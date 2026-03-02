Revenant – Redivivo, le principali differenze rispetto alla storia vera di Hugh Glass

Revenant – Redivivo è basato sulla storia vera di Hugh Glass; l’esploratore non morì dopo gli eventi raccontati nel film che è ambientato nel 1823. Infatti Glass morì solo un decennio dopo, nel 1833. Dopo gli eventi del film, Glass tornò a casa e continuò a partecipare a spedizioni.

Per quanto incredibile possa sembrare il viaggio di Hugh Glass nel film, Revenant – Redivivo rimane piuttosto fedele ai fatti relativi agli eventi reali e alla vita di Glass. Tuttavia, il film modifica anche aspetti chiave del personaggio, come la moglie Pawnee e il figlio, entrambi figure di finzione. Anche il finale apporta alcuni cambiamenti rispetto a ciò che accadde realmente, sia condensando il suo viaggio sia alterando lo scontro finale con Fitzgerald.

Se l’idea che Glass non uccida personalmente Fitzgerald può essere sembrata a qualcuno un anticlimax cinematografico, nella storia vera è addirittura peggio. Glass riesce a rintracciare Fitzgerald fino a una base dell’esercito, dove scopre che si è arruolato da poco. A Glass viene detto che non gli è permesso uccidere un soldato, altrimenti verrebbe arrestato. Invece, Glass si limita a chiedere che Fitzgerald gli restituisca il fucile che gli era stato sottratto.

La storia di Glass è stata adattata in numerosi libri, ma poiché nessuna delle fonti è Glass stesso, è difficile stabilire quale sia la versione autentica dei fatti. The Hollywood Reporter riporta anche un’altra versione degli eventi, in cui Glass incontra finalmente Fitzgerald e sceglie semplicemente di perdonare l’uomo che gli aveva fatto un torto, in modo simile a quanto fa con Bridger nel film. Sebbene questi finali avrebbero potuto offrire spunti interessanti sul tema della vendetta in Revenant – Redivivo, non sorprende che il film abbia scelto una direzione diversa.