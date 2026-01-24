It – Capitolo Due: le differenze tra il film e il libro di Stephen King

Il romanzo IT di Stephen King è un mostro sacro. Un’epopea horror che abbraccia diversi decenni, un vasto ensemble di personaggi, la storia tentacolare di Derry, nel Maine, e un tuffo nella mitologia cosmica che sconvolge la mente. I dettagli esatti del romanzo non sarebbero mai potuti arrivare sullo schermo, nemmeno con due lungometraggi. Il regista Andy Muschietti e lo sceneggiatore Gary Dauberman hanno dunque dovuto fare molti tagli per trasformare la classica storia di King in un racconto in due parti, anche con una durata di quasi tre ore per la seconda parte, It – Capitolo due (leggi qui la recensione).

Ci sono infatti una quantità incredibile di cambiamenti nei dettagli e personaggi minori che non sono stati inseriti, e sarebbe impossibile elencarli tutti. Tutto, dal fatto che Richie indossa ancora gli occhiali (nel libro porta le lenti a contatto da 20 anni) al fatto che gli adulti del Club dei Perdenti non possono avere figli. Ma per quanto riguarda le differenze più significative, tra cui i nuovi personaggi, i personaggi chiave mancanti e i cambiamenti importanti al finale, abbiamo qui stilato un elenco dettagliato dei punti in cui It – Capitolo due si discosta dal materiale originale.

Audra e Tom

In It – Capitolo due, sia Bill che Bev hanno dei coniugi quando li incontriamo, ma questa è l’unica volta in cui compaiono nel resto del film. Bill è sposato con un’attrice di nome Audra, che vediamo sul set del loro ultimo film (scritto da Bill) mentre discute con lui dei suoi problemi con i finali. Bev è sposata con un uomo violento che rispecchia suo padre, un uomo dispotico e fisicamente violento di nome Tom, che la picchia selvaggiamente quando lei cerca di tornare a Derry, ma alla fine viene lasciato indietro quando lei prende il sopravvento e se ne va, lasciando la fede nuziale. Nel libro, sia Tom che Audra hanno ruoli significativamente più importanti che li portano a Derry alla ricerca dei loro coniugi.

Audra si reca a Derry preoccupata per suo marito e Tom picchia il migliore amico di Bev per ottenere informazioni prima di seguire sua moglie lì. Alla fine, le loro strade si incrociano quando Pennywise usa Tom per rapire Audra e portarla nella sua tana. Una volta arrivati, Tom muore alla vista della sua vera forma, e It cattura Audra nella luce mortale. Bill la scopre quando i Perdenti tornano nelle fogne da adulti e, dopo aver sconfitto It, porta il suo corpo catatonico fuori dalle fogne mentre queste crollano. Audra rimane priva di sensi mentre Bill torna alla sua vita normale, ma nella scena finale, Bill ha l’impulso di portarla a fare un giro sulla sua fidata vecchia moto Silver, guidando in modo pericoloso e spensierato, correndo “per sconfiggere il diavolo”, finché Audra non lo stringe a sé, tornando in vita.

Stan fa il bagno

Quello che succede al caro Stanley Uris è lo stesso sia nel libro che nel film – fa il bagno e si uccide – ma come e perché succede è molto diverso. Alla fine di It – Capitolo due, i Perdenti sopravvissuti ricevono una lettera da Stan che spiega perché si è tolto la vita. Nel film, spiega che sapeva di essere troppo spaventato per affrontare It di nuovo con loro, ma sapeva anche che se non lo avessero fatto insieme, se anche solo uno di loro non si fosse impegnato nella lotta, avrebbero perso. Quindi ha fatto il sacrificio e “si è tolto di mezzo” in modo che potessero sconfiggere It una volta per tutte. Ecco perché, quando lo vediamo tagliarsi i polsi all’inizio del film, muore con un sorriso soddisfatto sul volto.

