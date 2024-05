Prey: trama, cast, ambientazione e tutto quello c’è da sapere sul prequel di Predator

Il franchise di Predator è continuato con almeno un nuovo film ogni dieci anni o giù di lì, ma la maggior parte dei fan sarebbe probabilmente d’accordo sul fatto che il film originale del 1987 con l’austriaco preferito da tutti, Arnold Schwarzenegger, è di gran lunga il capitolo più forte. Predator 2 e Predators erano abbastanza decenti, ma i due film di Alien vs. Predator erano più simili a un fan service a buon mercato che a un vero e proprio film. Senza contare che The Predator del 2018 è stato considerato un po’ un fiasco sia dai fan che dalla critica, con una trama disordinata che ha fatto sembrare il film come se volesse essere un film di supereroi invece che un film d’azione e horror come l’originale. A prescindere dalla loro diversa qualità, sembra giusto dire che nessun film successivo è stato in grado di catturare la suspense e il valore di intrattenimento dell’originale.

“Originale” potrebbe essere la parola chiave che la serie ha bisogno di sentire, e sembra che una boccata d’aria fresca stia finalmente per arrivare nel franchise sotto forma di Prey (la nostra recensione), dal titolo intelligente. Il film in arrivo è un prequel che si svolge molto prima degli eventi del primo film e racconta la storia del primo membro della specie Predator a visitare la Terra. Sebbene il progetto sia stato avvolto dalla segretezza per volontà del regista Dan Trachtenberg, lentamente e inesorabilmente le informazioni sul film si sono fatte strada tra le notizie, quindi ecco tutto quello che c’è da sapere su Prey.

Il primo sguardo al mondo unico di Prey è stato dato nel maggio 2022. Essenzialmente, tutto ciò che il breve teaser di 40 secondi mostra è una giovane donna nativa americana che fugge da una foresta, prima di incontrare un compagno Comanche che le chiede di mettersi al riparo. I due guardano nel bosco vuoto prima che l’iconico reticolo a tre punti appaia su una delle loro teste. In seguito, il trailer mostra un teso confronto tra la protagonista Naru e uno Yautja invisibile. E questo è tutto. Il trailer completo del film è stato rilasciato nel giugno 2022 e contiene molti più dettagli, tra cui uno sguardo al Predator.

Come sono state le prime reazioni a Prey?

Prima dell’uscita del film, Collider ha ospitato una proiezione speciale di Prey al San Diego Comic-Con 2022. E come è stato accolto, vi chiederete? Incredibilmente bene! Il film si è guadagnato una standing ovation durante la proiezione. In seguito, le reazioni online hanno definito il film come uno dei migliori film di Predator.

Di cosa parla Prey e quando è ambientato?

Prey riprende l’IP di Predator e la trasporta in un periodo temporale completamente nuovo, di fatto trecento anni nel passato, molto prima degli eventi del film originale. Più precisamente, il film si svolge nell’America pre-coloniale e segue una giovane cacciatrice Comanche di nome Naru mentre rintraccia una misteriosa minaccia che mette in pericolo il suo popolo.

Naru non sa che quella minaccia è un essere extraterrestre estremamente intelligente e tecnologicamente avanzato chiamato Yautja, meglio noto alle masse come Predator, che caccia le creature più pericolose della galassia per sport. Il produttore John Davis ha confermato che è la prima volta che questa iconica specie ha fatto del pianeta Terra il suo terreno di caccia personale, circa tre secoli prima che uno di questi Predator si scontrasse con uno sparuto gruppo di soldati in America Centrale.

Chi ha prodotto Prey?

Nonostante una recente disputa tra gli sceneggiatori del film originale di Predator e la nuova casa madre della 20th Century, la Walt Disney, lo studio precedentemente noto come Fox è ancora il gigante della produzione dietro a Prey (e sì, l’idea che Topolino ora possieda Predator non smetterà mai di essere strana).

Come già detto, alla regia siede Dan Trachtenberg, noto soprattutto per il suo lavoro sul thriller 10 Cloverfield Lane, acclamato dalla critica. Il sequel a sorpresa è stato un debutto alla regia che ha fatto conoscere il nome di Trachtenberg come regista da tenere d’occhio. Anche se da allora ha lavorato a importanti progetti televisivi, tra cui Black Mirror e The Boys, Prey sarà il suo primo lungometraggio dopo sei anni. Trachtenberg ha anche dichiarato di essere “molto triste per il fatto che ciò che avevamo in serbo per il modo in cui avreste potuto scoprire questo film non avverrà più” dopo che la trama del film è trapelata. Probabilmente questo allude a una campagna di marketing unica, simile a quella di 10 Cloverfield Lane, e anche se è un peccato che la sorpresa sia stata rovinata, il coinvolgimento del regista è comunque sufficiente per entusiasmarsi.

Oltre alla regia, la squadra del film comprende Patrick Aison come sceneggiatore, già autore di Wayward Pines e Jack Ryan. Il consiglio dei produttori è composto da John Davis (The Predator), Marty P. Ewing (It), John Fox (Game Night), Lawrence Gordon (Predator), Jhane Myers (Monsters of God) e Marc Toberoff (Fantasy Island). L’imponente troupe è completata dal direttore della fotografia Jeff Cutter (10 Cloverfield Lane), dalla montatrice Claudia Costello (Creed) e dalla scenografa Kara Lindstrom (Den of Thieves).

Chi fa parte del cast di Prey?

A guidare il cast nel ruolo principale di Naru è Amber Midthunder, nota soprattutto per il suo lavoro come Kerry Loudermilk in Legion. A lei si aggiungono, in un cast apparentemente ridotto, Dane DiLiegro, Stefany Mathias, Stormee Kipp e Dakota Beavers.

I fan possono notare che la maggior parte del cast è di origine nativa americana, una decisione presa molto probabilmente per rendere il più possibile autentica l’ambientazione e ritrarre accuratamente i personaggi Comanche. La descrizione del trailer attribuisce alla produttrice Jhane Myers la ragione principale dei ruoli appropriati, in quanto lei stessa è un membro della Nazione Comanche. Ovviamente, la rappresentazione della cultura reale non potrà essere verificata fino all’uscita del film, ma per ora tutti i segnali vanno nella giusta direzione e si spera che il film introduca personaggi amati di una comunità che merita di essere maggiormente rappresentata nel mondo del cinema. Tra l’altro, Prey sarà il primo lungometraggio ad essere trasmesso in streaming con i sottotitoli in lingua comanche.

Dove e come vedere i precedenti film di Predator

Anche se Prey è un prequel e probabilmente non richiederà una conoscenza preliminare degli altri film, alcuni potrebbero comunque voler rivedere i precedenti episodi del franchise o scoprirli per la prima volta. Se siete tra queste persone, ecco i modi migliori per vedere i sei film precedenti (sono inclusi i film non canonici di Alien vs. Predator perché, a prescindere da quanto possano essere sciocchi, l’unione delle due icone della fantascienza è troppo grande per essere persa).