di vita delle élite che lo aiutò a ingannare le persone e a farsi strada verso la ricchezza. Ha raggiunto ciò in cui credeva e voleva di più. Voleva Daisy Buchanan e avrebbe fatto di tutto per averla. La amava al punto da diventare ossessivo, tanto da vedere solo la luce verde alla fine del tunnel che proveniva dalla sua casa, senza vedere l’oscurità che la circondava e senza nemmeno voltarsi indietro per vedere le persone che tenevano davvero a lui.

Il finale del film illustra come siamo illusi da una fantasia che ci impedisce di vedere oltre e di accettare la verità. Vogliamo un futuro migliore, oppure ci aggrappiamo al nostro passato e non accettiamo il nostro presente. Aspettiamo la luce verde alla fine del tunnel senza renderci conto che stiamo costruendo un palazzo dei sogni dove tutto è irreale. Quando il velo rosa della fantasia viene rimosso dai nostri occhi, siamo bruciati dalla realtà, eppure rimaniamo nella negazione e nell’incredulità.

La gente veniva alla festa e si godeva i festeggiamenti, e ciò che contava per loro era l’allegria e la ricchezza. Non si preoccupavano di sapere chi fosse il loro ospite, purché avessero pasti gratuiti, divertimento e un’occasione per socializzare. Nessuno è rimasto per ripulire il disordine o anche solo per cercare di invitarlo di nuovo o almeno mostrare un po’ di gratitudine. L’intera città era in fermento per le sue feste, ma quando è morto, è morto da solo. C’era solo Nick Carraway che guardava oltre il suo denaro e la sua vanità, ma Gatsby durante la sua vita non ebbe la possibilità di apprezzare quell’amicizia perché era accecato dalla sua ossessione per Daisy.

Gatsby e Daisy

Daisy, d’altra parte, cercava una tregua dal marito infedele, dalla vita noiosa e priva di romanticismo. Voleva tutto ciò che Gatsby aveva da offrire: l’amore, la ricchezza, il romanticismo, una vita come una vacanza e l’attenzione (molta attenzione). Gatsby la guardava in un modo in cui ogni ragazza avrebbe voluto essere guardata, e lei sbocciò sotto il suo tocco. Ma questo amore era confinato tra due persone con comfort surreali del mondo mortale e oltre. Il libro dice: “Ci devono essere stati momenti anche quel pomeriggio in cui Daisy non era all’altezza dei suoi sogni, non per colpa sua, ma a causa della colossale vitalità della sua illusione” e anche il film descrive la stessa cosa.

Daisy desiderava la passione che Jay Gatsby le offriva. Le piaceva la gelosia che suo marito stava evidentemente provando. Si sentiva apprezzata e desiderata. Voleva sentirsi oggetto del desiderio dopo un lungo periodo di negligenza. Le piaceva l’invidia di suo marito nei confronti di Gatsby. Ma fu solo un breve incantesimo. Non voleva vivere questa vita basata sulle illusioni. Si convinse che stava facendo la cosa giusta, ma era ancora piena di dubbi e paure. Sentiva la pressione del mondo esterno; d’altra parte, Jay Gatsby si era completamente isolato dal mondo per stare con lei.

Jay Gatsby era la persona più positiva che vedeva solo il lato positivo delle cose. Sapeva che Daisy gli apparteneva nonostante fosse sposata con Tom Buchanan. Credeva che Daisy lo amasse e viveva per questo. La verità era che Daisy lo aveva amato una volta, ma con il tempo lui era uscito dalla sua mente e qualcun altro aveva preso il suo posto nel suo cuore, indipendentemente da come fosse la sua vita sentimentale attuale: questa era la verità innegabile. Era così che funzionava la società. Era così che funzionava la vita, ma non era così che funzionava la mente di Jay Gatsby.