Nel libro non c’è però alcuna spiegazione, nessun biglietto d’amore per sua moglie e i suoi amici, e il caro Stanley Uris muore con un’espressione di terrore sul volto. In realtà, non è solo che non c’è alcun biglietto; l’intero suicidio di Stanley è raccontato dal punto di vista di sua moglie Patricia, il che significa che non abbiamo alcun accesso al suo processo mentale. Solo i ricordi di una donna ossessionata dagli ultimi momenti di suo marito, che non riuscirà mai a capire.

Nel romanzo, Stanley e Patricia stanno guardando Family Feud quando lui riceve la chiamata di Mike e dice che va a farsi un bagno, alle 19:00, cosa che Patricia capisce in seguito che lui non avrebbe mai fatto normalmente. Dopo essere stata presa dal panico per il silenzio e la porta chiusa a chiave (un’altra cosa che lui non avrebbe mai fatto), trova la chiave di riserva e, con suo grande orrore, scopre il cadavere di Stan: “La sua bocca era aperta come una porta scardinata. La sua espressione era di orrore abissale e congelato”. Nel libro, l’unica nota che Stan lascia è la parola “IT” scarabocchiata in modo approssimativo sul muro con il proprio sangue mentre stava morendo.

I Deadlights e le visioni di Bev

Sapevamo che i Deadlights erano diversi nei film fin dal primo capitolo, quando Bev ne vide uno ma si riprese completamente dopo che il “bacio del vero amore” di Ben la riportò in vita. Beh, quasi completamente. Come vediamo con Audra e Tom, nel romanzo i Deadlights sono troppo per la mente umana, uccidendo chi li vede o rendendolo pazzo e/o catatonico. Ma Bev si riprende rapidamente senza effetti collaterali. Fino al secondo capitolo. Alla fine del primo film, Bev dice di aver avuto una visione dei Perdenti riuniti nella cisterna da adulti, e nel seguito approfondisce quell’effetto collaterale.

Poiché ha guardato nei Deadlights, Bev trascorre il resto della sua vita con orribili visioni che non capisce. Anche se non riusciva a ricordare Derry o qualsiasi cosa fosse successa lì, Bev spiega a Ben che ogni notte aveva incubi sulla loro morte. È così che ha saputo che Stanley si era suicidato prima che sua moglie finisse la frase al telefono. Si scopre che i suoi incubi erano visioni di ciò che sarebbe successo ai Perdenti se avessero deciso, come Stan, di non combattere It. E dato che li ha visti morire tutti, questo significa che sa esattamente quale orribile destino li attende se provano a lasciare Derry senza portare a termine il lavoro.

La morte di Dean

Ci sono molti bambini che fanno una brutta fine nel romanzo di King, ma il povero giovane Dean e la sua orribile fine sono invenzioni create appositamente per il film. Nel capitolo due, incontriamo Dean per la prima volta alla fine della scena del Jade of the Orient, dove si avvicina a Richie, che lo scambia per uno degli incantesimi di It. Ma il suo momento importante arriva più tardi, quando Bill torna nella casa della sua infanzia e si rende conto che Dean ora vive lì. Dopo aver affrontato Pennywise attraverso il tombino dove è morto Georgie, Bill incontra Dean, che gli dice di sentire delle voci provenire dai lavandini di casa sua, il che fa andare Bill su tutte le furie, urlando al ragazzino di lasciare la città.

Naturalmente, questo spaventa Dean, che decide invece di andare al festival Derry Canal Days. Quando Bill torna alla Derry Town House, It gli invia un messaggio provocatorio tramite uno skateboard insanguinato, chiedendogli se deluderà Dean come ha deluso Georgie. Bill parte per il festival, seguendo Dean in una sala degli specchi, ma è troppo tardi. Separato da una lastra di vetro, Bill è costretto a guardare mentre Pennywise terrorizza e mangia il ragazzino, tormentando mentalmente Bill usando Dean come surrogato di Georgie.

Nelle interviste precedenti all’uscita del film, James McAvoy ha ricordato come è stata inventata la scena. “Ci mancava un momento fondamentale della storia di Bill, in cui affrontava il senso di colpa per aver causato la morte di suo fratello”, ha spiegato. “Ho detto ad Andy: ‘Cosa possiamo fare?’. E letteralmente in 50 minuti ha inventato una sequenza completamente nuova. Non era mai stata scritta nella sceneggiatura e non è nel libro”.

