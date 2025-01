Respect: la vera storia di Aretha Franklyn oltre il film

Negli ultimi anni, sono stati diversi i biopic dedicati a celebri personalità della musica. Da Bohemian Rapsody per Freddie Mercury e i Queen a Rocketman per Elton John, da One Love per Bob Marley fino all’imminente A Complete Unknown per Bob Dylan. Con il film del 2021 Respect, la sceneggiatrice Tracey Scott Wilson e la regista Liesl Tommy hanno invece condensato 20 anni della tumultuosa vita della Regina del Soul Aretha Franklyn in sole due ore e mezza. Grazie a un’impressionante ricerca e all’accattivante interpretazione di Jennifer Hudson nei panni di questa icona della musica, il film offre agli spettatori una serie di momenti di grande impatto.

Si passa infatti dal racconto della registrazione di brani come “I’ll Never Love a Man (The Way That I Love You)” alla memorabile esibizione al Madison Square Garden con “Respect” e fino ad episodi della vita privata della Franklyn. Il film tocca tutti i punti salienti della carriera della cantante, ma naturalmente ci sono anche alcuni momenti che si allontanano dalla realtà. La sequenza degli eventi è talvolta distorta, i personaggi sono condensati e alcuni episodi sono resi più drammatici per favorire un maggiore coinvolgimento emotivo. Respect si muove dunque tra fedeltà e tradimento, come spesso avviene per questo genere di film e per necessità narrative e cinematografiche.

La storia vera dietro il film Respect

Il padre del primo figlio di Franklin rimane un mistero

Respect si apre quando la piccola Aretha Franklin (interpretata da Skye Dakota Turner) ha 10 anni, viene svegliata dal suo letto e condotta al piano di sotto per cantare a una festa organizzata dal padre, il reverendo C.L. Franklin (interpretato da Forest Whitaker), il cosiddetto “uomo dalla voce da un milione di dollari”, i cui sermoni infuocati lo avevano reso una celebrità a Detroit. Ospiti come Duke Ellington, Ella Fitzgerald, Art Tatum e Sam Cooke bevono, fumano, imprecano e in generale scatenano l’inferno mentre la ragazzina si esibisce per il loro divertimento. La scena dimostra il talento maturo della Franklin, ma accenna anche al mondo adulto in cui è cresciuta.

Un paio di anni dopo, durante un’altra festa, Franklin viene svegliata da un uomo adulto che entra nella sua stanza e si offre di essere il suo “fidanzato”. Attraverso una serie di flashback, è implicito che Franklin sia stata violentata, con conseguente gravidanza. In realtà, la Franklin diede alla luce il suo primo figlio quando aveva 12 anni. Chiamato Clarence, il padre non è mai stato conosciuto con certezza. Per anni è circolata la voce che il responsabile fosse un amico adulto di famiglia, un’accusa che la famiglia ha ripetutamente smentito. La cantante stessa non ha mai nominato pubblicamente il padre di suo figlio.

Nel suo libro di memorie del 1999, From These Roots, ha però detto che era un ragazzo che aveva conosciuto in una pista di pattinaggio locale. Il giornalista David Ritz, che ha collaborato alla stesura del libro di memorie della Franklin, ha in seguito scritto che il padre di Clarence era un compagno di classe della Franklin di nome Donald. Le circostanze si sono ulteriormente complicate quando, dopo la morte della cantante, è emerso un testamento che nomina il padre di Clarence come Edward Jordan Sr., un altro ragazzo del posto con cui Aretha condivise il suo secondo figlio, Edward, nato quando aveva 15 anni. Tuttavia, la veridicità del testamento è incerta.

