Oceania (Moana): le origini polinesiane e la storia vera che ha ispirato il film

Oceania (Moana) della Disney è ispirato ai miti, alla storia e alla cultura polinesiana ed è stato ampiamente lodato per i suoi sforzi di autenticità culturale. Il film racconta la storia di Moana (doppiata da Auli’i Cravalho), figlia del capo Tui di Motunui, che viene scelta dall’oceano per restituirle il cuore della dea Te Fiti, rubato dal semidio mutaforma Maui (doppiato da Dwayne ‘The Rock’ Johnson) e perso nelle profondità del mare.

Quando i registi Ron Clements e John Musker proposero all’allora direttore creativo John Lasseter la loro idea di un film d’animazione ispirato alla mitologia polinesiana, quest’ultimo consigliò ai due di fare dei viaggi di ricerca. Nel corso dei cinque anni necessari allo sviluppo e alla produzione del film, Clements e Musker si sono recati alle Fiji, a Tahiti e a Samoa, e hanno reclutato esperti di tutto il Pacifico meridionale presso l’Oceanic Story Trust per consultarsi sull’accuratezza e la rappresentazione culturale del film. Antropologi, storici, operatori culturali, linguisti, tatuatori, anziani, pescatori e altri sono stati riuniti per dare consigli sui dettagli più minuti del film.

Powered by

Sebbene il progetto iniziale fosse incentrato sulle storie del semidio Maui, alla fine la storia è stata rielaborata per raccontare quella di Moana, una ragazza volitiva tenuta lontana dall’oceano dai suoi genitori fino a quando una piaga colpisce la sua isola, uccidendo pesci e vegetazione. Come spiegano le scene iniziali di Oceania (Moana), quando l’isola madre Te Fiti, che ha il potere di creare la vita e di far nascere le altre isole, si vede rubare da Maui il suo cuore – un pounamu inciso (una pietra di grande significato culturale nella cultura Māori, considerata un taonga, o tesoro) – la sua isola inizia a decadere ed emette una potente ondata di oscurità. Ormai in possesso del suo cuore, Maui viene attaccato dal demone del fuoco Te Ka e perde sia il suo amo magico che il cuore di Te Fiti nell’oceano. L’oscurità porta la rovina nella casa di Moana e la spinge a sfidare i desideri dei genitori e a intraprendere il viaggio attraverso il mare per salvare il suo popolo, un millennio dopo il furto del cuore.

Moana impara a orientarsi e fa riferimento alla lunga pausa

Il pubblico viene a sapere che la gente di Oceania (Moana) ha smesso da tempo di viaggiare e ha posto un tabù (parola di origine tongana) sull’andare oltre la barriera corallina dell’isola, motivo per cui il padre di Moana reagisce con rabbia quando lei suggerisce di pescare al di fuori dei suoi limiti. Questo fa riferimento a quella che gli studiosi chiamano la “Lunga Pausa” nella storia della Polinesia. La Polinesia occidentale è stata colonizzata tre millenni e mezzo fa da persone che hanno viaggiato per migliaia di chilometri attraverso le acque usando la tecnologia dell’età della pietra e che in qualche modo hanno scoperto piccole isole in mezzo alla distesa dell’oceano più grande del pianeta. Questi esploratori hanno poi viaggiato avanti e indietro per insediare le loro nuove case. Tuttavia, mentre le isole occidentali, tra cui Figi, Samoa e Tonga, furono rapidamente colonizzate, ci vollero altri 2.000 anni prima che si insediassero le isole della Polinesia centrale e orientale, tra cui Tahiti, Bora Bora, l’Isola di Pasqua e le Hawaii, appena 500-1.500 anni fa.

Nessuno sa perché i polinesiani abbiano smesso di viaggiare per così tanto tempo, né perché abbiano deciso di avventurarsi nuovamente verso est dopo così tanti anni. Gli studiosi delle migrazioni hanno teorizzato una serie di ragioni, dall’avvelenamento da ciguatera causato dalla fioritura di alghe tossiche al vento favorevole causato da un periodo prolungato di El Niño (un riscaldamento delle temperature medie del mare). Il mistero duraturo della Lunga Pausa è il punto in cui la Disney trova la libertà creativa con la storia di Moana. Dopo generazioni trascorse sulla terraferma perché l’“oscurità” ha reso i mari troppo infidi, Moana ispira il suo popolo a riscoprire l’arte dell’orientamento e a ricominciare a esplorare.

