Infinite: la spiegazione del finale del film con Mark Wahlberg

Infinite si conclude con l’eroe d’azione reincarnato Evan McCauley che salva il mondo, ma apre anche la strada a un sequel che potrebbe espandere l’universo senza Mark Wahlberg. Diretto da Antoine Fuqua, Infinite è un film di fantascienza e azione che racconta la storia di una razza umana chiamata Infiniti, che si reincarna nel corso della storia conservando tutti i ricordi delle vite precedenti. Evan si unisce alla fazione eroica degli Infiniti chiamata i Credenti per impedire ai Nichilisti, guidati dal maniaco Bathurst (Chiwetel Ejiofor), di uccidere tutti gli abitanti del mondo.

Nell’atto finale di Infinite, Bathurst conquista la base segreta dei Believers, The Hub, e recupera la fonte di energia per la sua arma apocalittica, l’Uovo, dal cadavere di Heinrich Treadway (Dylan O’Brien), che era la vita precedente di Evan McCauley. I nichilisti attaccano anche il rifugio di Artisan (Jason Mantzoukas), dove Bathurst spara a Evan alla testa con il suo Dethroner, una pistola che spara proiettili speciali in grado di estrarre l’anima da un Infinite, impedendogli di reincarnarsi. Tuttavia, Evan sopravvive e segue la sua alleata, Nora Brightman (Sophie Cookson), nella tenuta di Bathurst in Scozia. Con l’Uovo completato, Bathurst era finalmente pronto a realizzare il suo obiettivo di genocidio di massa per liberarsi dalla “maledizione” della reincarnazione perpetua. Ciò ha portato a uno scontro ricco di azione tra i Credenti Evan e Nora contro Bathurst e la sua scagnozza nichilista, l’agente Shin (Wallis Day), con in gioco il destino del mondo e la vita di tutti gli Infiniti.

Infinite ha introdotto alcuni concetti stimolanti e ha presentato idee intriganti su cosa significherebbe se una persona potesse reincarnarsi in un nuovo corpo mantenendo tutti i propri ricordi. Tuttavia, essendo un film d’azione fantascientifico ad alto budget, le riflessioni di Infinite sulla reincarnazione sono passate in secondo piano rispetto ai cliché dei film d’azione e alla trama stereotipata dei buoni che cercano di impedire ai cattivi di distruggere il mondo.

Ecco un’analisi del finale di Infinite, di come prepara il terreno per un altro film e del vasto mondo introdotto da questo film fantasy.

Come Evan ha fermato il piano di Bathurst per distruggere il mondo

Il piano di Bathurst era quello di volare dalla sua tenuta a Glasgow per far esplodere l’Uovo, che avrebbe poi provocato una reazione a catena in tutto il mondo, uccidendo sempre più persone. In realtà, l’Uovo è così letale che ucciderebbe anche tutte le piante e gli animali del mondo, mentre Thanos (Josh Brolin) voleva uccidere metà di tutte le forme di vita nell’universo in Avengers: Infinity War. Bathurst era così folle che, anche se uccidendo tutti gli esseri umani avrebbe raggiunto il suo obiettivo di non lasciare nessuno in cui reincarnarsi a Infinite, voleva comunque che ogni forma di vita sulla Terra fosse estinta.

Tuttavia, Evan è riuscito a guidare una moto giù da una scogliera e ad atterrare sull’ala dell’aereo di Bathurst, dove ha usato la sua spada da samurai per evitare di essere scaraventato dal veicolo. Tuttavia, grazie al serbatoio di memoria di Artisan, Evan ha finalmente sbloccato tutti i suoi ricordi, soprattutto quelli di Heinrich Treadway. Evan è anche sopravvissuto al colpo alla testa di Bathurst con il Dethroner perché aveva una placca d’acciaio nella testa a causa di un incidente d’auto avvenuto in gioventù. Ora che aveva pieno accesso ai ricordi di Treadway, Evan ha anche scaricato i poteri soprannaturali che Treadway aveva imparato, tra cui la capacità di influenzare il mondo che lo circondava per sfidare le leggi della fisica. McCauley è riuscito a camminare sull’ala dell’aereo senza essere spazzato via ed è entrato nell’aereo per combattere Bathurst. Ora che Evan era diventato Treadway, era anche in grado di tagliare i proiettili di Bathurst a mezz’aria con la sua spada.

