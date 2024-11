Mirabile Visione: Inferno, disponibile la colonna sonora di Fabrizio Campanelli ed Enrico Goldoni

È disponibile su tutte le piattaforme la colonna sonora originale di Mirabile Visione: Inferno, firmata dai compositori Fabrizio Campanelli ed Enrico Goldoni.

Se Dante tornasse ora, cosa direbbe del nostro mondo? Dal Dante più rivoluzionario fino al suo più autentico messaggio cristiano, in Mirabile Visione: Inferno ogni cerchio del Primo Regno diventa la rappresentazione della società odierna, delle possibilità dell’uomo e dei suoi limiti, delle contraddizioni della società capitalista e della crisi ambientale e climatica globale.

Il film Mirabile Visione: Inferno ha già coinvolto gli studenti di centinaia di scuole su tutto il territorio nazionale imponendosi come il documentario più visto al cinema nella scorsa stagione 2023/2024. La pellicola, diretta da Matteo Gagliardi, con Benedetta Buccellato e Luigi Diberti, continua una costante programmazione di matinèes per le scuole e sarà disponibile per tutta la durata dell’anno scolastico 2024-2025.

La colonna sonora originale è stata prodotta in due fasi che hanno visto alternarsi l’esecuzione di due fra le migliori orchestre al mondo. A Praga, la Czech National Symphony Orchestra, nota per la collaborazione con Ennio Morricone nella colonna sonora premio Oscar per The Hateful Eight di Quentin Tarantino. A Milano, l’Orchestra Sinfonica di Milano, che fra gli altri ha visto la direzione musicale di Riccardo Chailly dal 1999 al 2005, con 70 elementi di organico. La Fondazione Orchestra Sinfonica e Coro Sinfonico di Milano Giuseppe Verdi forma, promuove e diffonde espressioni della cultura e dell’arte, in un contesto di educazione del pubblico alla musica ed agli ambiti e profili culturali ad essa connessi, assumendo nel contempo la funzione di ambasciatrice, in Italia e all’estero, dei valori culturali espressi.

L’altissimo livello di queste prestigiose collaborazioni ha contribuito a rendere la colonna sonora di Fabrizio Campanelli (che ne ha curato anche la produzione artistica e musicale) ed Enrico Goldoni per Mirabile Visione: Inferno una soundtrack memorabile con uno spessore degno del più grande cinema internazionale.

Composta ed eseguita appositamente per il film, la colonna sonora di Mirabile Visione: Inferno è stata completata e remixata in occasione dell’esordio del film sul mercato internazionale con Nexo Studios (Dante’s Wondrous Vision) e della sua conseguente pubblicazione. Come spiega l’autore Fabrizio Campanelli sul canale YouTube Scoringforfilms – un canale unico nel suo genere, interamente dedicato al mondo delle colonne sonore e alla loro realizzazione – la musica è stata ripensata, riadattata ed ampliata per poter essere eseguita dall’Orchestra Sinfonica di Milano al completo, un organico vasto a tal punto da rappresentare una rarità nel panorama delle produzioni musicali e cinematografiche nostrane.

“Accostarsi alle parole universali del Poeta è un impegno severo”, racconta Campanelli. “La parola stessa trascende e si fa suono, supera il limite del significante e apre a una molteplicità di senso che è finestra sull’altrove, uno sguardo che dall’io sale lungo la perpendicolare che conduce all’universo e al mondo delle idee. Il viaggio percorso attraverso le musiche è specchio di un viaggio che tenta di varcare le Colonne d’Ercole e salire fino alle stelle che sono origine dei titoli dei brani della colonna sonora. Perché grazie a Dante salimmo sù, a veder le cose belle che porta ’l ciel, per un pertugio tondo. E anche noi, con Lui, uscimmo a riveder le stelle”