Kate Winslet nella serie HBO Trust, scritta e diretta da Todd Haynes

Todd Haynes è stato scelto come scrittore e regista di Trust, una serie limitata con Kate Winslet attualmente in fase di sviluppo presso la HBO. Jon Raymond co-scriverà il progetto ed entrambi fungeranno da produttori esecutivi.

La trama ufficiale recita: “In una storia raccontata da molteplici prospettive, un magnate di Wall Street degli anni ’20 accumula un’improvvisa fortuna ma perde l’amata moglie. Decenni dopo, i suoi tentativi di controllare la narrazione della sua vita vengono vanificati da un biografo che scopre i segreti ultimi del leggendario matrimonio.”

La serie è basata sul romanzo omonimo di Hernan Diaz, che nel 2023 ha vinto un Premio Pulitzer. Diaz e Winslet sono entrambi produttori esecutivi insieme a Haynes e Raymond, così come Christine Vachon e Pamela Koffler per Killer Films.

Haynes è noto soprattutto per aver diretto film tra cui “Safe” (1995) e “Velvet Goldmine” (1998), scrivendoli anche entrambi, oltre a “Carol” (2015). Più recentemente, ha scritto e diretto “May December” (2023). Haynes e Raymond hanno già lavorato con Winslet in “Mildred Pierce” della HBO, la miniserie del 2011 basata sul romanzo di James M. Cain del 1941.

Trust segna la terza esperienza di Winslet come produttore esecutivo di un progetto HBO, dopo Mare of Easttown nel 2021 e The Regime, andato in onda all’inizio di quest’anno.