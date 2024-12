Il treno dei bambini, la spiegazione del finale: Cosa succede al violino di Amerigo?

Il treno dei bambini (la nostra recensione) di Netflix è il film italiano emotivamente avvincente che racconta una storia fondamentale dell’Unità d’Italia negli anni ’40. Il bambino Amerigo cresce a Napoli dopo la seconda guerra mondiale, mentre la città soffre la povertà e la fame. Amerigo, otto anni, cresce a Napoli dopo la Seconda Guerra Mondiale, mentre la città soffre di povertà e fame. Tuttavia, una prospettiva brillante si presenta quando ai genitori viene offerta l’opportunità di mandare i figli a Modena, dove una nuova famiglia si prenderà cura di loro per alcuni mesi. Per questo, nonostante la difficoltà di dire addio a suo figlio, Antonietta fa salire Amerigo sui Treni della Felicità per condurlo verso un futuro più luminoso.

Amerigo passa così sotto le cure di Derna e della sua famiglia, scoprendo una nuova prospettiva di vita. Alla fine, quando si avvicina il momento di lasciare il Nord e tornare a Napoli, Amerigo si trova di fronte a una scelta impossibile. L’avventura che Amerigo intraprende può sembrare sottovalutata, ma definisce la traiettoria della sua vita in modi sfumati e sottili! SPOILER IN ARRIVO.

La trama del film Il treno dei bambini

Con la fine della Seconda Guerra Mondiale si conclude anche il bombardamento di Napoli. Tuttavia, ciò non pone fine alla povertà che affligge molte città del Sud Italia. Di conseguenza, Antonietta, una madre single in difficoltà, pensa di iscrivere suo figlio, Amerigo, all’iniziativa del Partito Comunista “Treni della felicità”. Tuttavia, molti dei suoi vicini credono che i comunisti del Nord vogliano sfruttare i loro figli – o peggio, mangiarli vivi. Tuttavia, lei – e molti altri genitori come lei – riconoscono che i loro figli possono trovare un futuro migliore lontano dalle loro fatiscenti città d’origine. Per questo motivo, Amerigo e molti dei suoi coetanei salgono sul treno che parte da Napoli quando è il momento.

Sul treno, i ragazzi ricevono vestiti caldi e molti gettano i loro cappotti alle famiglie sulla banchina, sapendo che ne hanno più bisogno. Il viaggio dura tutta la notte prima di arrivare finalmente a Modena. All’arrivo, i bambini sono inizialmente scettici nei confronti del cibo della mensa, perché non conoscono molti dei ricchi sapori disponibili. Tuttavia, la loro stanchezza svanisce presto. In seguito, Amerigo osserva che tutti vengono adottati dall’ufficio, uno dopo l’altro, ciascuno da una coppia o da una famiglia. Quando rimane solo, uno dei membri del gruppo, Derna Benvenuti, che non ha intenzione di adottare un bambino, accetta a malincuore di portarlo con sé.

Derna è una donna gentile che offre ad Amerigo una stanza, del buon cibo e dei vestiti di seconda mano. Tuttavia, non crede di avere un istinto genitoriale naturale. Il ragazzo è cresciuto con una madre che faticava a mostrare affetto, il che lo fa stare perfettamente al fianco della sua nuova tutrice. Allo stesso modo, quando incontra la famiglia allargata di lei – il fratello Alcide e i nipoti Revu, Lution e Nary – col tempo riesce a legare con loro. Il primo, che di mestiere fa il falegname, gli dà persino lezioni di violino quando il ragazzo dimostra una certa inclinazione per questa forma d’arte. Riesce anche a frequentare la scuola, un’opportunità che in precedenza gli era stata negata a causa della situazione della sua famiglia. Sebbene all’inizio abbia difficoltà a inserirsi, con il passare del tempo impara a destreggiarsi nella sua nuova vita.

Il rapporto genitori-figli tra Amerigo e Derna migliora e i due si avvicinano. In poco tempo, Amerigo diventa una presenza costante nella famiglia Benvenuti. Tuttavia, troppo presto, l’inverno passa e i raccolti ingialliscono, segnalando il momento in cui Amerigo e gli altri bambini devono tornare alle loro case. Derna prepara le valigie del ragazzo con cibo e vestiti e il violino che Alcide gli ha regalato per il suo compleanno. È un addio amaro, ma si promettono di incontrarsi di nuovo in futuro e di scambiarsi lettere. Tuttavia, una volta che Amerigo torna a casa da Antonietta, non arrivano lettere indirizzate a suo nome. Peggio ancora, i modi pessimistici della madre sembrano essere uno shock dopo il periodo trascorso al Nord.

