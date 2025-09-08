Memento: la spiegazione del finale del film di Christopher Nolan

Quasi 25 anni fa, il regista Christopher Nolan, autore di Oppenheimer, ha fatto il suo ingresso nel panorama cinematografico grazie a Memento, un thriller neo-noir ricco di colpi di scena che ha posto le basi per una delle carriere più entusiasmanti del cinema moderno e ha regalato una storia di cui si parla ancora a più di vent’anni dalla sua uscita.

Memento è ancora uno dei film preferiti dagli appassionati di thriller per la trama serrata, i personaggi fantastici e le rivelazioni emozionanti, ma forse è ricordato soprattutto per la sua narrazione non lineare, presentata sotto forma di due diverse cronologie che si muovono in direzioni opposte fino a convergere. Questa convergenza, nel finale del film, ci offre una risoluzione, certo, ma lascia anche alcune domande chiave senza risposta. Diamo quindi un’occhiata più da vicino a come si conclude Memento e a cosa offre a noi spettatori

La fine di Memento spiegata

Come abbiamo già stabilito, Memento si svolge in due modi diversi, offrendoci una serie di scene in bianco e nero che scorrono in ordine cronologico, nonché scene a colori che scorrono in ordine cronologico inverso, fino a quando tutte si incontrano nel mezzo. Il protagonista del film è Leonard (Guy Pearce), un uomo affetto da amnesia anterograda, il che significa che non è in grado di formare nuovi ricordi e quindi deve tenere traccia della sua vita attraverso una serie di appunti, immagini e, soprattutto, tatuaggi che rappresentano indizi ed eventi importanti. Leonard ha perso la memoria a causa di un trauma cranico subito quando sua moglie (Jorja Fox) è stata aggredita e uccisa nella loro casa. Uno degli uomini responsabili dell’aggressione è già morto, ma l’altro è ancora latitante e Leonard ha utilizzato il suo sistema di tatuaggi per dare la caccia a quell’uomo, cercando vendetta per la sua defunta moglie.

Le sequenze cronologiche in bianco e nero rivelano tutto questo e indicano la strada verso un poliziotto di nome Teddy (Joe Pantoliano), che possiede informazioni che condurranno Leonard all’assassino di sua moglie. Nel frattempo, le sequenze a colori in ordine cronologico inverso vedono protagonista una barista di nome Natalie (Carrie-Anne Moss), che indica a Leonard Teddy stesso come l’assassino di sua moglie. Nel frattempo Leonard sta cercando qualcuno di nome “John G” o “James G”, uno dei suoi pochi indizi sull’identità dell’assassino, e sia Teddy stesso che l’uomo che Teddy manda Leonard a uccidere, Jimmy, corrispondono in qualche modo a quelle iniziali.

Nelle sequenze a colori, Leonard finalmente sincronizza i suoi indizi con le informazioni di Teddy (con l’aiuto di Natalie) e lo uccide. Nelle sequenze in bianco e nero, Leonard segue gli indizi di Teddy e uccide Jimmy (Larry Holden), ma mentre Jimmy sta morendo, offre a Leonard un’informazione che suggerisce che lui è l’uomo sbagliato (ne parleremo meglio tra un attimo). Leonard affronta Teddy su questo punto e Teddy, rendendosi conto che in pochi minuti Leonard dimenticherà comunque l’informazione, rivela che il vero assassino della moglie di Leonard è già morto. In realtà, Leonard ha ucciso quell’uomo un anno fa e da allora Teddy ha sfruttato la condizione di Leonard a suo vantaggio, trasformando essenzialmente quell’uomo molto determinato nel suo killer a contratto personale, creando indizi che portassero Leonard al bersaglio da lui scelto. In risposta, Leonard lascia un biglietto a se stesso in cui dice che Teddy non è affidabile, mettendo a punto il suo piano per uccidere Teddy dopo che Natalie gli ha fornito gli indizi che lo portano in quella direzione. Alla fine del film, Leonard giura di continuare la sua ricerca di vendetta e rivela persino di essere disposto a seguire indizi falsi che lo guidino, se questo significa che potrà vendicarsi.

