Avatar 3: Jake e Neytiri non saranno sostituiti come personaggi principali

Anche se sembra improbabile che Avatar: Fuoco e Cenere sostituisca Jake e Neytiri come personaggi principali del franchise, questo non è necessariamente un bene per la serie. Quando il franchise di Avatar è iniziato, è partito dalla semplice storia di Jake Sully. Un marine umano incaricato di infiltrarsi nella popolazione Na’vi di Pandora per aiutare i tentativi di estrazione delle risorse del pianeta, Jake si innamora della Na’vi Neytiri e alla fine diventa il leader della resistenza anti-umana. Nel finale di Avatar: La via dell’acqua, questa semplice trama era diventata molto più complessa.

Avatar: La via dell’acqua è andato avanti di una generazione e ha introdotto i figli di Jake e Neytiri, Lo’ak, Neteyam e Tuk, nonché la loro figlia adottiva Kiri e l’amico umano della famiglia, Spider. Questi personaggi sono stati fondamentali per la storia del sequel, con il finale di Avatar: La via dell’acqua che si basa sulla morte di Neteyam. I prossimi sequel di Avatar sembravano destinati a continuare a concentrarsi sulla generazione più giovane di nuovi personaggi, ma i recenti commenti della star della serie Zoe Saldaña hanno smentito questa idea. Avatar: Fuoco e Cenere potrebbe essere incentrato su Jake e Neytiri, e questo potrebbe essere un errore.

Avatar: Fuoco e Cenere sembra mantenere Jake e Neytiri come personaggi principali

Zoe Saldana ha dichiarato a Deadline che, in Avatar: Fuoco e Cenere, “Jake e Neytiri sono in questo viaggio di accettazione, di accettazione di ciò che sono e di ciò che devono essere l’uno per l’altra e di come andranno avanti per mantenere la loro famiglia al sicuro”. L’attore ha sottolineato che l’accettazione della morte di Neteyam e la gestione delle conseguenze dell’evento saranno al centro della loro storia nel sequel, il che implica che il duo riceverà una quantità significativa di tempo sullo schermo e di attenzione alla storia. Questo potrebbe non essere di buon auspicio per il franchise nel suo complesso.

Zoe Saldana ha aggiunto: “Adoro il fatto che al centro di tutta questa saga ci sia una bellissima storia d’amore”, riferendosi al legame tra Jake e Neytiri che si era creato nel film originale. Questo riafferma l’idea che la storia della coppia sarà al centro di Avatar: Fire & Ash, ma non è detto che sia così. Mentre i tanto pubblicizzati cattivi Na’vi del fuoco sono una promessa irresistibile, sono le storie della prossima generazione del clan di Jake e Neytiri a essere più eccitanti. Il conflitto interno di Spider, i crescenti superpoteri di Kiri e le lotte di Lo’ak dovrebbero dare forma al sequel.

La storia di Avatar: Fuoco e Cenere dovrebbe invece essere incentrata sui figli di Neytiri e Jake

L’amicizia di Lo’ak con l’emarginato Tulkun, Payakan, è stata la sottotrama più forte di Avatar: La Via dell’Acqua, perché ha ignorato i consigli del padre e ha difeso ciò in cui credeva. Questo ha portato Payakan a spazzare via molte delle forze dell’RDA, dimostrando che Lo’ak aveva ragione a opporsi a suo padre, in quanto ha contribuito a salvare la Metkayina. Allo stesso modo, la lotta di Spider per allinearsi con il suo malvagio padre biologico, Quaritch, o con il clan che non lo ha mai veramente accettato come proprio, rappresenta uno dei drammi più avvincenti del sequel.

Questo rende ancora più spiacevole il fatto che Avatar: Fuoco e Cenere sembri determinato a riportare Jake e Neytiri in primo piano nel franchise. Il personaggio di Saldana è stato convincente in Avatar: La via dell’acqua e la sua rabbia per la morte di Neteyam, che è quasi costata la vita a Spider, ha lasciato intendere una svolta oscura per il suo personaggio. Tuttavia, dato che i film di Avatar rischiano di dimenticare gli avatar su cui erano originariamente incentrati, è facile capire perché Avatar: La via dell’acqua non si sia concentrato su Jake. Il personaggio di Sam Worthington è la figura meno dinamica della serie.

In Avatar: La Via dell’Acqua cambiare i personaggi centrali del franchise è stata una buona cosa

Kiri, Lo’ak e Spider sono tutti di una generazione più giovane rispetto a Jake e Neytiri, quindi dovrebbero essere il fulcro della storia di Avatar: Fuoco e cenere , dato che collettivamente hanno il maggior potenziale di crescita. Neytiri e Jake sono esistiti soprattutto per ostacolare i personaggi più giovani in Avatar: La via dell’acqua, e la storia del sequel di Kiri è più promettente di un’altra storia di Jake che cerca di bilanciare la guida della resistenza con la protezione della sua famiglia. Questa trama ripetitiva potrebbe presto diventare noiosa e sprecare tempo prezioso sullo schermo.

Jake e Neytiri dovrebbero avere un ruolo di supporto in Avatar: Fuoco e cenere e il franchise dovrebbe approfondire il loro dolore per la morte di Neteyam durante il loro limitato tempo di schermo. Tuttavia, il loro tempo sullo schermo dovrebbe essere limitato, poiché il sequel dovrebbe dare la priorità alla prossima generazione di personaggi. Poiché il franchise di Avatar bilancia i suoi nuovi cattivi, come i Na’vi del Fuoco, i suoi antagonisti consolidati, come Quaritch e la RDA, e i suoi giovani eroi, i film hanno meno tempo per le star originali del franchise Avatar: Fuoco e Cenere deve riconoscere questa realtà con un ruolo minore per Jake e Neytiri.