Le 10 battute più iconiche de Il Diavolo Veste Prada

Il Diavolo Veste Prada è un film iconico che, dalla sua uscita nel 2006, continua a reggere il confronto con il tempo come un classico indimenticabile. Da quando il film è arrivato nelle sale, citiamo continuamente le battute più esilaranti di Miranda Priestly, ammiriamo la moda mozzafiato e odiamo profondamente il fidanzato di Andy, incapace di sostenere le sue ambizioni professionali.
Il diavolo veste Prada ruota attorno ad Andy (Anne Hathaway), una neolaureata alla Northwestern che sostiene un colloquio per un lavoro a Runway Magazine, nonostante non sappia nemmeno scrivere “Gabbana” e non abbia mai sentito parlare dell’unica e inimitabile Miranda Priestly (personaggio ispirato alla direttrice di Vogue, Anna Wintour, interpretata in modo impeccabile da Meryl Streep). Hathaway e Streep sono semplicemente perfette nei loro ruoli e insieme danno vita a un vero capolavoro che farebbe sorridere persino Miranda. E ora Miranda e Andy torneranno presto al cinema in Il Diavolo Veste Prada 2. Mentre aspettiamo di vederle tornare sul grande schermo, diamo uno sguardo alle citazioni più “rivoluzionarie” di Prada.
«I dettagli della tua incompetenza non mi interessano.»
Questa è una delle primissime battute pronunciate dalla “Signora Dragone” e definisce perfettamente il personaggio di Streep come una donna che non ha tempo per nulla che sia meno della perfezione scintillante. La frase viene quasi borbottata da Priestly mentre attraversa i corridoi lucidi insieme alla sua assistente Emily (interpretata in modo esilarante da Emily Blunt).
Se qualcosa (o qualcuno) è anche solo minimamente imperfetto, Miranda non ha il minimo interesse. Pragmatica e determinata, la Regina delle Nevi non ha energie da sprecare per addolcire la pillola o tenerti per mano durante l’orario di lavoro. L’incompetenza la annoia! O fai le cose per bene, oppure vai a lavorare a TV Guide… la scelta è tua.
«È TUTTO.»
Questa frase viene ripetuta più volte da Priestly nel corso del film, con un tono talmente freddo e distaccato da farti venire i brividi lungo la schiena (e intanto congelarti l’anima).
Miranda la usa quando una conversazione è finita, perché non è abbastanza interessante per lei o semplicemente perché non ha tempo di ascoltarti parlare all’infinito dei club universitari a cui appartenevi. Non le importa nulla della cittadina sperduta da cui vieni o di chi frequenti. A Miranda Priestly interessa solo la moda. Lavorando per lei, c’è una sola cosa da fare: il tuo lavoro. Tutto qui.
«C’è qualche motivo per cui il mio caffè non è qui? È morta o qualcosa del genere?»
Miranda pronuncia questa battuta, sinceramente confusa dal fatto che il suo caffè non sia dove dovrebbe essere: nella sua mano gelida. Le piace il caffè extra-extra caldo, perché in fondo è praticamente un drago che sputa fuoco (e lo intendiamo come un complimento, non come un insulto).
Daenerys Targaryen dovrebbe probabilmente farsi da parte, perché Miranda Priestly è la vera Regina dei Draghi. Secondo Miranda, l’unica scusa valida per non portarle il caffè in orario è essere morti in un fosso. Anche in quel caso, però, la tua morte improvvisa sarebbe comunque un fastidioso inconveniente. Come osa qualcuno morire durante la sua (griffatissima) sorveglianza?
«Per favore, annoia qualcun altro con le tue domande…»
La maggior parte dei capi educati dice qualcosa come: “Se hai domande, chiedi pure”. Non Miranda. Assolutamente no. Miranda non vuole domande. Vuole risposte.
Non possiamo fare a meno di ammirare la sua capacità di essere così diretta e schietta, insieme al suo totale rifiuto di girare intorno alle cose con i dipendenti. In pratica, se non hai tutte le risposte, secondo lei non dovresti lavorare per lei. Come già detto, non accetta nulla di meno della perfezione assoluta.
«Oh, scusa tanto, hai qualche impegno precedente? Una qualche convention di gonne orrende?»
Questa battuta viene pronunciata in modo esilarante dal personaggio di Emily Blunt quando Andy le dice che è occupata. Come Miranda, anche Emily è il tipo di persona che non ha tempo per addolcire i toni o fingere gentilezza. Come afferma brillantemente Nigel (Stanley Tucci), l’industria della moda non ha nulla a che fare con ciò che hai dentro.
