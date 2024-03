Prima che l’amministratore delegato della Warner Bros. Discovery, David Zaslav, decidesse di abbandonare il DC Extended Universe e di ricominciare con il DCU dei DC Studios, James Gunn era in lizza per scrivere e dirigere un nuovo film su Superman.

Alla fine, il successo di Suicide Squad e Peacemaker ha portato lo studio a decidere che, insieme al veterano produttore cinematografico Peter Safran, James Gunn avrebbe dovuto occuparsi del DCU. Ora sta dirigendo SUPERMAN (ex Superman: Legacy) e supervisionando una serie di film e show televisivi denominata “Capitolo 1: Dei e Mostri“.

Solo il tempo ci dirà se il regista di Guardiani della Galassia è la scelta giusta per rinnovare questo franchise e SUPERMAN sarà un grande test per capire se i fan accetteranno la sua visione.

Il DCEU ha dato vita a una serie di delusioni critiche e commerciali, ma non sono mancati i successi. Tra i più importanti c’è stato il film DC standalone, The Batman, una nuova interpretazione del Crociato incappucciato che esisteva in una propria continuità.

Cosa ha rivelato James Gunn su Superman?

Ora, James Gunn ha rivelato che quando è stato contattato per la prima volta per SUPERMAN – nell’estate del 2022 – l’idea era che la sua interpretazione dell’Uomo del Domani fosse un progetto Elseworlds separato dal DCEU.

Da allora la storia si è evoluta parecchio e sembra che l’idea originale fosse che Henry Cavill facesse coppia con il Black Adam di Dwayne Johnson mentre il Superman di James Gunn esistesse separatamente. Sarebbe stato un po’ strano, ma non è che la Warner Bros. abbia mai fatto una vera e propria pianificazione ed è possibile che Henry Cavill non fosse stato arruolato da The Rock quando James Gunn è stato contattato per la prima volta. In ogni caso, Gunn non ha mai avuto intenzione di far interpretare a Henry Cavill il suo Clark Kent.

Cosa sappiamo sul nuovo Superman?

“Superman racconta la storia del viaggio di Superman per conciliare la sua eredità kryptoniana con la sua educazione umana come Clark Kent di Smallville, Kansas“, si legge nella sinossi ufficiale del film. “È l’incarnazione della verità, della giustizia e dello stile americano, guidato dalla gentilezza umana in un mondo che vede la gentilezza come antiquata.” Il film uscirà al cinema l’11 luglio 2025.

Superman avrà come protagonisti anche Rachel Brosnahan nel ruolo di Lois Lane e Nicholas Hoult in quello di Lex Luthor, oltre a Isabela Merced nel ruolo di Hawkgirl, Edi Gathegi in quello di Mister Terrific, Nathan Fillion in quello della Lanterna Verde Guy Gardner e Anthony Carrigan in quello di Metamorpho.

Più recentemente, Sara Sampaio ha firmato per interpretare l’assistente/amante di Lex, Eve Teschmacher, e Skyler Gisondo è stato scritturato per il ruolo di Jimmy Olsen.Sono attesi anche i membri della squadra di antieroi The Authority e María Gabriela de Faría (Animal Control) è stata scritturata per il ruolo di Angela Spica/The Engineer. Si dice anche che la Supergirl di Milly Alcock farà il suo debutto prima del suo film su Supergirl: Woman of Tomorrow, ma non è ancora stato confermato.