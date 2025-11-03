Avengers: Doomsday è “una lettera d’amore” al genere dei supereroi, secondo Simu Liu

Il Marvel Cinematic Universe vedrà finalmente i più potenti eroi della Terra riunirsi di nuovo nel 2026 con Avengers: Doomsday. Oltre a diversi nuovi eroi della Saga del Multiverso che uniscono le forze con quelli vecchi, il film di squadra vedrà anche il ritorno degli X-Men della Fox.

Ash Crossan di ScreenRant ha recentemente parlato con Simu Liu per il suo nuovo film, In Your Dreams, in cui è stato menzionato Avengers: Doomsday, chiedendogli di usare tre parole per descriverlo. Liu ha rivelato: “Sì, cinque: un sogno che si avvera”.

L’attore di Shang-Chi ha poi aggiunto: “Voglio dire, ci sono così tanti attori, e lavorare con queste persone come colleghi è davvero incredibile perché sono cresciuto guardandone così tanti”. Il ritorno di Liu nell’MCU è stato rivelato per la prima volta il 26 marzo 2025, durante la grande trasmissione a sorpresa dei Marvel Studios, che ha svelato il cast di Avengers: Doomsday.

Per il neofita dell’MCU, il capitolo della Fase 6 è una celebrazione dell’amato genere. Liu ha spiegato: “Sembra, per molti versi, una lettera d’amore all’intero genere dei film sui supereroi. E penso che ci sia qualcosa di davvero divertente in questo”. Simu Liu ha concluso dicendo che questo film è “per tutti i disadattati, gli strambi e gli sfavoriti che sono cresciuti leggendo fumetti e hanno sentito che in qualche modo c’era speranza per loro – che non importava se non si adattavano – penso che ci sia sempre un posto speciale nel mio cuore per l’intero genere”.

Nonostante le numerose rivelazioni sulla line-up iniziale per l’uscita di dicembre 2026, il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige ha dichiarato durante il CinemaCon del 3 aprile 2025 di non aver ancora rivelato il cast completo. Anthony e Joe Russo hanno diretto il film corale e dirigeranno anche Avengers: Secret Wars.

Il prossimo capitolo cinematografico nella timeline dell’MCU sarà Spider-Man: Brand New Day, che vedrà il ritorno del lancia-ragnatele di Tom Holland, dopo la conclusione di Spider-Man: No Way Home del 2021.

Cosa sappiamo di Avengers: Doomsday

Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars arriveranno in sala rispettivamente il 18 dicembre 2026, e il 17 dicembre 2027. Entrambi i film saranno diretti da Joe e Anthony Russo, che tornano anche nel MCU dopo aver diretto Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

Sono confermati nel cast del film (per ora): Paul Rudd (Ant-Man), Simu Liu (Shang-Chi), Tom Hiddleston (Loki), Lewis Pullman (Bob/Sentry), Florence Pugh (Yelena), Danny Ramirez (Falcon), Ian McKellen (Magneto), Sebastian Stan (Bucky), Winston Duke (M’Baku), Chris Hemsworth (Thor), Kelsey Grammer Bestia), James Marsden (Ciclope), Channing Tatum (Gambit), Wyatt Russell (U.S. Agent), Vanessa Kirby (Sue Storm), Rebecca Romijn (Mystica), Patrick Stewart (Professor X), Alan Cumming (Nightcrawler), Letitia Wright (Black Panther), Tenoch Huerta Mejia (Namor), Pedro Pascal (Reed Richards), Hannah John-Kamen (Ghost), Joseph Quinn (Johnny Storm), David Harbour (Red Guardian), Robert Downey Jr. (Dottor Destino), Ebon Moss-Bachrach (La Cosa), Anthony Mackie (Captain America).