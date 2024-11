Best Friends Forever: gratis al cinema con Cinefilos.it

Cinefilos.it vi offre la possibilità di partecipare alla proiezione esclusiva di Best Friends Forever per la regia di Andrea Fazzini e Alessandro Pavanelli con Ambra Angiolini, Anna Ferzetti e Massimo Poggio, a dicembre al cinema.

Proiezione in anteprima giovedì 5 dicembre alle ore 20:30 presso Multisala Gloria by Notorious Cinemas – Milano – Saranno presenti in sala i registi + componenti del cast

E’ possibile richiedere un ingresso gratuito per due persone alla proiezione di BEST FRIENDS FOREVER scrivendo all’indirizzo [email protected] con oggetto BEST FRIENDS FOREVER – MILANO e indicando Cognome e Nome e se 1 o 2 persone.

Si accetteranno prenotazioni fino a esaurimento posti.

I biglietti omaggio saranno ritirabili, nel limite dei posti disponibili, segnalando il proprio nominativo alle casse del cinema il giorno stesso della proiezione. I biglietti omaggio sono ritirabili e garantiti fino a 30 minuti prima l’inizio della proiezione.

La trama di Best Friends Forever

Anna (Anna Ferzetti) e Virginia (Ambra Angiolini) sono due quarantenni di successo e amiche da una vita. La loro amicizia si fonda su una divertita e maliziosa competitività, soprattutto nella conquista degli uomini. Ma un rapporto serio? Una famiglia? Virginia si innamora spesso ma pensa di non aver ancora trovato quello giusto. Anna è sicura di non volere una storia. Ma si sbagliano entrambe. Un giorno si innamorano dello stesso uomo: Diego (Massimo Poggio). Quella che, inizialmente, è una “onesta” battaglia amorosa tra due donne innamorate, ben presto si trasforma in una guerra senza esclusione di colpi. L’amore non conta più niente. Conta vincere. Strappare l’uomo dalle braccia dell’altra. Trionfare a scapito di tutto e tutti. Soprattutto a scapito dell’oggetto del loro iniziale desiderio: Diego, maschio alpha smontato un pezzo alla volta. Perché come dice un antico detto tibetano: “L’unica cosa più pericolosa di una donna, sono due donne.