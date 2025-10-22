L’ira di Becky: la spiegazione del finale del film

L’ira di Becky di Matt Angel e Suzanne Coote, sequel del film Becky del 2020, è una commedia d’azione incentrata su una trama di vendetta. Seguendo Becky, una ragazza orfana con un talento per la violenza vendicativa, il film racconta il suo viaggio mentre fugge dal sistema di affidamento con il suo fedele cane, Diego. Dopo aver trovato un posto dove stare con una gentile signora anziana, Elena, la vita di Becky ricomincia da capo fino a quando alcuni uomini di un’organizzazione fascista attaccano la loro casa e rapiscono Diego.

Armata della sua ferocia, Becky deve affrontare i suoi aguzzini, che si fanno chiamare i “Nobili Uomini” e recuperare il suo amato Diego. Se siete curiosi di sapere dove porterà la letale protagonista questa nuova avventura pericolosa e sanguinosa e cosa lei scoprirà sui Nobili Uomini, ecco tutto quello che c’è da sapere sul finale di L’ira di Becky.

La trama di L’ira di Becky

Sono passati tre anni dagli eventi del primo film; Becky ora ha 16 anni. È stata in tre case famiglia e non è rimasta a lungo in nessuna di esse. Nel prologo del film, lei e Diego vengono mandati a vivere con una coppia di religiosi eccessivamente gentili. Anche se all’inizio Becky decide di stare al gioco e di dire alla coppia esattamente quello che vogliono sentirsi dire, quando loro si addormentano decide di scappare. Viene mandata in altre due famiglie affidatarie, ma non rimane nemmeno con loro.

Poco prima dell’inizio del film, Becky incontra una donna mentre fa l’autostop. Questa donna è Elena, che accoglie Becky nella sua casa. All’inizio del film, Becky vive con Elena e lavora in una tavola calda locale. La sua vita idilliaca viene interrotta dall’arrivo in città dei membri dei Nobili Uomini, con uno scopo che diventerà chiaro in seguito. A quanto pare, il gruppo vuole dare inizio a una rivolta e ha scelto questa città come epicentro. Odiano più di ogni altra cosa una politica liberale, la senatrice Hernandez, e le sue politiche, e hanno organizzato manifestazioni contro di lei.

Ritenendole inefficaci, alcuni membri hanno deciso di adottare un approccio più violento. Quando Sean arriva in città con DJ e Anthony, ha l’impressione che si tratti di un’altra manifestazione. Solo più tardi capisce la verità. Capendo correttamente che tipo di persone sono questi tre, Becky lascia trasparire il suo lato conflittuale “rovesciando” una tazza di caffè bollente sulle gambe di Anthony. Tuttavia, i tre uomini capiscono che ha agito intenzionalmente e la seguono segretamente fino a casa di Elena. Anthony attacca per primo Becky, che chiama Diego in aiuto.

Ma prima che lui possa raggiungere Becky e Anthony, DJ lo colpisce con una mazza da baseball. Quando Elena cerca di intervenire, Anthony le spara. Becky, infuriata, cerca di attaccare uno degli uomini, ma viene messa fuori combattimento. La mattina seguente, si sveglia e scopre che Elena è morta e Diego è scomparso. Facendo del suo meglio per non farsi prendere dal panico, Becky seppellisce Elena prima di partire per vendicarsi. Avendo sentito che gli uomini sono in città per incontrare un certo Darryl, Becky decide che è un buon punto di partenza. Ci sono due Darryl in città.

Il primo è una donna anziana che fuma come un turco mentre cammina con una bombola di ossigeno. Con un Darryl apparentemente fuori discussione, Becky si concentra sull’altro. A casa del secondo Darryl, Anthony minaccia i suoi amici di terribili conseguenze se racconteranno a qualcuno ciò che è successo la notte prima. Ma il loro comportamento attira presto l’interesse di Darryl, che scopre la verità dai tre giovani. All’insaputa di tutti loro, Becky è proprio fuori, li osserva e si prepara ad attaccare.