Le prime registrazioni di Franklin e il suo rapporto con Dinah Washington

Respect considera giustamente il contratto della Franklin con la Columbia Records nel 1960 come un punto di svolta cruciale nella sua vita e nella sua carriera. Ma è interessante notare che la diciottenne aveva già diverse registrazioni a suo nome quando firmò con il colosso musicale. Nel 1956, quando la Franklin aveva 14 anni, fu infatti registrata dall’etichetta indipendente locale J-V-B Records mentre cantava dal vivo nella New Bethel Baptist Church di suo padre a Detroit. Il suo singolo di debutto è un’interpretazione di “Never Grow Old”. In seguito, registrò altri tre brani, più una versione di “There Is a Fountain Filled with Blood”.

La cantante Mary J. Blige fa un’apparizione memorabile in Respect nel ruolo della cantante Dinah Washington, la cui serie di successi jazz degli anni Cinquanta l’ha resa una delle artiste nere più popolari dell’epoca. Il rapporto della Franklin con la Washington risaliva alla sua infanzia a Detroit, quando “Miss D” era spesso ospite delle feste a casa del padre. Quando Franklin viene a sapere che la sua vecchia amica di famiglia è presente tra il pubblico di uno dei suoi club di New York, decide di onorare la Washington con un’interpretazione della sua canzone simbolo, “Unforgettable”. Sfortunatamente, il suo tentativo di tributo fallisce malamente.

Washington presume che la giovane cantante stia cercando di metterla in ombra e rovescia il tavolo in preda alla rabbia. L’avvincente scena è in gran parte basata su un episodio realmente avvenuto, ma in cui la Franklin non era la destinataria dello sfogo della Washington. La cosa si basa infatti su un incidente reale avvenuto quando Washington assistette a un concerto di un’altra cantante emergente, Etta James, che aveva osato eseguirle in faccia una delle sue canzoni. Franklin e Washington erano un po’ più cordiali, ma le cose comunque non furono sempre rosa e fiori tra loro.

Il matrimonio con Ted White

Come nel film, la Franklin incontrò davvero il suo primo marito, un commerciante di Detroit di nome Ted White (interpretato da Marlon Wayans), durante una delle feste a casa del padre. Tuttavia, questo breve incontro avvenne in realtà nel 1954, quando la Franklin era solo un’adolescente, e non alla vigilia del contratto con la Columbia Records nel 1960, come invece mostrato nel film. La cantante ricorderà in seguito che White arrivò a casa sua con Dinah Washington, che si ubriacò troppo e dovette essere portata via a fine serata. Il film continua a giocare velocemente con la cronologia della loro relazione, facendo credere che i due si siano messi insieme ben presto nella carriera discografica di lei, a metà degli anni Sessanta.

In realtà, la loro relazione iniziò solo nel 1961, l’anno in cui lei pubblicò il suo primo album. Nel giro di pochi mesi si sposarono e poco dopo lui divenne il suo manager. Uno dei suoi primi atti fu quello di convincere la Franklin a lasciare il produttore della Columbia John H. Hammond (interpretato nel film da Tate Donovan) dopo il suo secondo album, The Electrifying Aretha Franklin. Definito “pappone”, “truffatore” e “uno degli operatori più scaltri di Detroit” da amici della Franklin, White controllava notoriamente la carriera della moglie. Nel film viene correttamente presentato come emotivamente violento nei confronti di Franklin e spesso violento. La loro tumultuosa relazione si concluse nel 1969.

Il produttore Jerry Wexler non ha definito la Franklin “la regina del soul”

Quando la Franklin sale alla ribalta con il brano Respect, il produttore della Atlantic Records, Jerry Wexler, si presenta davanti a una falange di telecamere e la nomina “la regina del soul”. La scena lascia intendere che sia stato lui a coniare l’iconica onorificenza, ma in realtà il titolo è stato attribuito da una coppia di disc jockey di Chicago. Mentre la Franklin iniziava il suo concerto al Regal Theater nell’aprile del 1967, i DJ Pervis “the Blues Man” Spann e E. Rodney Jones apparvero sul palco per eseguire una finta incoronazione a “Regina del Soul”, con tanto di corona ingioiellata. Da quel momento, per la Franklyn si iniziò ad usare quell’appellativo.