Antonietta si aspetta che Amerigo dimentichi il periodo trascorso con i Benvenutis, compresa la sua educazione e i suoi sogni musicali. Vuole invece che il figlio impari un mestiere per mantenere la famiglia a galla. Passano mesi prima che il ragazzo si rechi personalmente all’ufficio del Partito Comunista, per poi rendersi conto che Derna gli ha inviato lettere e pacchi per tutto questo tempo. Di conseguenza, scopre che la madre gli ha mentito per un po’ per tenerlo lontano dalla sua nuova famiglia del Nord.

Il finale de Il treno dei bambini: Perché la madre di Amerigo mente sulle lettere di Derna?

Il ritorno a casa di Amerigo è destinato ad essere triste. I mesi che il ragazzo trascorre a Modena con Derna lo introducono in un mondo di nuove possibilità. Dalle opportunità educative alla scoperta della sua passione per la musica, si rende conto che il suo futuro ha molte più potenzialità di quanto avesse immaginato. Tuttavia, se la separazione dai Benvenutis è difficile, il ricongiungimento di Amerigo con la madre lo è ancora di più. Fin dall’inizio, Antonietta sembra quasi fredda e distaccata nei confronti delle esperienze del figlio nella città del Nord. Si allontana quando lui cerca di condividere il cibo confezionato di Derna e gli proibisce di perseguire i suoi sogni musicali. Anzi, gli sottrae il violino di Amerigo e lo ripone sotto il letto singolo del loro appartamento fatiscente.

In seguito, Antonietta spinge Amerigo a imparare il mestiere di calzolaio per iniziare a guadagnare e portare soldi a casa. Inizialmente, il ragazzo si arrabbia con la madre che lo tratta male. Tuttavia, l’anziana vicina cerca di fargli capire che la madre non ha mai imparato a dimostrare affetto perché non l’ha mai ricevuto da bambina. Tuttavia, Amerigo non può fare a meno di sentirsi soffocato dal suo perenne pessimismo. La sua situazione è aggravata dalla continua ignoranza di Derna e della sua famiglia sul suo benessere. Mentre gli altri ragazzi del Treno della Felicità ricevono regali e lettere dalle loro famiglie del Nord, Amerigo rimane privo di tali gesti. Per lo stesso motivo, crede che Derna si sia già dimenticata di lui.

Tuttavia, alla fine di Il treno dei bambini le cose si fermano. Anche se Amerigo resta lontano dalla musica per mesi, l’artista affamato che è in lui lo spinge a cercarla mesi dopo. Tuttavia, con sua grande sorpresa e orrore, il suo violino sembra essere scomparso dall’appartamento. Questo spinge il ragazzo a cercare il membro del partito comunitario che ha facilitato il suo viaggio a Modena. Di conseguenza, si rende conto che gli uffici hanno decine di lettere che i Benvenutis gli hanno inviato. Tuttavia, dopo che l’ufficio ha contattato Antonietta a questo proposito, lei ha scelto di tenerle nascoste al figlio.

Antonietta si è probabilmente sentita insicura del suo posto nella vita di Amerigo dopo il suo ritorno dal Nord. Sa di non poter dare al ragazzo le opportunità che avrebbe avuto con Derna e gli altri. La madre vuole nascondere l’intera vicenda sotto il tappeto nel tentativo di tornare alla loro vecchia vita. Per lo stesso motivo, mente ad Amerigo sulle lettere. Dopo la morte dell’altro figlio, Luigi, e l’abbandono del marito, Amerigo è l’unica persona cara che le è rimasta. Pertanto, teme di perderlo per affidarlo a un’altra famiglia che possa dargli una vita migliore. Pertanto, conclude che l’unico modo per evitare che ciò accada è tagliare i suoi legami con Derna.

Amerigo torna a Derna?