Lui credeva già in ciò che doveva credere e non c’era nulla che potesse scuotere la sua convinzione. Anche dopo il confronto con Daisy sul suo amore per Tom, sulla sua riluttanza a rinunciare al matrimonio o ad accettare il suo amore per Jay, Jay rimane positivo e continua a credere che Daisy lo chiamerà per tornare con lui. Nick cerca di farlo ragionare, ma lui rifiuta la realtà e sceglie la negazione. Muore pensando che Daisy abbia chiamato, ma ignora il fatto che l’unica persona che teneva a lui era il suo migliore amico (“vecchio mio”), Nick. Questo ribadisce il conflitto tra immaginazione e realtà.

Il finale

“Così continuiamo a remare, barche controcorrente, riportati incessantemente al passato”. Gatsby muore felice con una speranza infinita, il che ci porta a credere che, indipendentemente da chi sia dalla nostra parte o da ciò che ci accade, viviamo aggrappandoci alla speranza. Ci dà immenso piacere e felicità cercare qualcosa che desideriamo e tutto il nostro amore lo inseguiamo senza sosta pensando che sia la nostra destinazione. Ci perdiamo le piccole gioie, ma la gioia di raggiungere la destinazione non potrebbe mai eguagliarle. Daisy era la destinazione di Gatsby, tutto il resto era vanità o Apollo (il gigante) per lui.

Non credeva nelle distrazioni e sapeva esattamente cosa voleva ottenere. Daisy lo illude fino alla fine e lo lascia morire. Lui non credeva in questo fallimento ed era contento di rimanere nel suo mondo immaginario. Credeva in ciò che doveva credere, ignaro della realtà, e questo lo ha reso un uomo felice. Nick rimane e accetta la realtà che Daisy non ha mai chiamato né mandato fiori alla notizia della sua morte. Ha visto che non c’era nessuno al suo fianco quando è morto. Nessuna delle persone che partecipavano alle sue feste. Daisy va avanti con la sua vita e la sua famiglia lasciandosi alle spalle la “vacanza”, ma Nick rimane scioccato dalla sua insensibilità.

È rimasto sconcertato dalla realtà che la persona che ha vissuto e è morta per Daisy non meritava la sua riverenza nemmeno negli ultimi momenti. L’uomo che l’ha amata, l’ha apprezzata e le ha dato tutto ciò che ha sempre desiderato stava morendo da solo, e lei si è rifiutata di rispondere alle sue chiamate. Era angosciante, ed era la verità che Nick non riusciva ad affrontare. Nick è l’unico personaggio che assiste agli alti e bassi dell’intera storia e che in seguito la scrive come parte della sua terapia. È descritto come l’unica persona altruista e non giudicante del film. È testimone delle baldorie di Tom Buchanan.

Vede anche l’amore che Daisy desidera ardentemente e osserva la passione di Gatsby per sua sorella. Lei cerca di unire gli amanti senza chiedere nulla in cambio, convinta che si meritino l’un l’altro. È l’unica persona in grado di vedere oltre l’immagine illusoria di Gatsby, mentre gli altri accettano quella versione di lui. Gli rimane fedele fino alla fine. Sebbene sia un uomo molto pratico, il suo legame con Gatsby ribadisce l’idea centrale: fantasia contro realtà. Inoltre, nonostante conoscesse bene come funziona il mondo ordinario, non riusciva ad accettare il fatto che persone come Daisy e Tom potessero tornare alla loro vita normale nonostante avessero distrutto altre persone.

Nick si rende conto che inseguire un sogno finisce per sconvolgere le nostre vite perché non riusciamo a distinguere le persone che ci apprezzano da quelle che non lo fanno. Inseguendo un miraggio, Gatsby finisce per distruggere se stesso, e Nick ne rimane l’unico testimone. Nick si rende conto di essere l’unico che Jay Gatsby aveva e l’unico che teneva a lui, e questo lo distrugge. La sua amata New York, “dorata e scintillante”, ora lo ripugna. La odia e odia ancora di più l’enorme e incoerente casa di Gatsby. Non è più il mondo immaginario dell’illusione. È un palazzo di sogni infranti e di dura realtà. Quella brutta. Quella per cui non era preparato.