Una visita alla signora Kersh

Muschietti mantiene gran parte della creazione originale di King nella scena agghiacciante in cui Beverly torna nell’appartamento della sua infanzia, compreso il momento in cui legge erroneamente “Kersh” invece di “Marsh” e alcune battute esatte del dialogo. Tuttavia, come in gran parte del romanzo di King, ciò che accade nel libro è molto più strano e inquietante. L’ambientazione è la stessa: Bev torna nel suo appartamento e incontra una gentile signora anziana che le dice che suo padre è morto e le offre del tè. Nel film, Bev inizia lentamente a notare alcuni segni di decadimento e stranezze, finché la signora non si trasforma in un troll gigante che le si scaglia contro.

Nel libro, invece, la trasformazione della signora Kersh è più lenta e bizzarra. In primo luogo, i suoi bei capelli diventano arruffati, la sua pelle diventa giallastra e i suoi denti appaiono storti, poi i suoi abiti cambiano e il suo accento, mentre racconta a Beverly di suo padre Bob Gray, alias Pennywise il clown danzante. Masticando dolciumi, la vecchia signora alla fine si trasforma nella strega di “Hansel e Gretel”, minacciando di gettare Bev e i suoi amici nel forno, e poi diventa il padre di Bev. Le urla contro orribili e luride parolacce, descrivendole come l’ha picchiata perché voleva fare sesso con lei, finché non si trasforma in un clown con dei palloncini su cui c’è scritto “È venuto dallo spazio” e la insegue fuori dall’appartamento terrorizzata.

Il fumo

Ora entriamo nel vivo delle cose davvero strane, ovvero le parti del romanzo di King che hanno rappresentato la sfida più grande in termini di rappresentazione coerente sullo schermo. Uno dei momenti più saggi in cui apportare modifiche/aggiornamenti è la scena del fumo nel libro, che permette a Mike e Richie di vedere come It è arrivato sulla Terra. Nel libro, i Perdenti prendono l’idea del buco del fumo da Ben, che ne legge in un libro di storia sulle tribù native americane e su come usavano il fumo del legno verde per provocare visioni. Grazie alla clubhouse sotterranea recentemente costruita da Ben, hanno il luogo perfetto per provarlo di persona, facendo chiedere a Richie se non ci sia un piano più grande dietro al disegno delle loro vite.

Questa intuizione diventa un po’ più credibile quando provano ad accendere un fiammifero per decidere chi resterà fuori pericolo e farà la guardia, solo per scoprire che in qualche modo tutti i fiammiferi sono ancora nuovi. Devono farlo insieme. Tutti e sette scendono nella fossa del fumo, ma solo Richie e Mike resistono abbastanza a lungo da avere la visione. Viaggiano indietro nel tempo in quello che chiamano “Ago”, una terra preistorica dove in seguito sorgerà Derry, ricca di fauna selvatica e creature perdute nella storia, che potrebbe essere stata un milione, o dieci milioni, o decine di milioni di anni fa. Lì, vedono It precipitare sulla Terra dallo spazio.

Richie dice che “sembrava la fine del mondo” e che non era come un’astronave o una meteora, ma come l’Arca dell’Alleanza, solo che invece dello spirito di Dio, portava It. È atterrato nel terreno che alla fine sarebbe diventato Derry, ed è così che i Perdenti scoprono che It è sempre stato lì, che It è Derry. Muschietti ha aggiornato questo particolare per il film, inserendo l’informazione nella parte della storia dedicata agli adulti, quando Mike droga Bill con una radice che gli è stata data da una tribù di nativi americani che vive appena fuori Derry, e appena fuori dalla portata di It.