Le azioni di Antonietta derivano dalla sua situazione avversa, dalle sue esperienze passate e dalle sue insicurezze. Tuttavia, non per questo fanno meno male ad Amerigo. La vita del ragazzo è stata stravolta più volte negli ultimi mesi. Eppure, si affida sempre all’amore della madre. Anche quando è a Modena, si aggrappa alla singola mela che la madre gli ha dato alla stazione ferroviaria come eterna fonte di conforto. Per questo motivo, è ferito e confuso quando la madre lo maltratta al suo ritorno. Antonietta ama suo figlio, ma i mesi trascorsi lontani hanno creato un cuneo tra loro. Si è persa alcune parti fondamentali del suo sviluppo e si rifiuta di recuperare. Vuole costringere Amerigo a tornare al suo passato, senza curarsi del dolore che questo sentimento gli provoca.

Alla fine di Il treno dei bambini, la goccia che fa traboccare il vaso arriva quando Antonietta ammette di aver impegnato il violino di Amerigo per denaro. L’azione è un tradimento insormontabile per il ragazzo, che ha difficoltà a perdonare la madre per aver mentito sulle lettere di Derna. Mentendogli e agendo alle sue spalle, Antonietta rompe la fiducia di Amerigo in modi che non possono essere riparati. E fa un ulteriore passo avanti schiaffeggiando il ragazzo quando lui la accusa di essere una bugiarda. In precedenza, Amerigo aveva detto a Derna che non avrebbe mai accettato uno schiaffo e si rifiuta di farlo anche questa volta.

La notte seguente, mentre Antonietta dorme, Amerigo si mette i vestiti e le scarpe e si lascia alle spalle la sua vecchia vita. Il mattino dopo, sale su un treno per Modena e individua la casa di Derna attraverso l’indirizzo di ritorno delle sue lettere. Derna, che non ha notizie del ragazzo da mesi, è sorpresa di vederlo ma lo accoglie a braccia aperte. Anche se in passato non si era mai considerata una figura materna, la presenza di Amerigo nella sua vita le conferisce un nuovo senso di sé. Di conseguenza, il ragazzo abbandona la sua vita a Napoli e ne adotta una nuova con i Benvenutis, dove può inseguire i suoi veri sogni. Alla fine, con il passare degli anni, diventa un celebre violinista, che si esibisce in concerti per sale piene di fan.

Antonietta vende il violino di Amerigo?

Dopo aver lasciato Napoli, in Il treno dei bambini Amerigo conclude un capitolo particolare della sua vita. Ciò diventa evidente durante il viaggio in treno verso Modena, quando racconta a un compagno di viaggio che sua madre è morta e che ora andrà a vivere con sua zia. La decisione di lasciare la casa della sua infanzia è una decisione importante, soprattutto per un giovane come Amerigo. Per lo stesso motivo, deve compartimentare il suo dolore per affrontarlo senza soccombere. Tuttavia, mentre questo lo aiuta ad arrivare all’età adulta, il passato torna a bussare alla sua porta. Nel 1994, quando Amerigo è un violinista di successo sulla cinquantina, riceve una telefonata per la morte di Antonietta.

Anche se Amerigo va avanti con il suo concerto sulla scia di questa notizia, il ricordo di Antonietta si blocca nella sua testa da quel momento in poi. Di conseguenza, non ha altra scelta che tornare a Napoli, occuparsi degli affari della madre e trovare una sorta di chiusura per se stesso. Di conseguenza, trova la custodia del suo vecchio violino infilata sotto il letto della madre. Si scopre che, negli anni trascorsi dalla partenza di Amerigo, la madre ha saldato il debito del violino in modo che un giorno potesse ricongiungersi al suo proprietario. Inoltre, ha lasciato una lettera nella custodia.

Nella lettera, Antonietta dice ad Amerigo che sapeva che era scappato a Modena quel fatidico giorno. Dopo il suo arrivo, Derna scrisse ad Antonietta per informarla della sorte del figlio. A sua volta, la madre disse all’altra donna di tenere Amerigo se lo voleva. Antonietta avrebbe potuto tentare di riavere il figlio, ma ha scelto di non farlo, rispettando la sua decisione. La lettera chiarisce che sapeva che Amerigo preferiva una vita lontana dal suo dolore e che non poteva dargli una vita ideale. Quindi, nonostante il dolore che le ha causato, è evidente che la madre di Amerigo lo amava abbastanza da lasciarlo andare.