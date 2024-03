L’attrice Sandra Bullock ha preso parte nel corso della sua carriera a film di diverso genere, dal drammatico Il momento di uccidere al thriller Formula per un delitto, dal biografico The Blind Side – con cui ha vinto l’Oscar – al fantascientifico Gravity e fino all’horror Bird Box. Ha dunque dimostrato di saper variare e affrontare anche film di diverso tenore, ma quando si pensa a lei probabilmente la prima cosa che viene in mente è il genere della commedia romantica. Un amore tutto suo, Ladri per amore o Piovuta dal cielo sono solo alcuni dei titoli di questo tipo a cui ha partecipato, ma il più grande successo in tale genere rimane probabilmente Ricatto d’amore (qui la recensione).

Realizzato nel 2009 per la regia di Anne Fletcher, già autrice di titoli simili come 27 volte in bianco e Fuga in tacchio a spillo, questo film propone la classica formula della commedia romantica con due protagonisti che non si sopportano costretti a stare insieme per un determinato motivo. Si generano così incomprensioni, situazioni esilaranti e, a lungo andare, sentimenti veri. Non si punta dunque ad offrire una chissà quale novità nel genere, ma la presenza di determinati elementi ha reso questo film un grande successo, tra i quali si ritrovano la grande sintonia tra i due protagonisti e l’appartenenza ad un tipo di commedia “vietata ai minori” ormai sempre meno praticata.

Un titolo simile recentemente uscito? Tutti tranne te (qui la recensione), a sua volta affermatosi come un film campione d’incassi. Se dunque si è appassionati di questo genere di commedie irriverenti e scorrette, dove però alla fine i sentimenti prevalgono sempre, Ricatto d’amore è il film giusto da vedere. In questo articolo, approfondiamo dunque alcune delle principali curiosità relative a Ricatto d’amore. Proseguendo qui nella lettura sarà infatti possibile ritrovare ulteriori dettagli relativi alla trama, al cast di attori e alle location dove è stato girato il film. Infine, si elencheranno anche le principali piattaforme streaming contenenti il film nel proprio catalogo.

La trama e il cast di Ricatto d’amore

Protagonista del film è Margaret Tate, pezzo grosso dell’editoria che lavora a New York. Essendo canadese, la donna corre però il rischio di essere rimpatriata forzatamente per via della sua Visa scaduta. Per aggirare il problema, Margaret dichiara impulsivamente di essere fidanzata con il suo assistente, Andrew Paxton, con il quale si sposerà a breve. C’è solo un piccolo problema: Andrew odia Margaret, che lo ha tormentato per anni, e si dice disposto ad aiutarla stando al gioco con l’ufficiale del servizio immigrazione solo a patto che lei lo promuova. I due si troveranno così costretti ad una convivenza forzata, ognuno per propri motivi.

L’attrice Sandra Bullock ricopre il ruolo di Margaret Tate, il quale era inizialmente stato offerto a Julia Roberts. Nel ruolo di Andrew Paxton vi è invece Ryan Reynolds, il quale conosceva ed era amico di Bullock già da diversi anni prima di questo film. I due, però, inizialmente si sono sentiti a disagio nel girare la loro scena di nudo, ma piano piano hanno iniziato a trovarsi a loro agio in quella situazione, nonostante a volte le loro protezioni cadessero. La Bullock ha dichiarato poi in un’intervista di non avere alcun problema con la nudità: “Questo film ha bisogno della mia nudità per essere divertente“.

Recitano poi nel film Malin Åkerman nel ruolo di Gertrude, ex fidanzata di Andrew, Craig T. Nelson nel ruolo di Joe Paxton, il padre di Andrew, che possiede le aziende di famiglia che dominano la città di Sitka e Mary Steenburgen nel ruolo di Grace Paxton, madre di Andrew. Betty White, invece, è Annie, la nonna di Andrew. L’attrice, però, ha quasi rifiutato il suo ruolo nel film perché le riprese le avrebbero imposto di trascorrere dieci settimane lontano dal suo golden retriever. Denis O’Hare ricopre invece il ruolo di Mr. Gilbertson, l’agente dell’immigrazione che indaga sul caso di Margaret

Dove è stato girato Ricatto d’amore? Ecco le location del film

Buona parte del racconto si svolge in Alaska, dove vive la famiglia di Andrew e dove egli si reca con Margaret proprio per presentarla ai suoi parenti. Anche se la maggior parte del film è dunque ambientato a Sitka, in Alaska, le riprese in realtà hanno avuto luogo a Rockport, nel Massachusetts. Naturalmente, ciò ha significato che parte della città è stata soggetta ad alcuni cambiamenti, necessari per renderla più simile a Sitka. Tra i principali luoghi in cui si sono svolte le riprese vi sono l’edificio Motif Number One sul Bradley Wharf, l’Haskins Building e il quartiere centrale di Rockport. La scena del matrimonio è invece stata girata in una casa vittoriana a tre piani del XX secolo nella città di Manchester-by-the-Sea.

Ricatto d’amore 2: ci sarà un sequel?

Come saprà chi ha visto il film, il finale lasciava aperte alcune possibilità per la realizzazione di un sequel, ma negli anni non si è mai parlato di tale possibilità. Ad oggi, dunque, è da escludere la realizzazione di un sequel. Tuttavia, il grande successo di Ricatto d’amore ha portato alla realizzazione di diversi remake, tra cui uno cinese e diversi indiani. Il primo di questi è stato coprodotto da Walt Disney Pictures e Linmon Pictures, e diretto da Yee Chin-yen. Esistono invece tre remake indiani: uno in lingua malayalam dal titolo My boss; uno in lingua kannada intitolato Software Ganda; e uno in lingua tamil intitolato sandakkari.

Il trailer di Ricatto d’amore e dove vedere il film in streaming e in TV

È possibile fruire di Ricatto d’amore grazie alla sua presenza su alcune delle più popolari piattaforme streaming presenti oggi in rete. Questo è infatti disponibile nei cataloghi di Rakuten TV, Google Play, Apple TV, Prime Video e Netflix. Per vederlo, una volta scelta la piattaforma di riferimento, basterà noleggiare il singolo film o sottoscrivere un abbonamento generale. Si avrà così modo di guardarlo in totale comodità e ad un’ottima qualità video. Il film è inoltre presente nel palinsesto televisivo di mercoledì 6 marzo alle ore 21:25 sul canale Rai 1.