Il treno dei bambini, la storia vera dietro al film: Amerigo Benvenuti è un vero violinista?

Il film di Netflix Il treno dei bambini trasporta gli spettatori in un periodo di crisi della storia italiana e racconta una storia edificante sull’unità di fronte alle avversità. Originariamente noto come Il treno dei bambini (la nostra recensione), il film storico ruota attorno ad Amerigo, un bambino di 8 anni che vive con la sua povera madre, Antonietta, nelle strade piene di conflitti della Napoli del dopoguerra. Per questo motivo, la madre lo iscrive al programma congiunto dell’Unione Donne Italiane e del Partito Comunista Italiano, che prevede il riaccoglimento momentaneo dei bambini del Sud presso le famiglie più ricche del Nord. Di conseguenza, Amerigo sale sul Treno della Felicità e arriva alle porte di Derna.

Nel corso dell’inverno, i due formano una propria famiglia che finisce per cambiare le loro vite per sempre. Questo film diretto da Cristina Comencini, traccia una storia commovente sulla famiglia e allo stesso tempo condivide la verità di un periodo epocale della storia italiana del secondo dopoguerra. Naturalmente, l’ambientazione del film negli anni ’40 sottolinea il viaggio di Amerigo e suscita curiosità per le affascinanti radici della storia nella realtà.

Il treno dei bambini è tratto dal romanzo storico di Viola Ardone

Il treno dei bambini è un adattamento per lo schermo dell’omonimo libro di narrativa storica del 2019, scritto da Viola Ardone con Clarissa Botsford come traduttrice per la traduzione inglese. La narrazione sullo schermo mantiene una base significativa nel romanzo, in quanto adatta la narrazione centrale dell’opera letteraria intorno ad Amerigo e al suo viaggio in treno. Anche se una certa dose di romanzatura permane intorno alla storia sia nelle istanze letterarie che in quelle cinematografiche, la premessa di base rimane radicata nella realtà.

Nel suo libro, Ardone affronta la storia di un giovane napoletano che cresce nell’immediato dopoguerra. Di conseguenza, i Treni Della Felicità, un’iniziativa reale intrapresa dal Partito Comunista Italiano e dall’Unione Donne Italiane tra il 1945 e il 1952, diventano una parte strumentale dell’infanzia del protagonista. All’epoca, l’Italia appena liberata era concentrata sulla ricostruzione dei suoi problemi economici e sociali. Tuttavia, Teresa Noce, dirigente del Partito Comunista Italiano di Milano, riconobbe le difficoltà dei bambini del Sud Italia, dove i postumi della guerra si manifestavano con un aumento della fame.

Di conseguenza, Noce collaborò con le donne del Partito Comunista di Reggio Emilia, città del Nord Italia, per istituire un programma in cui le famiglie del Nord avrebbero accolto i bambini del Sud per ospitarli per alcuni mesi. Questo ha portato alla formazione dell’Unione Donne Italiane e del programma Treni della Felicità. Il romanzo di Ardone mette al centro del suo racconto questa stessa iniziativa reale del dopoguerra, raccontando la storia di un bambino partecipante. Sebbene i dettagli narrativi che seguono rimangano inventati, cementando il romanzo come un’opera di finzione storica, il nucleo della storia è immerso nella storia reale dell’Italia.

Il treno dei bambini esplora la realtà dei treni della felicità

Poiché Il treno dei bambini è incentrato sulle esperienze di Amerigo come partecipante al programma Treni della felicità nel 1946, la storia finisce inevitabilmente per presentare una rappresentazione realistica del paesaggio sociale dell’epoca. Dopo la guerra, persistevano alcune differenze tra il Nord e il Sud Italia. La mancanza di comprensione di queste differenze creò alcuni attriti durante le prime fasi del programma Treni della felicità. All’epoca, a causa della forte propaganda, gli italiani del Sud sentivano storie diaboliche sui comunisti del Nord. Per lo stesso motivo, molte famiglie che iscrivevano i loro figli al programma inizialmente credevano che i nordisti mangiassero i bambini.

Tuttavia, una volta avviato il programma, migliaia di bambini del Sud Italia provenienti da Napoli, Lazio, Calabria, Sicilia e altre città trovarono nel Nord Italia nuove famiglie che si prendevano cura di loro. Ai bambini veniva fornito tutto, dai vestiti all’istruzione. L’iniziativa ha portato alla formazione di innumerevoli legami che sono rimasti anche dopo la fine del soggiorno dei bambini presso le loro famiglie del Nord. Attraverso la storia di Amerigo, il libro – e, per estensione, il film – presenta una comprensione sfumata degli stessi legami. Per questo motivo, anche se Il treno dei bambini non è un racconto biografico, rimane storicamente rilevante.

Amerigo Benvenuti de Il treno dei ragazzi esiste solo nel mondo della finzione

Quando si parla di allontanamento dalla storia documentabile, le esperienze personali di Amerigo Benvenuti (ex Speranza) ne Il treno dei bambini rimangono il contributo più significativo. Poiché Viola Ardone ha voluto presentare un racconto intimo e sentito del programma Treni della felicità, ne racconta la storia attraverso gli occhi di Amerigo, un partecipante di 8 anni. La sua storia inizia come quella di un giovane povero di Napoli che scopre la sua passione per la musica durante il periodo trascorso a Modena con Derna e la sua famiglia. Alla fine, dopo una serie di lotte e scelte di vita impossibili, Amerigo diventa un celebre violinista le cui esibizioni da solista richiamano grandi fanfare.

Sebbene il viaggio di Amerigo sia profondamente risonante ed emotivamente toccante, rimane una storia di fantasia. Nella vita reale, non esiste un solista di violino identico ad Amerigo Benvenuti. Pertanto, il personaggio diventa un’opera dell’immaginazione di Ardone adattata per lo schermo dagli sceneggiatori Furio Andreotti, Giulia Calenda, Cristina Comencini e Camille Duguay. Attraverso la sua storia fittizia, il film presenta una comprensione stratificata della famiglia, sia biologica che non. Inoltre, mette in evidenza il significato storico del programma “I treni della felicità”, attribuendo a questo concetto una narrazione riferibile. Per questo motivo, anche se il personaggio di Amerigo è fondamentale per la rappresentazione degli eventi storici su cui si basa Il treno dei bambini, il personaggio stesso rimane privo di una controparte nella vita reale.

