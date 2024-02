La Zona d’interesse è uno dei film più audaci dello scorso anno (qui la recensione): un esperimento radicale di prospettiva, – ispirato ad una storia vera e basato sull’omonimo romanzo di Martin Amis – che limita il punto di vista del pubblico sulle atrocità adottando quello delle persone che le perpetrano. Il regista Jonathan Glazer stabilisce immediatamente la sua concezione formale, spingendo tutti gli orrori di Auschwitz appena oltre la linea dell’inquadratura e concentrandosi invece su una famiglia nazista beatamente imperturbabile che svolge la sua routine quotidiana nella periferia del campo.

Poiché il regista non si discosta mai molto da questo approccio, il suo punto di vista sulla capacità della società di compartimentare il male – e di tenere la propria complicità lontana dalla vista e dalla mente – arriva molto più forte e chiaro delle urla fuori campo della colonna sonora. È un film che continua a dire una cosa sconfortante più e più volte, e forse è per questo che molti recensori hanno fatto riferimento alla stessa citazione di Hannah Arendt sulla banalità del male, ispirata dallo studio di un burocrate nazista le cui azioni mostruose si scontravano con l’apparenza ordinaria.

Perché nel finale di La zona d’interesse Hoss vomita?

La lettura popolare – e forse anche voluta – del finale di La Zona d’interesse è che Höss viene finalmente messo di fronte all’enormità del suo ruolo di primo piano nella Soluzione Finale di Hitler. Rantola perché l’orribile verità, nella terribile quiete e oscurità, lo ha trovato. Anche se solo per un momento, la sua dissociazione sociopatica ha vacillato.

Discutendo del film in una recente intervista, l’attore Christian Friedel sembra rafforzare questa interpretazione. “Penso che sia una lotta: il corpo contro la sua anima“, ha detto l’attore a proposito dell’improvvisa malattia di Höss. “Perché il corpo dice la verità, anche se nella nostra mente possiamo tradire noi stessi. Siamo maestri dell’autoinganno“. Friedel indica anche un’importante fonte di ispirazione per lui e Glazer: la scena finale del documentario The Act of Killing, in cui un criminale di guerra – il genocida gangster indonesiano Anwar Congo – scoppia in una crisi di vomito, come se fosse finalmente sopraffatto da ciò che ha fatto.

Una spiegazione alternativa al finale

Tuttavia, vale la pena ricordare che c’è un modo alternativo di leggere la fine di questo film. Höss potrebbe sperimentare un altro tipo di brusco risveglio ne La Zona d’interesse: non tanto l’emergere tardivo di una coscienza, quanto la consapevolezza di quanto sia piccolo nel grande schema delle cose.

Non è che Glazer dipinga un chiaro ritratto della colpevolezza morale che si afferma. Per cominciare, il vomito avviene prima della visione, il che complica qualsiasi senso netto di causa ed effetto psicologico. Höss sta sentendo le onde d’urto fisiche della verità che la sua premonizione illustrerà ulteriormente – i segni interni rivelatori che si trova dalla parte sbagliata della storia? O ha semplicemente bevuto troppo alla festa?

Il capovolgimento dell’ordine degli eventi nega la semplice ottica drammatica di un criminale di guerra impenitente che prova un sentimento di rimpianto. È da notare che il film termina nel 1943, ben due anni prima della resa della Germania. Il vero Höss non ebbe un momento alla Oskar Schindler. Continuò a servire la visione di Hitler e non si pentì fino a pochi giorni prima della sua esecuzione. Uno psicologo americano che parlò con Höss scrisse di lui: “C’è troppa apatia per lasciare un’idea di rimorso“.

È davvero il senso di colpa?

Quindi, se non è il senso di colpa a premere sul personaggio negli ultimi minuti, sconvolgendo il suo stomaco e la sua mente, cosa lo fa? Forse qualcosa di più piccolo e insignificante. La zona d’interesse presenta Höss come un mostro decisamente burocratico: l’assassino di massa come un verme arrivista che vede l’Olocausto – questo male insondabile che sta direttamente commettendo – come un mero risultato professionale.

Ricercando per il ruolo, Friedel ha trovato una citazione del vero comandante: “Era il mio lavoro, e volevo essere il migliore nel mio lavoro“. Höss, in altre parole, non si limitava a “seguire gli ordini“, la difesa di default del nazista medio. Stava cercando di eseguirli molto bene, per ottenere una stella d’oro.

E forse quello che vede alla fine della sala è un futuro in cui nessuno apprezza quello che ha fatto: non l’ingegnosità tecnologica dei suoi omicidi, né l’efficienza del campo sotto la sua guida. Sono le sue vittime che la gente verrà ad Auschwitz per onorare. Egli è una nota a piè di pagina nella storia, ricordato come un mero ingranaggio della macchina della morte, se viene ricordato. Non è un caso che l’ultimo dialogo che il personaggio pronuncia sia un gongolamento su come intitoleranno a lui un futuro atto di genocidio. È un uomo preoccupato soprattutto della sua reputazione professionale. L’irrilevanza di quest’ultima con il senno di poi storico è ciò che gli fa rivoltare lo stomaco

In un certo senso, la breve scena a cui Glazer salta – un quasi-documentario in miniatura di inservienti che puliscono quello che era un campo di concentramento e che ora è un museo – riflette il pensiero ottuso del personaggio, anche se offre una deliberata pausa da esso. Auschwitz è ancora un luogo di lavoro. I custodi che vediamo spolverare con calma le sue superfici stanno facendo un lavoro, proprio come Höss. Se c’è una qualche correlazione tra il suo mal di pancia e la visione che segue, probabilmente risiede nella sua consapevolezza di essere lui stesso una specie di custode.

Il finale è come una mostruosa distorsione dell’incubo dello stacanovista. Il suo lavoro non sarà celebrato. Il suo certificato di impiegato del mese verrà ritirato. Alla fine, La Zona d’interesse rimane la storia di un genocidio come progetto Q3, una riga sul curriculum di un middle manager. Anche quando Jonathan Glazer taglia, mantiene questa inquietante cornice.

Detto questo, il finale si spinge anche oltre la complicità specifica di Höss, fino alle barriere che il mondo intero erige tra sé e l’indicibile. È più facile, come dice lo spezzone finale, definire il male con il senno di poi, vederlo come qualcosa che è accaduto una volta, una storia oscura che possiamo studiare dietro un vetro, un orrore che può essere pianto ma non più evitato. Ma il male dell’Olocausto non è un problema strettamente legato al passato. Si ripropone in forme sempre nuove, ignorato e tollerato mentre parliamo. I monumenti commemorativi di domani sono le atrocità di oggi che accadono appena al di là del muro di cinta del giardino.