Essendo l’unico del gruppo rimasto a Derry e l’unico che ricordava, Mike ha dedicato la sua vita alla ricerca di It e al tentativo di trovare un modo per ucciderlo. Quando ha trovato la tribù, gli hanno dato una visione di come It è arrivato sulla terra, molto simile a quella che lui e Richie hanno visto nel libro. Nel film, lo vediamo attraverso il viaggio allucinogeno di Bill, una sequenza in stile animato che mostra It che atterra sulla Terra e devasta le civiltà native che precedevano Derry. E quella stessa allucinazione ci porta alla nostra prossima grande deviazione dal romanzo.

Il Rituale di Chüd

Il Rituale di Chüd è una delle invenzioni più folli di King. Nel film, veniamo a conoscenza del rituale nella stessa scena in cui vediamo It arrivare sulla Terra, la sequenza allucinatoria di Bill. Come descritto in It – Capitolo due, il Rituale di Chüd richiede ai Perdenti di raccogliere i totem dei loro ricordi dimenticati da Derry per sacrificarli in un rituale che presumibilmente intrappolerà Pennywise in un antico vaso. Questo è ciò che riporta i Perdenti nei loro vecchi luoghi infestati alla ricerca dei ricordi che hanno dimenticato e dei totem che li rappresentano (nel libro, vagano alla ricerca dei loro ricordi e attingono al loro senso di intuizione infantile).

Alla fine, Beverly porta la sua poesia “Winter Fire” di Ben, Ben porta la sua pagina dell’annuario autografata da Bev, Bill porta la barchetta di carta che ha costruito con Georgie, Eddie porta il suo inalatore, Richie porta un gettone da sala giochi legato a un momento traumatico della sua infanzia, Mike porta un sasso della loro guerra dei sassi contro la banda dei Bowers e, per Stan, portano la cuffia da doccia che usava per tenere i ragni lontani dai suoi capelli nella clubhouse. Sacrificano i loro artefatti, cantano “trasforma la luce in oscurità”, le luci morte si restringono e turbinano nel contenitore… e non funziona.

In un’intervista Muschietti ha spiegato: “In realtà non funziona. Ma Mike sa che l’unico modo per sconfiggere Pennywise è usare il potere della fede unificata e questo è il McGuffin che decide di usare… Non c’è nulla che possa uccidere Pennywise. L’unica arma è credere, che è un’arma che in realtà Pennywise usa per uccidere le sue vittime“. Nel libro, anche il Rituale di Chüd non uccide It, ma è un’arma fondamentale nella battaglia del Club dei Perdenti contro la creatura. Ed è qui che le cose si fanno complesse. Il Rituale viene portato loro da Maturin, il dio Tartaruga, una creatura celeste per lo più benevola, anche se spesso indifferente, che ha creato accidentalmente il nostro universo conosciuto durante un attacco di indigestione.

È potente quanto It, una sorta di anti-Pennywise, che per lo più rimane fuori dagli affari umani, ma a volte offre qualche consiglio. È quello che fa con Bill e i Perdenti, che condividono una conoscenza inspiegabile della Tartaruga. Torniamo al Rituale di Chüd. Nel romanzo, i Perdenti lo celebrano due volte: una da bambini e una da adulti. Il rituale consiste nel “mordersi” reciprocamente la lingua e raccontarsi barzellette finché uno dei due non ride e l’altro vince. Non è proprio così che funziona, ma questa è l’idea generale: una battaglia di volontà combattuta nel Macroverso, con il potere della fede.

Come dice il romanzo, “una volta che ti addentri in queste stronzate cosmologiche, devi buttare via il manuale di istruzioni”. Nel primo rituale, Bill viaggia attraverso lo spazio cosmico verso il Macroverso, dove incontra la Tartaruga e ha una vaga conversazione. Combatte la sua battaglia di volontà recitando lo scioglilingua che usa per aiutarlo con la balbuzie e alla fine vince canalizzando tutta la sua fede in cose buone come la fatina dei denti, Babbo Natale e la promessa che la polizia aiuterà i bambini bisognosi.

