Il regista Jeff Nichols è uno dei più interessanti cineasti oggi in attività negli Stati Uniti. Dopo un brillante film d’esordio – Shotgun Stories – ha nel 2011 realizzato Take Shelter, un thriller psicologico dove attraverso una grande metafora si riflette sulla malattia mentale e sulla delicata natura del matrimonio. Anni dopo, nel 2016, Nichols ha compiuto un operazione simile con il suo quarto film Midnight Special, un thriller fantascientifico dove il genere e il racconto si rivelano essere il mezzo per raccontare qualcosa di molto più profondo e umano. Non per nulla, Nichols ha rivelato di aver scritto il film come una riflessione sul suo essere diventato padre.

Traendo ispirazione da film come Starman di John Carpenter e Incontri ravvicinati del terzo tipo ed E.T. l’extra-terrestre di Steven Spielberg, Nichols costruisce dunque un racconto profondamente emotivo alla scoperta della natura umana. Per quanto riguarda il titolo, poiché la luce e la visione di un nuovo mondo sono elementi fondamentali del racconto, questo sembra essere un riferimento all’omonima canzone blues del 1923, che parla di un treno di Houston chiamato appunto Midnight Special. Secondo la leggenda, se a mezzanotte la sua luce illumina la cella della prigione in cui si è rinchiusi, si riceverà la salvezza.

E proprio di salvezza, in senso lato, parla il film, affrontando dunque il rapporto tra un padre e un figlio attraverso l’elemento fantascientifico e il tema della fede. Midnight Special è dunque, ricorrendo ad un gioco di parole, un film davvero speciale, che è meglio non lasciarsi sfuggire. Prima di intraprendere una visione del film, però, sarà certamente utile approfondire alcune delle principali curiosità relative ad esso. Proseguendo qui nella lettura sarà infatti possibile ritrovare ulteriori dettagli relativi alla trama e al cast di attori. Infine, si elencheranno anche le principali piattaforme streaming contenenti il film nel proprio catalogo.

La trama e il cast di Midnight Special

Protagonista del film è Alton Meyer, un ragazzo diverso da tutti gli altri al mondo, con poteri bizzarri e strane debolezze. Suo padre Roy, però, è spaventato dalle capacità del figlio e segretamente lo allontana dal culto che lo venera, determinato a proteggerlo e a riavere il bambino innocuo che conosceva. Le capacità di Alton, però, sono state notate anche dal governo degli Stati Uniti, che è altrettanto insistente nel voler andare a fondo di questo mistero. Paul Sevier, della National Security Agency, viene dunque posto all’inseguimento di Roy, il quale si ritroverà costretto ad una corsa disperata verso un appuntamento incombente con il destino che potrebbe cambiare tutto.

Ad interpretare Roy Tomlin vi è l’attore Michael Shannon, frequente collaboratore di Nichols che ha ad oggi lavorato in tutti e sei i film del regista. Accanto a lui, nel ruolo del figlio Alton vi è invece il giovane Jaeden Lieberher, noto per aver recitato anche in St. Vincent e per essere stato l’interprete del giovane Bill Denbrough nei film It e It – Capitolo 2. Recitano poi nel film Kirsten Dunst nel ruolo di Sarah, moglie di Roy e madre di Anton e Joel Edgerton in quelli di Lucas, amico di Roy. Adam Driver interpreta invece l’agente Paul Sevier, mentre Sean Bridgers è Frederick e Sam Shepard è il pastore Calvin Meyer.

La spiegazione del finale di Midnight Special e il significato del film

Alla fine del film, i militari sono riusciti a catturare Alton e sembra che ogni speranza sia momentaneamente perduta. Il ragazzo, però, guardando Sevier negli occhi e mostrandogli la sua luce, riesce a portarlo immediatamente dalla sua parte. Il film prosegue poi con il suo esaltante climax, in cui Sevier riesce a riunire Alton con i suoi genitori e tutti si affannano a portare il ragazzo in una palude della Florida, dove finalmente stabilisce un contatto con le entità che lo chiamavano in continuazione. Una volta che li ha raggiunti, scompare con loro nel nulla. Non viene spiegato chi quegli esseri fossero né dove hanno portato il ragazzo, ma è proprio su queste non risposte che si fonda il film.

Notiamo però che quando Alton ha il tanto atteso incontro con le misteriose entità, una forte luce avvolge gran parte del territorio degli Stati Uniti e tutti coloro che si trovano nel suo raggio possono improvvisamente vedere le strutture strabilianti di un mondo che apparentemente è sempre esistito. Gli esseri che accolgono Alton sono a loro volta costituiti dalla stessa luce magica che attraversa lui, lasciando dunque aperta la questione sulla loro vera natura. Non viene però specificato se quel mondo coesiste parallelamente con il nostro, invisibile all’essere umano, o se ha una diversa collocazione spazio-temporale.

Ma, a prescindere dalle risposte a queste domande, una cosa è certa: si tratta di entità di conoscenza e saggezza superiore. Il film li codifica pesantemente come tali, immaginando visivamente il loro mondo come un futuro hi-tech al di là dei nostri sogni umani più sfrenati, e mostra il momento di contatto degli umani con loro come una grande, universale alba di chiarezza. Si può dire che l’evento lascia tutti coloro che lo toccano fondamentalmente cambiati. Tutto ciò rimanda dunque ai grandi temi spirituali indagati dal film.

Midnight Special è un film sulla fede

La grande domanda posta da Midnight Special riguarda dunque la natura della fede. Come già detto, i personaggi non sanno il come e il perché dei poteri di Alton, perché questo è proprio un film sul non sapere. Ma il fatto di non sapere è che non preclude la possibilità di credere, e la fede è una forza trainante in questo racconto. Non viene spiegato, ad esempio, come Alton possa essere entrato a far parte del mondo delle entità se è figlio di due umani, ma ciò che conta è che Roy e Sarah credano che egli appartenga a quel nuovo mondo. Ogni tentativo di razionalizzare quanto avviene nel finale viene messo a tacere dalla manifestazione di qualcosa che semplicemente non può essere spiegato.

Questo tema si riflette più chiaramente attraverso il personaggio di Roy. Egli ripone una fiducia cieca nei confronti di suo figlio, comprendendolo come nessun altro. Ma come fa a essere così istintivamente capace di simpatizzare con un’esperienza così aliena? L’inquadratura finale di Midnight Special offre due possibili risposte: guardando l’alba dalla prigione, gli occhi di Roy brillano brevemente di una luce che ricorda quella di Alton. Questo significa che Roy appartiene alla stessa specie di Alton? Ha rinunciato ai suoi poteri per rimanere sulla Terra? Oppure quel barlume è solo la luce del sole? La risposta di ogni spettatore dipenderà da ciò che egli stesso è propenso a credere riguardo alla fede.

Il trailer di Midnight Special

