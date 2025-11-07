Predator: Badlands, la spiegazione del finale: in che modo l’avventura di Dek espande il futuro del franchise

Predator: Badlands si conclude con un finale cruento ma appagante, che lascia aperto quanto basta per permettere al futuro della saga di svilupparsi in diverse direzioni. Il film di Dan Trachtenberg, seguito di Prey e Predator: Killer of Killers, si concentra su Dek, un giovane cacciatore Yautja determinato a dimostrare il proprio valore, sia a se stesso che alla sua tribù.

Il finale di Predator: Badlands prepara le future avventure di Dek e Thia

Il finale di Predator: Badlands getta le basi per il futuro del franchise, con Dek, Thia e Bud pronti per nuove avventure insieme. Alla fine del film, tutti e tre i protagonisti sono stati separati dalle rispettive famiglie, chi per scelta brutale, chi per perdita dolorosa. Tuttavia, hanno formato la loro tribù personale, costruita sull’amicizia e sulla solidarietà.

L’alleanza tra Dek e Thia sembra sfidare le regole della cultura tradizionale Yautja, dandogli motivo di restare costantemente in movimento e creando numerose opportunità per nuove avventure. È un approccio simile a quello di The Mandalorian, che prende un universo fantascientifico consolidato e lo espande in molteplici direzioni narrative.

Dek riesce a sconfiggere il padre, mentre Thia ferma la sorella; tuttavia, entrambi restano minacciati da figure materne. L’ultima inquadratura del film lascia intendere che la madre di Dek potrebbe essere la principale antagonista di un eventuale seguito, mentre MU/TH/UR potrebbe rappresentare perfettamente la minaccia costante della corporazione Weyland-Yutani.

Accanto a loro c’è Bud, il simpatico compagno animale — per quanto letale — che accompagna i protagonisti e porta un tocco di leggerezza. La conclusione della prima avventura cinematografica di Dek lascia quindi la porta spalancata per il ritorno dei tre eroi, con la possibilità di trasformarli nei protagonisti ricorrenti di un nuovo ciclo narrativo.

Come Predator: Badlands amplia la mitologia degli Yautja

Per molto tempo, la cultura Yautja è rimasta in secondo piano nei film della saga Predator. Le pellicole si erano sempre concentrate sugli esseri umani costretti ad affrontare i cacciatori alieni, sfruttando il mistero che li circondava per creare tensione e dramma. Questa volta, invece, spostando il punto di vista su un Predator, Badlands ha l’occasione di espandere il mondo e la cultura di questa specie.

Mentre Predator: Killer of Killers mostrava un’arena di combattimento e guerrieri catturati, Badlands si focalizza su una singola tribù. Le norme culturali Yautja considerano la pietà e il dolore come segni di debolezza, difetti da estirpare dal collettivo. È una società brutale, dove il padre di Dek considera una morte rapida come un vero atto di misericordia.

Ciò che rende interessante il viaggio di Dek è il modo in cui resiste ad alcuni aspetti della sua cultura pur rimanendo fedele ad altri. Non smette mai di combattere e di rispettare i costumi del suo popolo, fino a guadagnarsi onorevolmente il suo mantello da cacciatore. Tuttavia, accoglie anche la filosofia di Thia, che gli parla dei branchi di lupi e del ruolo dell’“Alpha”, concetto che adotta per fondare il suo stesso clan nel finale del film.

Questa evoluzione rispecchia i temi centrali del film, che parlano di amore familiare e abuso, con Dek che onora la memoria del fratello Kwei diventando per gli altri il protettore che Kwei era stato per lui. Il film si apre citando il Codice Yautja, che sottolinea l’importanza per un predatore di stare solo. Ma Dek sceglie un’altra via: essere un Alpha che protegge, non solo uno che uccide.

Il futuro di Badlands potrebbe intrecciarsi con Killer of Killers e l’universo di Alien

Uno degli aspetti più affascinanti del finale di Predator: Badlands è il modo in cui semina spunti per collegarsi non solo a un possibile sequel, ma anche ai precedenti film e all’universo di Alien. La nave che si dirige verso Dek, Thia e Bud nelle ultime scene potrebbe appartenere alla madre di Dek, oppure essere la stessa nave usata da Torres e Kenji in Killer of Killers.

Questo collegamento permetterebbe ai due film di intrecciarsi direttamente, portando alla cattura dei protagonisti da parte di una razza aliena. Se invece la nave appartenesse alla madre di Dek, potrebbe arrivare per reclutare il figlio in una nuova caccia, introducendo così un dilemma morale che metterebbe in conflitto la natura da cacciatore di Dek con l’umanità ereditata da Thia.

Inoltre, la presenza di Thia nel film consolida un aspetto importante: sotto il marchio Disney, gli universi di Alien e Predator coesistono ufficialmente. Considerando che Alien: Romulus si conclude con i protagonisti che fuggono nello spazio profondo, non sarebbe impossibile immaginare un loro atterraggio nello stesso pianeta di Dek e Thia.

Anche la natura delle creature aliene presenti su Genna potrebbe servire da ponte con la serie Alien: Earth, rafforzando il legame tra la serie televisiva e i film. Le bestie pericolose di quello show FX si adatterebbero perfettamente all’ecosistema letale del pianeta di Badlands. Tutto questo potrebbe portare a un nuovo, epico Alien vs. Predator.

Il vero significato di Predator: Badlands

Predator: Badlands segue una linea emotiva semplice ma potente, usando l’ambientazione fantascientifica e le assurde creature aliene come superficie d’intrattenimento per raccontare una storia più profonda: quella del dolore — e della salvezza — che può nascere dal legame familiare. Dek e Thia iniziano davvero a capirsi e a empatizzare solo quando scoprono di condividere un rapporto fraterno.

Dek è ossessionato per tutto il film dalla perdita di suo fratello Kwei; è questa ferita che lo spinge a completare la caccia, onorando le ultime parole del fratello e dimostrando che la sua morte non è stata vana. Allo stesso modo, Thia ha un rapporto conflittuale con la propria “sorella” Tessa, che inizia come alleata, quasi sacrificandosi per salvarla dal Kalisk che dovevano catturare. Tuttavia, Tessa finisce per incarnare la stessa crudeltà del padre di Dek, interpretando la morte di Kwei come una “lezione” e abbandonando Thia, considerata troppo debole.

Sia Dek che Thia si trovano quindi a dover affrontare un familiare — reale o simbolico — che distrugge la figura del protettore. Perfino Bud condivide un destino simile: si scopre che è un cucciolo di Kalisk, separato dalla madre e costretto ad assistere alla sua morte per mano di Tessa. Alla fine, però, questi tre “orfani” — Dek, Thia e Bud — formano una nuova famiglia, più forte e unita di prima.

C’è un cuore morale dolce e sorprendente in Predator: Badlands, che sottolinea l’importanza della comunità attraverso tre emarginati che si uniscono per affrontare un mondo crudele.

Il film dona a un Predator, a un androide e a un piccolo alieno una umanità condivisa, costruita con semplicità e sincerità. Sotto tutta l’azione, il sangue e i mostri, Predator: Badlands racconta una verità semplice ma potente: l’onore e la forza più grandi si trovano nella famiglia.