In quel momento, Bill crede che il rituale abbia ucciso It. Ovviamente, si sbaglia. Durante il secondo rituale, Bill viene nuovamente trascinato verso il Macroverso, dove vede il guscio morto della Tartaruga e sente che la sconfitta è certa. La prima volta hanno colto It di sorpresa, ma questa volta no. Fortunatamente, Richie ha alcune sorprese in serbo e si unisce al rituale con Bill, viaggiando nel vuoto e salvando Bill dal precipitare nel nulla. Tuttavia, non è abbastanza, finché Eddie non percepisce il pericolo e sacrifica la sua vita in un atto coraggioso che salva tutti.

La morte di Eddie

Nel film, Eddie sacrifica il suo amato inalatore d’infanzia nel Rituale di Chud, ma arriva comunque con il sacrificio proprio al momento giusto. Usando l’attizzatoio che Beverly gli ha dato (“Uccide i mostri… se ci credi”), Eddie lancia l’arma nella bocca di IT, salvando Richie dalle Deadlights. Ma questo non uccide il mostro. Quando Eddie volta le spalle, il Pennywise ragno lo trafigge con uno dei suoi artigli, ed Eddie muore dissanguato mentre il resto dei Perdenti combatte la battaglia finale contro It. Nel libro, la morte di Eddie colpisce ancora più duramente.

Richie e Bill sono impegnati nella loro battaglia telepatica con It durante il Rituale di Chud, ma Eddie sente le grida di Richie che dice che stanno perdendo. Richiamando tutta la sua fede infantile nel suo inalatore, la sua fede nella “buona medicina, medicina forte” che sua madre gli dava prima che lui sapesse che era un placebo, Eddie spara il suo aspiratore nella gola di It e lo ferisce gravemente. Nel farlo, però, perde un braccio. Sdraiato sulle ginocchia di Beverly, Eddie muore dissanguato. Richie riprende conoscenza per primo e si avvicina al suo vecchio amico.

Eddie pensa tra sé e sé: “Non è affatto male”. Ma c’era qualcos’altro che doveva dire prima. Tuttavia, non riesce mai a dirlo. Rivolgendosi a Richie, Eddie dice: “Sai, io… io…”. King conclude il viaggio di Eddie: “Eddie chiuse gli occhi, pensando a come finire, e mentre ci stava ancora riflettendo, morì”. In entrambe le versioni, Richie è completamente devastato dalla morte del suo amico, ancora di più quando si rende conto che devono lasciare il corpo di Eddie nelle caverne fatiscenti.

Il grande segreto di Richie

La sessualità di Richie ed Eddie è stata a lungo oggetto di discussione tra i lettori del libro, dando vita a un fandom dedicato a “Reddie” e ad alcune affascinanti discussioni sui dettagli del libro di King. La verità è che King non fornisce risposte definitive in un senso o nell’altro. In uno dei capitoli dedicati alla sua età adulta, Richie allude a una lunga storia sessuale con le donne, sottolineando quanto sia stato fortunato che nessuna di loro sia rimasta incinta (un riferimento all’incapacità dei Perdenti di avere figli).

Per quanto riguarda Eddie, sposa una donna che è la copia esatta di sua madre, una donna sovrappeso e prepotente che lo coccola e lo tiene rinchiuso. Dal matrimonio da incubo freudiano di Eddie alla tendenza di Richie a chiamare Edds “carino, carino, carino”, al fatto che Eddie – noto germofobo – fosse disposto a condividere il cioccolato Rocket di Richie, e soprattutto all’interazione finale tra Richie ed Eddie e alla profonda reazione di Richie alla morte di Eddie, ci sono molti piccoli momenti nel libro che hanno alimentato il dibattito nel corso degli anni, ma il libro non chiarisce mai nulla in un modo o nell’altro.

It – Capitolo due, tuttavia, compie un audace adattamento e costruisce l’arco narrativo e il trauma infantile di Richie attorno al fatto che è gay, era innamorato del suo migliore amico d’infanzia Eddie Kaspbrak e ha trascorso la sua vita reprimendo il suo trauma e la sua identità. Nel film, l’infinita sfilata di umorismo sessuale di Richie funge da maschera per nascondere la sua vera identità e la sua amicizia spiritosa con Eddie maschera i suoi veri sentimenti. Scopriamo la verità su Richie quando torna alla sala giochi che frequentava da bambino e ricorda una volta in cui ci andò durante la sua “rottura” con i Perdenti e giocò a un videogioco con il cugino di Henry Bowers.

