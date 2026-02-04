Le 10 battute più iconiche de Il Diavolo Veste Prada

Il Diavolo Veste Prada è un film iconico che, dalla sua uscita nel 2006, continua a reggere il confronto con il tempo come un classico indimenticabile. Da quando il film è arrivato nelle sale, citiamo continuamente le battute più esilaranti di Miranda Priestly, ammiriamo la moda mozzafiato e odiamo profondamente il fidanzato di Andy, incapace di sostenere le sue ambizioni professionali.

Il diavolo veste Prada ruota attorno ad Andy (Anne Hathaway), una neolaureata alla Northwestern che sostiene un colloquio per un lavoro a Runway Magazine, nonostante non sappia nemmeno scrivere “Gabbana” e non abbia mai sentito parlare dell’unica e inimitabile Miranda Priestly (personaggio ispirato alla direttrice di Vogue, Anna Wintour, interpretata in modo impeccabile da Meryl Streep). Hathaway e Streep sono semplicemente perfette nei loro ruoli e insieme danno vita a un vero capolavoro che farebbe sorridere persino Miranda. E ora Miranda e Andy torneranno presto al cinema in Il Diavolo Veste Prada 2. Mentre aspettiamo di vederle tornare sul grande schermo, diamo uno sguardo alle citazioni più “rivoluzionarie” di Prada.