Conta solo l’aspetto esteriore, e se questo lascia a desiderare mentre lavori per la più grande rivista di moda del mondo, puoi star certo che qualcuno te lo farà notare. Per quanto crudele possa sembrare la battuta di Emily, è comunque meglio della finta gentilezza seguita dal parlare alle spalle.
«Oh, per favore, è solo… non so, una pioggerellina…»
(Tuoni e fulmini esplodono fuori mentre infuria una tempesta)
Miranda dice questa frase mentre tormenta Andy affinché le trovi un volo per permetterle di assistere al saggio di danza delle figlie. Insiste sul fatto che debba esserci un modo per volare, nonostante fuori sembri scoppiato quasi un uragano e la maggior parte dei voli sia cancellata.
Non può essere così grave, insiste, è solo una pioggerellina. Non esiste tempesta abbastanza grande da impedire a Miranda Priestly di ottenere ciò che vuole. È pur sempre Miranda Priestly! Se chiede un volo, lo avrà. Se fallisci nel darle esattamente quello che chiede, la colpa è tua, non del maltempo. Il “brutto tempo” è solo una scusa patetica ai suoi occhi.
«Mi sono detta: vai avanti. Rischia. Assumi la ragazza grassa e sveglia.»
Questa battuta viene pronunciata dalla stessa Miranda quando rimprovera Andy, con una voce bassissima che la rende ancora più terrificante, per averla delusa ancora una volta. La parte più divertente (e deprimente) è che Andy, alias Anne Hathaway, non è affatto grassa. Per una persona comune è perfettamente sana e snella, ma nel mondo della moda — dove non devi mangiare assolutamente nulla (se non un cubetto di formaggio quando stai per svenire) — Andy è considerata “grassa”.
Durante la scena del pranzo in mensa, Andy chiede a Nigel se qualcuno lì “mangi” davvero. Sembrano addirittura scandalizzati quando lei fa colazione con un bagel alla cipolla! È piuttosto triste, ma anche una rappresentazione abbastanza realistica del mondo della moda.
«Prego, muoviti pure a un ritmo glaciale, sai quanto questo mi entusiasmi.»
Con Miranda, tutto deve essere veloce. Con Miranda, tutto deve arrivare quindici minuti prima dell’orario che lei stessa ha indicato. Se non ti muovi alla velocità di Flash mentre lavori con la Regina delle Nevi, allora ti stai muovendo a un ritmo glaciale — e questo la entusiasma da morire (il sarcasmo qui è palpabile).
Pronuncia questa battuta durante una scena in cui rivela ad Andy informazioni piuttosto personali sul suo recente divorzio. Andy cerca di mostrarsi comprensiva, ma Miranda non vuole la sua pietà. Quando Andy le chiede se può fare qualcosa per lei, Miranda risponde: «Il tuo lavoro». È per questo che Andy è lì, e deve ricordarselo.
«FIORI… PER LA PRIMAVERA? RIVOLUZIONARIO.»
Se le tue idee sono banali e prive di immaginazione artistica, Miranda non esiterà a fartelo notare. Il sarcasmo di questa battuta meriterebbe un premio per l’interpretazione impassibile che Streep offre con naturalezza, ed è per questo che è così iconica.
Se il tuo lavoro non è rivoluzionario a ogni passo, perché dovresti sprecare il tempo di Miranda? A lei interessa solo una moda che trasudi genialità innovativa. La sua onestà è ammirevole… anche se, allo stesso tempo, ci sentiamo fortunati a non averla come capo.
«TUTTI VOGLIONO ESSERE NOI»
Andy: «E se io non volessi vivere come vivi tu?»
Miranda: «Oh, non essere ridicola, Andrea. Tutti vogliono questo. Tutti vogliono essere noi.»
Questa è una delle ultime battute pronunciate da Miranda Priestly. Arriva durante la scena in cui spiega ad Andy che, a volte, per andare avanti nella vita o arrivare in cima, bisogna fare cose considerate poco etiche o poco gentili.
Secondo Miranda, il mondo è crudele e, per sopravvivere, bisogna saper giocare bene la partita. Lei ha lavorato duramente per arrivare dove si trova, indipendentemente da quanti “cari amici” abbia dovuto schiacciare lungo il cammino. Mette sempre se stessa al primo posto e, qualunque sia il giudizio sulle sue scelte morali, è impossibile non rispettarla e ammirarla per i suoi sforzi.