I due condividono un momento piacevole e quando Richie chiede al suo nuovo amico di non andarsene, passandogli un altro gettone, le loro mani si sfiorano. Ma poi arriva la banda di Bowers, che insulta Richie con frasi omofobe, e lui fugge al parco, dove viene tormentato dalla statua di Paul Bunyan. Seduto lì bnel parco da adulto, Richie incontra Pennywise, che lo schernisce dicendo: “Conosco il tuo segreto, il tuo piccolo sporco segreto”. Alla fine, Richie non ha mai la possibilità di esprimere i suoi sentimenti a Eddie, che muore nello scontro finale con Pennywise. Ma i Perdenti lo sostengono nel suo dolore e, prima che lasci la città, vediamo Richie tornare al Ponte dei Baci, dove incide nuovamente le stesse iniziali che aveva inciso da bambino: R + E.

Henry Bowers

I film riescono piuttosto bene a sintetizzare a grandi linee il percorso di Henry Bowers, un bullo che segue le orme del padre violento e alla fine diventa il pedone violento di It nella lotta contro il Club dei Perdenti, ma nel libro di King Bowers è un vero antagonista secondario. Tormentato e terrificante, il personaggio di King è descritto in pagine e pagine di dettagli sul suo crollo psicologico e su come It abbia spinto il giovane instabile oltre il punto di rottura fino alla follia omicida.

Nel libro, il padre di Henry, Butch Bowers, è un ex marine che si dice sia impazzito quando è stato congedato dalla guerra e che ha trascorso gli anni successivi picchiando la moglie fino a quando lei lo ha lasciato, per poi rivolgere tutta la sua attenzione al figlio. Razzista virulento, Butch ha trasmesso il suo odio a Henry, che è cresciuto disprezzando Mike. Quando erano entrambi bambini, Henry ha avvelenato il cane di Mike. Quando lo ha detto a suo padre, è stata la prima volta che ha sentito approvazione: Butch ha dato a suo figlio una birra e ha brindato al “lavoro ben fatto”.

Dopo la prima battaglia dei Perdenti con Pennywise, It incastrò Henry facendogli addossare la colpa di tutti gli omicidi dei bambini e lui fu mandato in un istituto psichiatrico per 27 anni… fino a quando It non ritorna e inizia a richiamare Henry a Derry per vendicarsi dei Perdenti che odia così tanto. Inizialmente, It comunica con Henry sotto forma di luna, o come Henry la chiama, la luna fantasma, sussurrandogli con le voci dei suoi amici d’infanzia morti. Quando arriva il momento della fuga di Henry, It gli appare sotto forma del suo vecchio amico Vic e lo manda in missione per uccidere, spiegandogli che It può ucciderli solo se ci credono a metà, ma Henry può ucciderli a prescindere.

Henry attacca poi Mike nella biblioteca e lo manda all’ospedale, eliminando un personaggio chiave nel Rituale di Chüd e il potere della fede condivisa dai Perdenti, ma non riesce a ucciderlo. Dopo di che, attacca Eddie alla Town House, dove Eddie riesce ad avere la meglio e lo uccide con una bottiglia rotta. Nel film, gli eventi sono però invertiti: Henry attacca Eddie alla Town House, pugnalandolo al viso ma senza riuscire a ucciderlo, prima di prendere di mira Mike alla biblioteca, dove viene ucciso da Richie.

Mike arriva alla grande battaglia

Il caro vecchio Mike Hanlon non se la passa troppo bene nella seconda metà di IT. A differenza degli altri Perdenti, che hanno potuto lasciare la città e dimenticare le cose orribili che gli sono successe, vivendo una vita relativamente normale (e insolitamente di successo) per quasi trent’anni, Mike è rimasto a Derry. Lui ricordava. Tutto. Inoltre, ha trascorso gli ultimi 27 anni immerso nella ricerca, vivendo nella storia delle atrocità di It. C’è una digressione di Richie in cui pensa tra sé e sé: “C’è un uomo che sta impazzendo, pronto a suicidarsi, forse”.