L’aereo fu danneggiato dalla battaglia tra Evan e Bathurst e l’Uovo fu espulso dall’abitacolo. Entrambi gli Infiniti si lanciarono all’inseguimento e combatterono a mezz’aria, ma Evan riuscì a disarmare il dispositivo. Per finire Bathurst, Evan lo trapassò con la sua katana, prese il Dethroner e sparò a Bathurst alla testa, uccidendo il cattivo e impedendogli di reincarnarsi. Quindi, in un certo senso, Bathurst ottenne comunque ciò che voleva, poiché finalmente si liberò della maledizione della vita eterna. Tuttavia, Evan non sopravvisse alla caduta nell’oceano, ma morì eroicamente salvando il mondo e fermando Bathurst.

Nora liberò le anime infinite intrappolate per riunirle con Abel

Mentre Evan fermava Bathurst, il compito di Nora era quello di liberare il muro di anime infinite che Bathurst aveva accumulato. Bathurst ha trascorso innumerevoli anni sparando ai Credenti con il suo Dethroner e l’anima di ogni persona uccisa con i suoi proiettili speciali veniva scaricata in un microchip che il cattivo esponeva su una parete della sua tenuta in Scozia. Una delle anime nel muro apparteneva ad Abel Trask (Tom Hughes), l’amante di Nora nelle loro numerose vite insieme.

Fortunatamente, per liberare le 200 anime infinite raccolte da Bathurst è bastato usare degli esplosivi per distruggere il muro. Tuttavia, Nora è rimasta ferita mortalmente nella lotta per raggiungere la villa di Bathurst, quindi ha detto ad Artisan di andarsene mentre lei rimaneva indietro per far esplodere il muro e liberare le anime degli Infiniti. Nora è morta nell’esplosione, ma era felice di poter ricongiungersi con Abel nella loro prossima vita. Inoltre, dato che Bathurst è stato colpito dal Dethroner di Evan, il cattivo potrebbe essere l’unico Infinito ora definitivamente morto, poiché Nora ha distrutto l’unità di conservazione delle anime e non c’era nessun microchip sopravvissuto in cui l’anima di Bathurst potesse essere scaricata.

Infinite prepara un sequel senza Mark Wahlberg

Con l’Uovo distrutto e le 200 anime liberate, tutti gli Infiniti (eccetto Bathurst) sono stati in grado di reincarnarsi e sono tornati in vita contemporaneamente in tutto il mondo sotto forma di neonati. Infinite mostra un flashforward di alcuni anni nel futuro, in cui un Artigiano più anziano trova Treadway/Evan reincarnato a Giacarta, in Indonesia. (L’Artigiano lo chiama “Treadway” perché lo conosceva come Treadway, mentre con Evan McCauley aveva avuto solo un incontro relativamente breve). Dopo aver dato al padre del rinato Treadway il suo biglietto da visita Infinite, restituisce la spada samurai di Treadway al suo giovane proprietario. Tuttavia, il nuovo Treadway non solo ha tutte le sue abilità precedenti, ma ha anche tutti i suoi ricordi, poiché chiede ad Artisan: “Perché ci hai messo così tanto?”

Nel frattempo, l’eterna storia d’amore tra Nora e Abel continuava e gli amanti reincarnati si ritrovarono ancora una volta nel “Principio”, ovvero Angkor Wat in Cambogia, il loro tradizionale luogo d’incontro. La rinata Nora e Abel sembravano adolescenti, ma avevano tutti i loro ricordi e si riconobbero immediatamente nonostante avessero nuovi corpi. Stranamente, Abel si riferiva al suo amore come “Nora”, nonostante non la conoscesse con quell’identità perché era rimasto intrappolato nel muro dell’anima di Bathurst durante tutta la sua vita come Nora Brightman. Probabilmente questo era solo per il pubblico, per chiarire a chiunque fosse confuso che si trattava della reincarnazione di Abel e Nora, ma sembra comunque un buco nella trama.

Il finale di Infinite chiarisce anche che i personaggi specifici interpretati da Mark Wahlberg e Sophie Cookson sono morti, quindi gli attori non sarebbero tornati per un sequel sul nuovo Treadway e Nora. Dovrebbero essere nuovi attori a interpretare i loro ruoli reincarnati, compreso un protagonista maschile asiatico nel ruolo di Treadway in Infinite 2. In alternativa, Infinite ha tutta la storia da utilizzare per un prequel, ma anche in questo caso non potrebbe recitare Mark Wahlberg, dato che ha scoperto di essere un Infinite solo nel corso del film. Un’altra possibilità sarebbe quella di espandere l’universo di Infinite e realizzare un altro film con personaggi completamente diversi, ma utilizzando comunque Artisan come collegamento tra i film.