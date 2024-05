Prey: la spiegazione del finale, le scene post credits e come si collega al franchise di Predator

Se sanguina, possiamo ucciderlo. Prey porta The Predator indietro nel tempo, contrapponendo uno dei più grandi cacciatori della galassia ai guerrieri Comanche del 1700. Nuovo periodo, stesso letale Predator che insegue la caccia più impegnativa che riesce a trovare. Diretto da Dan Trachtenberg, Prey (la nostra recensione) racconta la storia della prima caccia della specie Predator sulla Terra. E noi siamo qui per raccontarvi il finale e per scoprire gli Easter Eggs che abbiamo trovato in questa epica avventura!

Spiegato il finale del film Prey

È l’anno 1719, nelle Grandi Pianure del Nord, e un Predator viene scaricato sulla Terra per trovare e cacciare il predatore supremo del pianeta: roba da Predator, insomma.

E in effetti, anche la storia di base di Prey è piuttosto standard in stile Predator, in senso positivo: un feroce guerriero umano usa il proprio ingegno e il proprio ambiente per dare la caccia e uccidere un letale guerriero alieno il cui unico scopo è quello di cacciare e uccidere. Come abbiamo detto nella nostra recensione completa di Prey, il film riporta Predator alle sue origini. È tutto incentrato sulla caccia.

La nostra protagonista è Naru (interpretata da Amber Midthunder), una guerriera e cacciatrice Comanche la cui famiglia sembra pensare che dovrebbe lasciare la caccia agli uomini. Come nostra eroina, è lei che inizia a capire che c’è qualcosa là fuori nella foresta che potrebbe benissimo dare la caccia alla sua tribù. È anche colei che alla fine scopre come sconfiggere il Predator, grazie a una specie di fiore arancione che, se consumato, può abbassare la temperatura corporea di una persona abbastanza da evitare il rilevamento da parte della vista termica del Predator.

Il combattimento finale inizia con Naru e suo fratello Taabe (Dakota Beavers) che affrontano entrambi il Predator. Taabe resiste per un po’, ma si sa che questi combattimenti con i Predator sono tutti divertenti finché qualcuno non viene impalato. Ed è esattamente ciò che accade.

Dopo una breve fuga, Naru si prepara allo scontro finale, mangiando un mazzo di fiori e usando un trapper come esca per attirare il Predator. In questo modo Naru può usare una pistola speciale (per saperne di più su questa pistola) per installare un tetto lunare nella parte posteriore della testa dell’alieno. Poi ruba il casco del Predator, diverso da quelli che abbiamo visto indossare in passato, ma che aiuta a mirare i proiettili a distanza.

Mentre l’alieno la insegue (il tetto lunare non era sufficiente), Naru lo attacca dall’alto, ferendolo ulteriormente. Alla fine lo spinge nella palude, che lo rallenta abbastanza da permettere a Naru di preparare il colpo di grazia, usando l’elmo d’osso per reindirizzare i proiettili mirati dell’alieno in modo che finiscano nella sua stessa fronte.

Proprio come in altri episodi del franchise di Predator, il cacciatore vittorioso deve capire come funziona la tecnologia aliena e come trovare il modo di sconfiggerla. Questo precedente è stato creato molto tempo fa in Predator 1 e il piano di Naru fa eco a quello che Dutch fa in quel film, che è nel futuro di questo film. Capito?

Tutto ruota intorno a quei fiori arancioni. Quindi, ovviamente, hanno permesso a Naru di fare la stessa cosa che fa il Dutch di Arnold Schwarzenegger in Predator 1, quando si copre di fango per abbassare la temperatura corporea ed eludere gli scanner e la vista del Predator.

Infine, dopo aver sconfitto il Predator, Naru gli taglia la testa e la porta al suo villaggio. Viene celebrata come guerriera e avverte la sua gente dei pericoli portati sia dall’alieno che dal trapper che ha incontrato.

Scene post credits di Prey

Durante il primo gruppo di titoli di coda, si assiste a una rivisitazione animata degli eventi del film. È molto bello, ma l’ultima cosa che vediamo è un’inquadratura delle navi Predator che emergono da un gruppo di nuvole… proprio sopra l’accampamento della tribù Comanche. Questo significa che Naru e la sua gente sono condannati? O forse solo che potrebbe essere in lavorazione un sequel con questi personaggi? Il tempo ce lo dirà!

Prey Easter Eggs

In Prey abbiamo colto due grandi riferimenti ai precedenti film di Predator.

Il primo è un riferimento a una delle famose battute di Arnold Schwarzenegger del primo film, quando la stessa battuta viene pronunciata da Taabe: “Se sanguina, possiamo ucciderlo”.

E naturalmente l’altro grande riferimento è quello a Predator 2. È la pistola che Naru lancia agli anziani… dopo aver lanciato anche la testa del Predator. È la stessa pistola con la stessa iscrizione che Danny Glover riceve come premio per aver ucciso il suo stesso Predator 300 anni dopo. Questo significa che a un certo punto i Predator devono essere tornati sulla Terra per recuperare la pistola, quindi… Un divertente uovo di Pasqua? Certo. Brutte notizie per Naru e la sua tribù? Molto gravi.