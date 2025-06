Insomnia: la spiegazione del finale del film di Christopher Nolan

Il thriller del 2002 Insomnia di Christopher Nolan è ricco di colpi di scena che molti fan del regista trovano divertenti, se non addirittura sconcertanti. Il film segue le vicende del detective Dormer (Al Pacino), che si reca nell’Alaska sempre illuminata dal sole insieme al suo partner Hap Eckhart (Martin Donovan) e alla detective dell’Alaska Burr (Hilary Swank) per indagare sull’omicidio di una donna. Lì, Dormer uccide accidentalmente il suo partner e viene tormentato dall’assassino della donna, Walter Finch (Robin Williams), che conosce il suo segreto. Insomnia non ha il tipico finale a sorpresa di Nolan, ma ha un momento finale piuttosto ambiguo.

Insomnia è relativamente lineare, con attori e regista che vantano tutti una notevole esperienza cinematografica. Questa professionalità e l’ambientazione del film hanno reso questo un film molto apprezzato, con un punteggio del 92% su Rotten Tomatoes. Lo stesso Christopher Nolan considera il film sottovalutato, oscurato dai suoi altri grandi successi. Tuttavia, Insomnia è particolarmente memorabile e toccante nei suoi momenti finali, anche se alcuni si chiedono cosa significhi il suo finale. In questo approfondimento cerchiamo di rispondere proprio a questi dubbi.

Cosa succede nel finale di Insomnia

Alla fine di Insomnia, Dormer ha perso ogni contatto con la realtà ed è quasi troppo stanco per ragionare. Confessa anche i dettagli della sua indagine interna, illustrando al pubblico la sua concezione di moralità e il suo lavoro. Tuttavia, si rende conto che Burr è in pericolo quando lei va da Finch per raccogliere prove e la segue per aiutarla. Dopo una caotica allucinazione mentre si reca alla rimessa delle barche di Finch, Dormer arriva appena in tempo. Lui e Finch combattono, finendo entrambi colpiti da un proiettile. Finch muore sul colpo, mentre Dormer barcolla fuori dalla casa e trova Burr.

Al suo fianco, Burr si offre di aiutarlo a sbarazzarsi del bossolo che lo collega all’omicidio del suo partner all’inizio del film. Ma come ultimo desiderio, Dormer le dice di non immischiarsi e di lasciarlo dormire, il che significherebbe finalmente chiudere l’indagine degli affari interni. Il film termina con Dormer che muore tra le braccia di Burr sul molo, mentre lei guarda il suo corpo e la distesa dell’Alaska, pensando a cosa fare.

Il significato della location dell’Alaska in Insomnia

Insomnia è ambientato nella piccola città di Nightmute, in Alaska. L’ambientazione piuttosto brulla ma bellissima è resa evidente dalle riprese aeree dell’aereo dei detective che vola verso la città. In questa scena viene anche rivelato che Nightmute è lontana dalle altre città, sottolineando la lontananza e l’isolamento del luogo. Tuttavia, il dramma di Dormer lo segue anche al nord. Come gli dice il gestore dell’hotel: “Ci sono due tipi di persone che vivono in Alaska: quelle che sono nate qui e quelle che vengono qui per sfuggire a qualcos’altro”. Dormer è chiaramente il secondo tipo.

In particolare, l’ambientazione nel nord dell’Alaska significa che in estate il sole non tramonta mai. Questo diventa un punto fondamentale della trama del film, poiché Dormer fatica a dormire a sufficienza. Senza dormire, Dormer perde la concentrazione e il contatto con la realtà, diventando pericoloso. L’ambientazione permette anche scene di inseguimento emozionanti ed esplorazioni di luoghi specifici. Questo emerge in scene come l’inseguimento sui tronchi galleggianti o l’inseguimento nella nebbia, che sfruttano le caratteristiche particolari dell’ambientazione dell’Alaska.

Perché Dormer ha un’allucinazione di un camion

All’inizio del film, quando Dormer accompagna in auto Tanya, l’amica di Kay, lontano dal funerale, la spaventa giocando a chi ha più coraggio con un camion sulla strada. Rimane nella corsia del camion mentre si avvicinano l’uno all’altro a tutta velocità. Dormer lo fa per spaventare Tanya, costringendola a dirgli la verità. Questo dimostra anche quanto possa essere folle come persona. Funziona, poiché lei rivela presto la verità sul suo rapporto difficile con Kay.

