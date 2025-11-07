HomeCinema News2025

Gareth Edwards dirigerà il sequel di Jurassic World – La rinascita

Di Gianmaria Cataldo

-

Jurassic World - La Rinascita

Jurassic World – La rinascita (qui la recensione) ha superato gli 870 milioni di dollari al box-office mondiale e, secondo nuove indiscrezioni, Universal sarebbe al lavoro sul prossimo capitolo della saga. Come riportato da The InSneider, il regista Gareth Edwards sarebbe in trattative finali per tornare dietro la macchina da presa e dirigere il nuovo film del franchise. Il sequel dovrebbe vedere nuovamente protagonista Scarlett Johansson nel ruolo dell’esperta di operazioni sotto copertura Zoe Bennett. Attesi al ritorno anche Jonathan Bailey e Mahershala Ali.

Non è ancora stato indicato lo sceneggiatore, ma tra i possibili nomi figura David Koepp, già autore del nuovo film della saga. In Jurassic World – La rinascita, la storia riprendeva cinque anni dopo gli eventi di Il dominio: i dinosauri esistono ancora in alcune aree isolate del pianeta e la comunità internazionale ritiene di aver ristabilito il controllo. Zoe Bennett guida una missione per ottenere campioni di DNA dai tre esemplari più grandi di terra, mare e aria, materiali considerati decisivi per potenziali sviluppi medici. La situazione, però, cambia rapidamente nel corso dell’operazione.

La regia del film era passata a Gareth Edwards — già autore de The Creator e Rogue One: A Star Wars Story — dopo l’uscita dal progetto del precedente regista David Leitch, ufficialmente per “divergenze creative”. Non sono ancora note tempistiche di produzione o data di uscita. Ulteriori aggiornamenti sul cast, sullo sviluppo e sulla distribuzione saranno annunciati da Universal nei prossimi mesi.