Ma il film si concentra ancora di più sulla febbre di Derry di Mike, nel modo in cui mente, manipola e droga i suoi amici nel perseguimento della sua missione di fermare Pennywise. Il che significa che è giusto che sia proprio lui, tra tutti, ad arrivare alla battaglia finale con Pennywise – infatti, nel film di Muschietti, è Mike, non Bill, che raggiunge e strappa il cuore di Pennywise. Ma non è quello che succede nel libro. Nella versione di King, il molto più temibile Henry Bowers attacca Mike nella biblioteca proprio prima che i Perdenti tornino nelle fogne per il Rituale di Chüd, ma non c’è nessuno lì a salvarlo.

Mike combatte Bowers da solo, ma non prima che il bullo squilibrato riesca a tagliargli la coscia, lasciandolo sanguinante sul pavimento della biblioteca. Mike chiama aiuto e finisce in ospedale, dove rimane per tutta la durata del romanzo. Mentre il resto dei Perdenti è nelle fogne, It manda un’infermiera tossicodipendente a uccidere Mike in ospedale, ma Bill e gli altri percepiscono il pericolo in cui si trova Mike e gli inviano telepaticamente la loro forza proprio al momento giusto.

Mike si risveglia dalla sedazione giusto il tempo necessario per rompere un bicchiere in faccia al suo aggressore. Dopo lo scontro finale con It, gran parte del finale della storia è raccontato dal punto di vista del diario di Mike in ospedale, dove saluta i suoi amici e affronta la triste e spaventosa verità che si dimenticheranno di nuovo l’un l’altro. La sua ultima annotazione recita: “Vi voglio bene, ragazzi, lo sapete. Vi ho voluto tanto bene“.

Un finale più felice

Nel libro, l’ultimo capitolo di Mike è straziante… e terrificante in un modo che attinge agli orrori lovecraftiani della storia di King che i film hanno in gran parte evitato. Con la rivelazione della sua vera forma cosmica, la tartaruga Maturin, e la sensazione generale che i Perdenti non abbiano mai avuto il pieno controllo dei ruoli che hanno svolto in questa grande battaglia celeste, King attinge a quei principi fondamentali del terrore cosmico. Il grande orrore del romanzo è l’ignoto, il potere che va oltre la comprensione umana e il modo in cui tali poteri possono influenzare la vita degli uomini, a volte piegando o spezzando le loro menti nel processo.

Nel romanzo, l’ultimo tragico orrore che affonda è la consapevolezza che tutti si dimenticheranno l’un l’altro ancora una volta, perdendo tutti i loro ricordi delle cose orribili e meravigliose che sono loro accadute. “È finita e tutto ciò che ci è costato è stata la nostra amicizia e la vita di Stan ed Eddie”, scrive Mike nel suo diario. È un finale piuttosto devastante, un ultimo sacrificio nella loro battaglia contro una creatura divina malvagia, i pezzi di sé stessi che hanno forgiato insieme scompaiono mentre la magia oscura di It scompare da Derry.

In confronto, i film di Muschietti sono molto più interessati agli orrori viscerali di affrontare una forza aliena mutaforma, e il It – Capitolo due, in particolare, è incentrato sul rivangare i traumi e uscirne dall’altra parte. In linea con questo tema, Muschietti regala ai suoi Perdenti un finale più felice. Tutti lasciano Derry, ma lo fanno con i legami della loro amicizia rinnovati, imparando a non fuggire dagli orrori del loro passato, ma ad abbracciarli insieme alla gioia che vi risiede. Quando Mike dice a Bill “Ti voglio bene”, non è un addio, ma una promessa per il futuro. E quando prendono strade separate, non dimenticano. Ricordano tutto: Derry, Pennywise e, soprattutto, l’un l’altro.