Ma più avanti nel film, mentre Dormer guida per proteggere Burr, vede di nuovo il camion. Privato del sonno e ipnotizzato dai tergicristalli, Dormer alza lo sguardo sulla strada e vede un camion che gli viene incontro a tutta velocità. Sterza, facendo girare la sua auto per evitare la collisione, solo per rendersi conto che non c’è nessun camion. Anche questo incontro con il camion dimostra che Dormer può essere irrazionale, ma serve a spaventarlo al punto da non fidarsi più del proprio giudizio. Dimostra che non ha più il controllo come una volta, quando giocava con il suo destino e quello di Tanya.

Cosa significano le ultime parole di Dormer

Alla fine del film, mentre Dormer muore davanti a Burr, le chiede di “lasciarlo dormire”. Letteralmente, questo è un riferimento al riposo che finalmente otterrà dopo tante notti illuminate dal sole in Alaska. Metaforicamente, sta anche chiedendo riposo dallo stress e dalla pressione a cui è stato sottoposto dall’inizio dell’indagine degli Affari Interni. Se Burr ascolta il suo avvertimento, l’indagine finirà con la sua morte e sarà finalmente conclusa.

Prima di questa richiesta finale, dice anche a Burr: “Non perdere la strada”. Questo in riferimento alla promessa che lei gli ha fatto di aiutarlo a evitare guai eliminando le prove che lo collegano al crimine. Sebbene sia un gesto carino, Dormer sa che questo porterà Burr allo stesso stress e dramma che lo hanno tormentato nell’ultimo anno. Vuole dunque che lei impari da lui, ma senza seguire le sue orme.

Cosa succede al proiettile dopo il finale di Insomnia

Dormer ferma Burr proprio prima che lei si sbarazzi delle prove che lo collegano all’omicidio del suo partner. Mentre lei sta per gettare il bossolo nell’acqua, lui le dice dunque di non perdere la strada. Dopo la sua morte, c’è una chiara inquadratura di lei che rimette il bossolo nella busta delle prove. Tuttavia, ciò che fa con la busta rimane vago. Si può dedurre che la consegni come prova, soprattutto perché, nel corso del film, Burr viene descritto come un agente eccezionale, il che implica che lei seguirebbe il protocollo.

Sebbene abbia un momentaneo cedimento nel giudizio, offrendosi di aiutare a distruggere le prove e proteggere il nome di Dormer, lei trova la sua strada, proprio come le chiede Dormer. Si rende conto delle conseguenze a lungo termine di prendere decisioni affrettate sul momento. Questo si ricollega a ciò che Dormer conclude in precedenza, ovvero che ciò che si pensava fosse giusto in quel momento è diverso da ciò con cui si è disposti a convivere.

Perché Finch si definisce “una carta jolly”

Come scrittore, Finch è convinto di sapere cosa rende un romanzo poliziesco di successo: una “carta jolly”. Per lui, questo significa qualcosa che metterà sotto pressione tutto ciò che ostacola i loro piani. In altre parole, significa qualcosa che può fuorviare la polizia. Anche se alla fine questo significa il fidanzato di Kay, che lui cerca di incolpare per l’omicidio, Finch sottolinea anche che lui stesso è la carta jolly, poiché fuorvia l’indagine. Si definisce la carta jolly diverse volte nel corso del film, anche dopo aver rivelato che stava registrando l’intera conversazione con Dormer.

Mentre lui e Dormer litigano alla fine del film, sembra che Dormer abbia il sopravvento, puntando la pistola contro Finch. Tuttavia, Finch estrae rapidamente una pistola e avverte Dormer che ha “dimenticato la carta jolly”, riferendosi ancora una volta a se stesso e alla sua imprevedibilità. Questa imprevedibilità è evidente in tutto il film, poiché Finch sembra quasi onnisciente e onnipresente. Chiama Dormer a ore strane, sapendo che è sveglio, come se potesse vederlo. Inoltre, dice sempre che farà una cosa e poi spesso ne fa un’altra, approfittando dello stato delirante di Dormer, privato del sonno. La presenza ripetuta della carta jolly risalta dunque nei momenti finali di Insomnia.