Franklin ha duettato con Cissy Houston in “Ain’t No Way” e non con sua sorella Carolyn

Per quanto riguarda alcune figure chiave della vita della cantante, Respect ne omette diverse. L’assenza più clamorosa è quella degli Sweet Inspirations, il leggendario collettivo R&B che ha cantato in molti successi della Franklin e in innumerevoli sue tournée. Il gruppo era guidato da Cissy Houston (madre di Whitney), che ha prestato la sua splendida voce da contralto alla ballata “Ain’t No Way” della Franklin. Il momento è stato un punto culminante della carriera della Houston, ma nel film è la sorella della Franklin, Carolyn (che, a dire il vero, ha scritto la canzone) a cantare l’elegante controcanto.

La Franklin non rifiutò un brano esclusivo dei Beatles, ma non ne approfittò nemmeno

Alla fine del film, Franklin e Wexler discutono animatamente su quali canzoni lei dovrebbe affrontare durante una imminente sessione. Il produttore le ricorda che i Beatles le hanno inviato un demo di un nuovo brano, offrendole la possibilità di registrarlo per prima. Anche se non viene nominato nel film, il brano era “Let It Be”, che la Franklin rifiuta per le sue presunte sfumature cattoliche. “Sono di fede battista”, dice indignata a Wexler nella scena. In realtà, la Franklin registrò davvero “Let It Be”, che Wexler affermerà (un po’ dubitativamente) essere stata scritta appositamente per lei. Ma ci sono volute un po’ di pressioni.

“Si è trattenuta per più di un anno”, ha scritto nel suo libro di memorie, Rhythm and the Blues. Forse si è avvicinata all’idea dopo aver appreso che il nome “Mother Mary” citato nella canzone non era un riferimento biblico, ma un tributo lirico alla defunta madre di Paul McCartney, Mary. In ogni caso, la versione della Franklin apparve nell’album This Girl’s Love with You nel gennaio 1970, precedendo di quasi due mesi la versione dei Beatles. Ma curiosamente, la Franklin scelse di non pubblicare l’inedito di Lennon-McCartney come singolo, scegliendo invece un’altra cover dei Beatles per l’album, “Eleanor Rigby”.

A questo punto, i Beatles erano sempre più inquieti. “Paul e John sapevano di avere un successo e si erano stancati di aspettarla”, racconta Wexler a David Ritz. A marzo pubblicarono la loro versione come singolo, che raggiunse rapidamente la vetta delle classifiche e segnò per sempre la canzone come loro. Wexler dichiarò che “Let It Be” della Franklin era “magnifica”, e disse al biografo David Ritz: “Avrebbe potuto essere un’altra delle sue canzoni simbolo, ma la sua ambiguità si è rivelata costosa”.

Il finale di Respect

Il film culmina con la Franklin che si ricongiunge alle sue radici musicali attraverso una serie di incendiarie esibizioni gospel al New Temple Missionary Baptist di Los Angeles, immortalate nel suo fondamentale album dal vivo “Amazing Grace” del 1972. In Respect, è una riunione sia con il suo padre celeste che con il suo padre terreno, dato che lei e il reverendo C.L. Franklin condividono un momento toccante poco prima dell’inizio dello spettacolo. “Mi hai insegnato tutte le canzoni che sto cantando oggi”, ammette in lacrime al padre. Purtroppo, questa dolce riconciliazione pre-spettacolo non ebbe mai luogo.

Il reverendo C.L. Franklin arrivò il secondo giorno del concerto, giusto in tempo per registrare le sue osservazioni per il doppio disco. Secondo il direttore musicale Rev. James Cleveland, Franklin si era completamente dimenticato di invitare suo padre fino all’ultimo minuto. Tuttavia, dal pulpito ha offerto alcune parole gentili alla figlia. “Questa musica mi ha riportato al salotto di casa quando lei aveva sei e sette anni”, ha detto alla congregazione. Da quel momento la carriera della cantante proseguì la propria strada verso il successo, fino agli ultimi anni della sua vita e alla scomparsa avvenuta nel 2018 all’età di 76 anni.