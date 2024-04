La maledizione del cuculo: la spiegazione del finale del film

Thriller spagnolo con elementi soprannaturali, il fim La maledizione del cuculo sembra rilegge la favola di Hansel e Gretel, aggiornandola ai tempi moderni e riempiendola di temi che hanno profonda risonanza con le moderne relazioni di coppia. Il regista Mar Targarona – anche autore di Sequestro e Dogs, ma anche produttore di The Orphanage – affronta infatti con questo film il desiderio di scambio – di vita, ma anche del corpo -, inserendo il tutto all’interno di una cornisce incentrata sulle tradizioni e sul folclore della Germania, con moderne streghe capaci di accontentare anche i desideri più taciuti.

“Il titolo fa riferimento all’uccello omonimo, che depone le sue uova nei nidi di altri uccelli. Mi è sembrata una metafora molto suggestiva per un thriller di suspense sovrannaturale riguardante uno scambio di corpi”, ha commentato Taragona, parlando del film, evidenziando dunque la natura contorta e diabolica del racconto. La maledizione del cuculo offre dunque grandi colpi di scena e un racconto che via via si fa sempre più intrigante, scavando a pieno nel contesto in cui il tutto si svolge e portando alla luce dinamiche orrorifiche.

Per gli appassionati di questo genere e per chi ha apprezzato un titolo a suo modo simile come La abuela – Legami di sangue, è dunque questo un film da non perdere, che grazie al suo passaggio televisivo sarà possibile scoprire o riscoprire. In questo articolo, approfondiamo dunque alcune delle principali curiosità relative a La maledizione del cuculo. Proseguendo qui nella lettura sarà infatti possibile ritrovare ulteriori dettagli relativi alla trama, al cast di attori e alla spiegazione del finale. Infine, si elencheranno anche le principali piattaforme streaming contenenti il film nel proprio catalogo.

La trama e il cast di La maledizione del cuculo

Protagonista del film è la giovane coppia formata da Marc e Anna. Con lei incinta all’ottavo mese, i due decidono di approfittare di questo ultimo periodo della gravidanza per fare una piccola vacanza e staccare dalla routine prima dell’arrivo del bambino. Scelgono lo scambio di casa e tramite un sito entrano in contatto con Hans e Olga, una coppia tedesca di una certa età che ha una bellissima villa. Avvenuto lo scambio di chiavi, Marc e Olga si trasferiscono nell’abitazione che sembra davvero perfetta. Circondata da un giardino e con una piscina, la casa dell’anziana coppia ha tutta l’aria di essere il posto ideale per rilassarsi. Ma ben presto, l’idillio si spezza e Marc e Anna iniziano a notare segnali sinistri e oggetti inquietanti nella casa.

Ad interpretare Anna e Marc vi sono gli attori Belén Cuesta e Jorge Suquet. Lei, in particolare, è il nome più noto del cast, celebre attrice spagnola vincitrice del premio Goya alla Migliore attrice protagonista nel 2020 per il film La trincea infinita, ma vista anche in La casa di carta, dove ha interpretato Manila. Suquet, invece, è noto per aver interpretato Martin nella serie Élite. Recitano poi nel film gli attori Rainer Reiners nel ruolo di Hans e Hildegard Schroedter in quello di Olga. Completano poi il cast Chacha Huang nel ruolo di Lili, Manuel Dueso in quello di Serafín, David Selvas in quello di Lucas e Marina Gatell in quello di Mónica.

La spiegazione del finale del film

In La maledizione del cuculo, dunque, la coppia inizia a vivere situazioni davvero strane, mentre nella loro casa Hans e Olga trascorrono il loro tempo recitando degli incantesimi e proprio durante uno di questi l’anziana uccide suo marito pugnalandolo alla gola. Mentre Anna riceve dunque notizie preoccupanti dalla Spagna sullo strano comportamento della coppia di tedeschi, Marc cambia carattere, sfoggiando anche una perfetta parlata in tedesco. A questo punto, la donna decide di indagare meglio su quella casa, arrivando a trovare una stanza segreta in cui riesce ad introdursi. Qui trova due foto che mostrano Olga e Hans con altezze diverse dall’una all’altra.

In una di queste, Anna riconosce la strana donna che in precedenza l’aveva avvertita consigliandole di fuggire da quella casa. Si decide ora ad accettare il consiglio, tentando di allontanarsi da lì. Tuttavia, viene fermata da Marc, che sembra poi procedere ad annegarla nella vasca da bagno. Quando lei riprende conoscenza, non tenta più di opporsi al marito e, proprio come Marc, inizia a comunicare in tedesco. Nell’appartamento spagnolo, intanto, la mente di Olga torna a funzionare normalmente quando tenta di annegarsi a sua volta nella vasca da bagno. Marc e Anna tornano a quel punto dalla Germania ma non appena entrano in Olga riesce a intrappolare Marc in cantina.

L’anziana induce poi Anna ad un parto accelerato con l’ossitocina (ignorando l’offerta di Anna di restituire il suo corpo in cambio del sangue del bambino), facendo nascere il neonato con la massima cura e avvolgendolo con profondo amore. In una successiva colluttazione con Marc lo pugnala mortalmente con le forbici. Anna la attacca alle spalle, ma Olga si vendica con un colpo sul viso di Anna con un frullatore, dicendo a sé stessa (in spagnolo) “Non mi è mai piaciuto il mio naso“. Prima di lasciare l’appartamento, pochi secondi prima dell’arrivo della polizia, avvolge nuovamente il bambino con delicatezza e gli dice teneramente “Ti voglio bene”.

Il trailer di La maledizione del cuculo e dove vedere il film in streaming e in TV

La maledizione del cuculo è disponibile per il noleggio o l’acquisto sulla piattaforma Prime Video. Sfortunatamente, non è presente su nessuna delle altre piattaforme streaming attualmente attive in Italia. È però presente nel palinsesto televisivo di mercoledì 3 aprile alle ore 21:30 sul canale Rai 1. Di conseguenza, per un limitato periodo di tempo sarà presente anche sulla piattaforma Rai Play, dove quindi lo si potrà vedere anche oltre il momento della sua messa in onda. Basterà accedere alla piattaforma, completamente gratuita, per trovare il film e far partire la visione.