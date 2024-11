Oceania 2: guida alla colonna sonora, tutte le canzoni e quando le ascoltiamo nel film

La colonna sonora di Oceania 2 (qui la nostra recensione) si basa sulla musica del primo film e ne amplia la portata a un set completamente nuovo di personaggi. Una parte fondamentale dell’enorme successo del film del 2016 è stata dovuta proprio alla colonna sonora. Con artisti come Lin-Manuel Miranda ai lavori di scrittura, canzoni come “How Far I’ll Go” e “You’re Welcome” sono diventate successi indiscussi. È un compito arduo da eguagliare per Abigail Barlow e Emily Bear, le cantautrici di Oceania 2, che svolgono un lavoro solido con una serie di nuove tracce.

Alcuni dei nuovi personaggi del film ottengono delle piccole grandi vetrine musicali, come la canzone del cattivo incredibilmente divertente di Awhimai Fraser. Altre tracce sono collegamenti più diretti alla cultura e alla storia polinesiana che hanno fatto da ispirazione per il mondo di Oceania. Ecco tutte le canzoni principali di Oceania 2, quando vengono suonate nel film e dove possono essere ascoltate.

Oceania 2 Canzoni Interprete “We’re Back” Auliʻi Cravalho, Villagers of Motunui “Beyond” Auliʻi Cravalho “Finding The Way” Olivia Foa’i, Te Vaka “What Could Be Better Than This” Auli’i Cravalho, Hualālai Chung, Rose Matafeo, David Fane “Get Lost” Awhimai Fraser “Can I Get A Chee Hoo” Dwayne Johnson “Manu Vavau” Dwayne Johnson, Opetaia Foa’i, Rachel House “Beyond (Reprise)” Auliʻi Cravalho “We Know The Way (Te Fenua te Malie)” Auli’i Cravalho, Olivia Foa’i, Opetaia Foa’i, Te Vaka

Quando viene riprodotta nel film ogni canzone di Oceania 2

Oceania 2 ha 9 grandi canzoni, ma anche una serie di momenti musicali minori extra

“We’re Back” di Auliʻi Cravalho, abitanti del villaggio di Motunui

“We’re Back” è il primo grande momento musicale di Oceania 2 e stabilisce lo status quo per la prossima avventura di Oceania. “We’re Back” è la reintroduzione del pubblico a Montuni, rivelando come la comunità è cambiata nei tre anni trascorsi dagli eventi del primo film. Serve anche come modo per presentare nuovi personaggi, come la sorella di Oceania, Simea, e i suoi futuri compagni di squadra Leto, Kele e Moni.

“Beyond” di Auliʻi Cravalho

“Beyond” viene riprodotta all’inizio di Oceania 2, poco dopo la visione del suo antenato Tautai Vasa. “Beyond” funge da successore spirituale di “How Far I’ll Go” del film originale, con un’anticipazione simile dell’avventura di Vaiana che ha un significato più profondo attraverso un riconoscimento più palese delle qualità pericolose della sua missione. “Beyond” è anche una delle grandi tracce da solista di Auliʻi Cravalho nella colonna sonora e alla fine viene ripresa più avanti nel film.

“Finding The Way” di Olivia Foa’i, Te Vaka

“Finding The Way” è cantata dagli abitanti del villaggio di Motunui mentre Vaiana e il suo equipaggio si imbarcano per il loro viaggio. È una canzone emozionante che non è tradotta in inglese, mantenendo le radici polinesiane insite nei film. È anche una grande vetrina per Olivia Foa’i, che è stata un membro cruciale per presentare una forte rappresentazione della cultura polinesiana in Oceania e Oceania 2.

“What Could Be Better Than This?” di Auli’i Cravalho, Hualālai Chung, Rose Matafeo, David Fane

“What Could Be Better Than This?” si sente mentre Vaiana cerca di ispirare unità ai suoi compagni di equipaggio. Moni e Leto si uniscono alla canzone mentre diventano più inclini alla navigazione. Al contrario, Kele recita le sue battute, evidenziando la sua resistenza al “cantare insieme”. Il finale della canzone prepara il terreno per il confronto con i Kakamora.

“Get Lost” di Awhimai Fraser

“Get Lost” è la cosa più vicina a una canzone sui cattivi che sentiamo in Oceania 2 e si verifica più o meno a metà del film, dopo che Vaiana è stata separata dal suo equipaggio. Cantata dall’agente mistico di Nalo, Matangi, la canzone finisce per essere una ballata più ispiratrice che Matangi canta a Vaiana per ispirarla verso percorsi inaspettati. Matangi in definitiva non ha un ruolo importante nel film dopo questa canzone, ma funge da vetrina memorabile per il personaggio.

“Can I Get A Chee Hoo” di Dwayne Johnson

Dopo essere stato liberato dalle grinfie di Matangi, Maui si unisce all’azione per il resto del film. Nel punto più basso di Vaiana nella narrazione, Maui canta “Can I Get A Chee Hoo” come una canzone motivazionale, sperando di ispirare la protagonista a non arrendersi nonostante le probabilità contro di loro. La canzone funziona come un contrasto a “You’re Welcome” di Vaiana, ma è molto meno egoistica. Mentre mantiene un’estetica visiva simile a quella precedente ballata spaccona, la canzone parla della forza interiore e delle capacità di Vaiana.

“Manu Vavau” di Dwayne Johnson, Opetaia Foa’i, Rachel House

Dopo che la protagonista apparentemente sacrifica la sua vita per spezzare la maledizione di Nalo, Maui canta in lacrime “Manu Vavau” mentre culla il suo corpo. Presto si uniscono a lui gli spiriti degli antenati, che cantano la canzone mentre loro e l’oceano la riportano in vita rendendola una semidea. È la canzone più tranquilla del film, ma acquisisce una nuova energia quando il tono passa da triste a edificante.

“Beyond (Reprise)” di Auliʻi Cravalho

La ripresa di “Beyond” è cantata da Auliʻi Cravalho e funge da celebrazione trionfale dopo che lei e il suo equipaggio mettono piede sull’isola rialzata di Motufetu. È un momento potente per Vaiana, un trionfo personale dopo il salvataggio cosmico che ha ricevuto dall’oceano. Imposta anche il finale di Oceania 2, che ha una serie di altri piccoli tocchi musicali minori.

“We Know The Way (Te Fenua te Malie)” di Auli’i Cravalho, Olivia Foa’i, Opetaia Foa’i, Te Vaka

“We Know The Way (Te Fenua te Malie)” è la canzone finale di Oceania 2 e viene riprodotta mentre Vaiana e il suo equipaggio tornano a casa. È una canzone molto emozionante, pensata come un parallelo diretto al modo in cui il primo film si è concluso con una versione diversa di “We Know The Way”. Crea un altro legame tematico tra i due film.

Dove ascoltare la colonna sonora di Oceania 2

La colonna sonora completa è già ampiamente disponibile

Ci si aspetta che Oceania 2 sia un successo al botteghino, il che giustifica il motivo per cui la Disney ha già spinto la colonna sonora del film. L’intera colonna sonora è stata resa disponibile per l’acquisto il 22 novembre, pochi giorni prima che il film debuttasse nelle sale. La colonna sonora del film può essere trovata sugli store online come Apple Music e Amazon Prime.

La colonna sonora originale è già disponibile per lo streaming su altre app come Spotify e siti web come YouTube.