Memento e la memoria inaffidabile

Abbiamo quindi stabilito cosa è successo così come ci è stato presentato dal film. Ora è il momento di parlare un po’ del perché tutto è successo in quel modo. Per farlo, dobbiamo tornare alle informazioni che Jimmy ha sussurrato a Leonard mentre moriva. Si trattava di una sola parola, “Sammy”, che ha ricordato a Leonard i suoi giorni come perito assicurativo prima dell’aggressione che ha ucciso sua moglie. In passato, Leonard aveva incontrato un uomo di nome Sammy (Stephen Toblowsky), che sosteneva di soffrire di amnesia anterograda. Spettava a Leonard determinare la vera condizione di Sammy ai fini assicurativi, ma Leonard non credeva necessariamente alla sua malattia. Spettò alla moglie di Sammy (Harriet Sansom Harris) mettere alla prova il marito, ricordandogli ripetutamente di somministrarle le iniezioni di insulina. L’idea era, ovviamente, che se Sammy non avesse sofferto di amnesia anterograda, avrebbe ricordato di averle già fatto l’iniezione. Invece, continuava a dimenticarsene e finì per somministrarle una dose eccessiva, uccidendola.

La storia di Sammy occupa un posto importante nella memoria di Leonard, inizialmente come fonte di un certo senso di colpa, un promemoria del fatto che la sua condizione non è solo reale, ma anche qualcosa di cui deve essere costantemente consapevole, per non ferire qualcuno che non lo merita. Naturalmente, alla fine, Leonard apprende dal monologo di Teddy che ha fatto del male a persone che potevano o meno meritarselo per un bel po’ di tempo, a causa delle manipolazioni di Teddy. Ma le rivelazioni non finiscono qui.

Mentre parla con Teddy, Leonard scopre anche che la storia di Sammy e sua moglie apparentemente non è vera, ma che in realtà è una storia tratta dalla propria vita. Leonard, ovviamente, nega tutto questo, convinto che tutti i suoi ricordi precedenti alla morte della moglie siano intatti e che quindi saprebbe se sua moglie fosse diabetica o meno. Dato che ci viene detto che la sua amnesia non dovrebbe influenzare i suoi ricordi precedenti all’attacco, sembra che dovremmo credere a Leonard.

Ma dovremmo farlo? Nolan ci mostra diversi scorci della vita di Leonard che rispecchiano quella di Sammy, suggerendo che forse Sammy è più un’invenzione per fare i conti con il proprio trauma, o almeno un’invenzione parziale, che una persona reale. Se questo è vero, è anche possibile che la moglie di Leonard non sia morta in un attacco, ma in un incidente causato da Leonard.

O è successo davvero? È stato intenzionale da parte di Leonard? È successo davvero in questo modo? È Natalie la vera burattinaia in questo gioco mortale? Non lo sappiamo davvero, ma ciò che è importante in tutto questo è la scelta che Leonard fa alla fine del film. Dopo aver ucciso Jimmy, decide di dare la caccia a Teddy e prende nota di sé stesso che Teddy sarà il suo prossimo obiettivo, sigillando di fatto il destino dell’altro uomo. Mentre si allontana in auto, riflette sulla sua visione personale della realtà ed esamina la possibilità che la sua realtà possa in realtà essere una costruzione. Medita su questo, chiudendo brevemente gli occhi per verificare se il mondo oggettivo esista ancora anche se lui non lo osserva. Alla fine, è un pensiero che svanisce nel momento in cui vede un negozio di tatuaggi e quindi la possibilità di ricordare il suo ultimo indizio nella sua incessante ricerca di vendetta.

E alla fine, questo è il vero punto cruciale di Memento. Guardiamo un uomo intrappolato in un circolo vizioso di violenza e ricerca e ci chiediamo quale sia la vera causa di tutto questo, se Leonard sia stato spinto a questa vita o se l’abbia scelta e semplicemente non riesca a ricordare quando ha fatto quella scelta. È un’idea drammatica che ci costringe a fare i conti con le nostre possibilità, per quanto passive possano essere, ed è per questo che il film rimane nella nostra mente per ore dopo la sua conclusione.