Imparare a navigare nelle acque si rivela una parte importante dell’arco narrativo di Moana e questa enfasi rende omaggio al significato culturale della navigazione tradizionale polinesiana, metodi che vengono ancora insegnati a Taumako. La navigazione polinesiana prevedeva l’uso di alcuni strumenti di navigazione che hanno preceduto di molto quelli utilizzati dagli esploratori europei, ma dipendeva anche in larga misura dall’osservazione delle stelle e di altri segni del cielo e del mare e dalle conoscenze trasmesse attraverso la tradizione orale. La navigazione era una scienza precisa e le sue tecniche, insieme ai metodi di costruzione delle canoe a bilanciere, erano tenute come segreti di corporazione.

Il semidio Maui è composto da diversi miti polinesiani

Moana viene istruita da Maui, il semidio polinesiano. Nel film, Maui racconta le sue vittorie e le sue avventure attraverso i suoi commoventi tatuaggi (è interessante notare che “tatuaggio” è una parola di origine samoana) e il testo di “You’re Welcome”. Gran parte di Moana è il risultato della combinazione di aspetti di diverse culture polinesiane da parte della Disney, e il personaggio di The Rock non fa eccezione. Poiché le versioni di Maui esistono in varie forme nelle culture della maggior parte delle isole del Pacifico, per creare il personaggio mitico di Moana, la Disney ha amalgamato molte storie sul semidio e un po’ di licenza creativa, ad esempio rendendo Maui un orfano per attirare la simpatia.

Nella tradizione Māori, Maui, proprio come la sua controparte Disney, trae gran parte della sua forza dal suo amo magico. Le storie raccontano di come Maui abbia usato il suo amo per sollevare le isole del Pacifico che formano la Polinesia. Il design iniziale del Maui Disney è stato oggetto di controversie, in quanto l’aspetto finale è stato criticato da alcuni per aver fatto apparire Maui obeso, il che alimenta gli stereotipi negativi sugli uomini polinesiani. Tuttavia, molti altri non hanno trovato nulla da ridire su questo aspetto della rappresentazione di Maui, sostenendo che il semidio appariva potente e più grande della vita, come ci si aspetterebbe da un semidio.

Il cambiamento più importante, voluto dall’Oceanic Trust, ha riguardato i capelli: il progetto originale prevedeva che Maui, proprio come il suo doppiatore, fosse completamente calvo. Hinano Murphy, membro del Trust e operatore culturale tahitiano, ha spiegato [via Vanity Fair] che quando ha visto per la prima volta i bozzetti ha detto agli animatori che “dobbiamo mettere più capelli sulla testa di Maui perché è molto importante. Il mana è nei capelli, il potere del semidio. Sembrava che fosse nudo. Per noi era molto importante”. In molte culture melanesiane e polinesiane, il mana è la forza vitale spirituale, l’energia o il potere di guarigione che può esistere in oggetti, luoghi e persone. Il mana è un fondamento della visione del mondo polinesiana e quindi dare a Maui una testa piena di riccioli è stata una caratterizzazione fondamentale per rispettare la cultura polinesiana.

Il diavolo è nei dettagli

Le due parti più significative del viaggio di Moana, l’apprendimento della strada e il rapporto con Maui, sono state tratte dalla storia polinesiana e ispirate alla loro mitologia. Grazie all’Oceanic Trust, però, ci sono molti altri dettagli che arricchiscono la storia di Oceania (Moana). Dai tradizionali fale (case samoane), al pe’a (tatuaggio maschile tradizionale di Samoa) del capo Tui, dalle canoe disegnate nei minimi dettagli e basate su antiche imbarcazioni in stile figiano, al tipo di fosse utilizzate per cucinare il cibo, fino agli abiti di Moana realizzati con materiali e disegni autentici dell’epoca e della cultura, Oceania (Moana) tesse un ricco arazzo di dettagli minuscoli ma profondamente accurati. Questo dimostra cosa si può ottenere quando gli studi creativi lavorano per consultare le persone giuste.