Superman: James Gunn anticipa una fantascienza da “Silver Age” e un “imponente” Lex Luthor

Mentre Superman: The Movie rimane agli occhi di molti fan l’interpretazione definitiva del personaggio, i film moderni su Superman sono stati accolti in modo variegato. Superman Returns nel 2006 ha cercato e (per lo più) fallito nel tentativo di recuperare la magia dei primi film di Richard Donner ed è stato trattato come un sequel diretto. Zack Snyder ha alzato la posta in gioco con L’Uomo d’Acciaio nel 2013, anche se il suo approccio ricco d’azione è stato in qualche modo sminuito da decisioni creative controverse.

Anche Batman v Superman: Dawn of Justice e Justice League hanno suscitato forti polemiche. Il prossimo è ora Superman di James Gunn, un film che promette di abbracciare i fumetti e riportare l’eroe alle sue radici. In una conversazione con Josh Horowitz, il regista e boss dei DC Studios ha fatto luce su ciò che i fan possono aspettarsi dalla sua interpretazione dell’iconico eroe. “Non credo che abbiamo mai visto i grandi aspetti fantascientifici della Silver Age di Superman che abbiamo nel nostro film”, ha detto Gunn.

“Non abbiamo mai visto… lo vedrete quando uscirà il film, ma non abbiamo mai visto questa parte specifica della vita di Superman”. “Non credo che abbiamo mai visto il Lex che [Nicolas Hoult] è. Nic è imponente”, ha continuato. “Ti viene da dire: ‘Oh, f***, povero Superman’. Questa è la cosa che non vediamo mai, non nei film. A volte nei fumetti si dice: ‘Oh, Superman è fottuto perché Lex è così intelligente e così bravo in quello che fa’, ma nei film si dice: ‘Lex sta per essere fottuto’”.

“Abbiamo un Superman grande e grosso e anche un Lex piuttosto alto. Vedete ora dove si trova Lex, non è la persona che vorreste avere contro di voi”, ha concluso lo scrittore e regista di Superman”. Cresce dunque l’attesa per il film, mentre si aspetta con ansia l’arrivo di un primo trailer che possa offire uno sguardo ufficiale anche agli altri personaggi principali del film, tra cui proprio il Lex Luthor di Nicholas Hoult.

Superman, scritto e diretto da James Gunn, non sarà un’altra storia sulle origini, ma il Clark Kent che incontriamo per la prima volta qui sarà un “giovane reporter” a Metropolis. Si prevede che abbia già incontrato Lois Lane e, potenzialmente, i suoi compagni eroi (Gunn ha detto che esistono già in questo mondo e che l’Uomo di domani non è il primo metaumano del DCU). Il casting ha portato alla scelta degli attori David Corenswet e Rachel Brosnahan come Clark Kent/Superman e Lois Lane. Nel casta anche Isabela Merced, Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Nicholas Hoult e Nathan Fillion.

Il film è stato anche descritto come una “storia delle origini sul posto di lavoro“, suggerendo che una buona parte del film si concentrerà sull’identità civile di Superman, Clark Kent, che è un giornalista del Daily Planet. Secondo quanto riferito, Gunn ha consegnato la prima bozza della sua sceneggiatura prima dello sciopero degli sceneggiatori, ma ciò non significa che la produzione non subirà alcun impatto in futuro.

“Superman è il vero fondamento della nostra visione creativa per l’Universo DC. Non solo Superman è una parte iconica della tradizione DC, ma è anche uno dei personaggi preferiti dai lettori di fumetti, dagli spettatori dei film precedenti e dai fan di tutto il mondo”, ha detto Gunn durante l’annuncio della lista DCU. “Non vedo l’ora di presentare la nostra versione di Superman, che il pubblico potrà seguire e conoscere attraverso film, film d’animazione e giochi”. Il film uscirà nelle sale l’11 luglio 2025.