Nel libro Nick dice (cosa che è stata anche rappresentata nel film): “E mentre me ne stavo lì seduto a rimuginare sul vecchio mondo sconosciuto, pensai allo stupore di Gatsby quando vide per la prima volta la luce verde alla fine del molo di Daisy. Aveva fatto tanta strada per arrivare a quel prato blu, e il suo sogno doveva sembrargli così vicino che non poteva non riuscire a raggiungerlo. Non sapeva che era già dietro di lui, da qualche parte in quella vasta oscurità oltre la città, dove i campi bui della repubblica si estendevano sotto la notte.

Gatsby credeva nella luce verde, nel futuro orgasmico che anno dopo anno si allontana da noi. Allora ci sfuggì, ma non importa: domani correremo più veloci, allungheremo le braccia più lontano… E un bel mattino…“. Egli fornisce una profonda intuizione di questa verità universale. Crediamo così tanto nei nostri desideri che a volte dimentichiamo di stare al passo con il mondo che ci circonda. Affidarsi alla fantasia sembra più conveniente che vivere nella realtà. Nick era profondamente colpito dall’insensibilità e dalla disumanità.

È traumatizzato dal rendersi conto che per alcuni era così facile fuggire dalla verità, mentre per altri era tutto. Riflette sui giorni in cui il palazzo era pieno di una frenesia sconosciuta e sembrava un parco divertimenti. Il luogo era pieno di festaioli, ma non si presentò nemmeno un solo dolente per rendere omaggio. La mentalità frugale delle persone lo faceva star male e così la città che gli aveva promesso sogni non era più la sua preferita. Non desiderava più sognare, ma viveva per raccontare la storia di un sognatore che era perito.

La spiegazione del finale di Il grande Gatsby

Jay Gatsby era grande perché era imperfetto, irreale e pieno di passione. È il tipo di persona che speriamo di incontrare e che alimenta la nostra immaginazione. Vogliamo essere amati e desiderati come Gatsby ama Daisy. Daisy non riusciva ad apprezzarlo: sarebbe sbagliato dirlo in questo modo. Jay Gatsby è stato la prima vittima delle circostanze e, in seguito, del matrimonio fallito di Daisy. Lui desiderava disperatamente vivere con Daisy, e lei cercava freneticamente amore, accettazione ed esclusività. Jay Gatsby vive nella sua immaginazione e Daisy si innamora dell’idea che ha di lui.

Quando la realtà la colpisce, Daisy fugge dal suo amore illusorio, ma Jay Gatsby amava troppo per guardarsi indietro. Lei va in “vacanza” e torna a casa, recidendo ogni legame con gli elementi della sua vacanza. Non presta attenzione alle emozioni, all’affetto e alla passione degli altri, che si tratti di suo fratello Nick o del suo amante momentaneo Jay. Va avanti schiacciando il passato. Anche Tom va avanti, sebbene sia stato momentaneamente commosso dalla morte della sua amante, Myrtle. Gatsby muore con il nome di Daisy sulle labbra e credendo che Daisy lo chiami, ignaro del fatto che lui fosse importante solo per Nick.

Myrtle muore aspettando il suo amante Tom, e George si suicida dopo aver ucciso Jay Gatsby, considerandolo l’assassino di sua moglie. Nick non riesce ad accettare la realtà e la caduta dell’umanità. Tom e Daisy hanno distrutto tre vite e sono comunque riusciti a tornare alla normalità cancellando tutto il passato, e questo ha fatto sì che Nick disprezzasse tutto. Gatsby era un’anima genuina che viveva per amore. Non sapeva che il mondo là fuori non avrebbe mai capito il suo amore abbastanza da vivere secondo i suoi principi. Era un nome importante che nessuno voleva esplorare.

C’erano folle di persone che affollavano le sue feste, eppure lui se ne stava lì da solo. L’intimità delle grandi feste da qualche parte affogava tutta l’umanità e il calore nei luccichii e negli alcolici. Nonostante tutto, Gatsby amava profondamente e aspettava il suo amore perduto anche nella morte. “Sorrise con comprensione, molto più che con comprensione. Era uno di quei rari sorrisi con una qualità di eterna rassicurazione che si incontrano forse quattro o cinque volte nella vita”. Alla fine, descriveremmo Gatsby come dice Nick, “la persona più piena di speranza”, sensibile e isterica.