Il finale del film: Becky ottiene la sua vendetta

Sebbene entrambi i film di Becky esplorino altri temi, trattano principalmente di vendetta. Le azioni di Becky in entrambi i film sono scatenate da un torto subito. In L’ira di Becky, lei prende di mira alcuni membri dei Nobili Uomini dopo che questi irrompono nella casa dove ha trovato una nuova dimora e uccidono Elena. Veniamo a sapere che Anthony e DJ sono in città per mettere in atto l’attacco al senatore Hernandez, che sta per tenere un discorso al municipio. Sean non ne sapeva nulla.

È semplicemente un razzista e un sessista, ma non è ancora radicalizzato al punto da commettere atti di violenza contro il governo degli Stati Uniti. Nel frattempo, mentre Becky valuta la situazione, scopre che Darryl è un ex Ranger dell’esercito che ha prestato servizio più volte in Iraq. Racconta quasi con naturalezza a Sean una storia di quei giorni per fargli capire cosa lui e i suoi compagni fanno ai traditori. Fino a quel punto della narrazione, non eravamo esattamente sicuri del tipo di mostro che fosse, ma quella storia chiarisce tutto.

Il primo a morire in questo gruppo è Anthony. Darryl lo manda a negoziare con Becky per restituirle il cane. Ma Anthony non ha alcuna intenzione di farlo e cerca di uccidere Becky. Cade però nella trappola che lei aveva preparato in precedenza e viene poi mandato alla porta d’ingresso della casa di Darryl. Quando Darryl apre la porta, la testa di Anthony esplode. Il secondo a morire è Sean. Darryl lo uccide dopo che lui ha cercato di andarsene e ha insultato i Nobili Uomini. Becky spara poi un dardo con la balestra attraverso la bocca di Twig, un membro dei Nobili Uomini.

In seguito lo uccide prima di essere messa fuori combattimento con un dardo tranquillante. Darryl però non uccide immediatamente Becky perché lei ha la lista di tutti i membri dei Nobili Uomini in tutto il paese. Sa che sarebbe un disastro se le autorità venissero a conoscenza della lista e tiene Becky in vita per estorcerle le informazioni. Ma l’arrivo del capo del gruppo non risolve il problema, e Becky riesce a uccidere Darryl attirandolo nella trappola che aveva preparato in precedenza. Con il suo ultimo respiro, lui si complimenta con lei.

Chi è il leader dei Noble Men?

In un esempio di ironia contorta, a capo dei Nobili Uomini c’è una donna. Si tratta di una persona che sia il protagonista che il pubblico hanno già incontrato in precedenza: l’altro Darryl della città. A quanto pare, è la madre di Darryl Jr. e gli ha dato il suo nome. Dopo che suo figlio ha catturato Becky, Darryl Sr. si presenta per interrogarla, usando Diego per costringerla a rivelare dove si trova la chiavetta USB.

Becky usa però le sue conoscenze da girl scout per liberarsi, colpisce Darryl Jr. con il gas di una bomboletta per costringerlo a lasciare momentaneamente la stanza e lancia un coltello contro Darryl Sr. Torna a prendere Diego e scopre che Darryl Sr. è ancora vivo. La donna anziana cerca di spararle, ma con un coltello conficcato nel cervello, il colpo manca il bersaglio. Per vendicarsi delle sue azioni precedenti, Becky ordina a Diego di sbranare e mangiare Darryl Sr.

Qual è il segreto della chiavetta?

La chiavetta è ciò che il neonazista cercava nel primo film e per cui ha ucciso il padre di Becky. Nel sequel, Becky scopre con l’aiuto involontario di Darryl Jr. che la chiave può essere aperta e contiene delle coordinate. Verso la fine dell’episodio, un agente della CIA pone a Becky due domande, con la condizione che se lei risponde affermativamente alla prima domanda, le verrà posta una seconda domanda. Becky risponde di sì quando le viene chiesto se sarà la recluta più giovane nella storia della CIA.

Poiché la seconda domanda riguarda il segreto della chiave, possiamo presumere che Becky ora conosca la verità, che probabilmente verrà esplorata nel potenziale terzo film già annunciato, in cui il gruppo dei Nobili Uomini verrà ulteriormente approfondito e messo sotto tiro da Becky, ormai evidentemente intenzionata a smantellare del tutto quest’organizzazione razzista e violenta. L’ira di Becky si conclude poi con Becky che dà la caccia a DJ e lo uccide con un lanciarazzi.