Room: la storia vera dietro il film con Brie Larson

Room (qui la recensione), il film del 2015 tratto dal romanzo di Emma Donoghue, è a tratti straziante, spaventoso, deprimente e, forse sorprendentemente, pieno di speranza. Il film racconta la storia di una giovane donna, Joy Newsome (interpretata da Brie Larson in una performance vincitrice di un Oscar), e di suo figlio di cinque anni, Jack (Jacob Tremblay). I due vivono in un capanno fatiscente che chiamano “Stanza” da qualche parte ad Akron, nell’Ohio, dove sono tenuti prigionieri da un uomo conosciuto come “Old Nick” (Sean Bridgers). “Old Nick” ha rapito Joy sette anni prima degli eventi narrati nel film, e Jack è suo figlio, frutto di uno dei suoi stupri abituali ai danni di Joy.

È un film eccezionale, che beneficia del forte rapporto tra Larson e Tremblay e che coinvolge lo spettatore con la terribile realtà della loro situazione, il modo in cui Joy protegge Jack dal meglio che può, la loro fuga e la loro lotta per adattarsi al mondo esterno, che Jack non ha mai conosciuto. Sebbene il film non descriva in dettaglio una singola storia di vita reale, prende spunto da una di esse, in particolare dalla storia di Elisabeth Fritzl, come confermato dalla stessa Donoghue.

Room è vagamente ispirato dalla storia di Elizabeth Fritzl

La storia di Elisabeth Fritzl inizia con suo padre, Josef Fritzl, alla fine degli anni ’70. Josef aveva chiesto il permesso di costruire un complesso sotterraneo sotto la sua casa nella città di Amstetten, nella Bassa Austria. La richiesta fu approvata dalle autorità, cosa non insolita dato che era il culmine della Guerra Fredda e venivano costruiti regolarmente bunker nucleari (Josef ricevette persino un paio di migliaia di sterline dal consiglio locale per contribuire alle spese di costruzione). Tonnellate di terra furono rimosse da sotto la casa per ospitare la stanza di cemento, costruita con i materiali che Josef aveva acquistato dalle imprese edili locali.

Inizialmente, la stanza era accessibile attraverso una pesante porta a battente e una porta metallica, rinforzata con cemento, che poteva essere azionata con un telecomando. Una volta completata la stanza, l’unico accesso era attraverso l’apertura di otto porte. Sette erano già state installate quando Josef chiamò sua figlia per chiederle aiuto nel sollevare l’ultima porta e inserirla nel telaio. Era l’agosto del 1984 ed Elisabeth stava inconsapevolmente aiutando suo padre a completare la cantina buia, senza finestre e in cemento che avrebbe chiamato casa per 24 anni. Le circostanze di Joy in Room erano diverse, ma non meno inquietanti.

Aveva solo 17 anni quando Old Nick la attirò chiedendole aiuto per il suo cane malato, rinchiudendola in un capanno fatiscente, con un unico lucernario, nel suo cortile. Quando Elisabeth si svegliò quel primo giorno, Josef le aveva legato le braccia dietro la schiena con una catena di ferro. Le catene erano fissate a dei pali di metallo dietro un letto, che le consentivano solo mezzo metro di movimento. Dopo due giorni di prigionia, le fissò la catena intorno alla vita per consentirle un maggiore movimento e la rimosse del tutto tra i sei e i nove mesi dopo perché, come riportato dal Guardian, “ostacolava la sua attività sessuale con la figlia”. Gli abusi fisici, gli abusi sessuali e gli stupri, a volte più volte al giorno, iniziarono il secondo giorno, con un totale di almeno 3.000 stupri in 24 anni.

Quanto è simile la vita di Elisabeth Fritzl a quella descritta in Room?

L’ambiente ostile della stanza di cemento era inesorabile. Era fredda, umida e d’estate diventava una sauna. I ratti frequentavano la zona, costringendola a catturarli a mani nude di tanto in tanto. Il topo nella cucina di Joy con cui Jack cerca di fare amicizia, prima che Joy intervenga, sembra essere un riferimento a questo fatto. L’acqua entrava nella stanza in quantità tali che Elisabeth doveva usare degli asciugamani per cercare di assorbirla. L’elettricità nella stanza veniva tagliata per giorni interi come punizione (c’è una scena particolarmente straziante in Room in cui Old Nick fa lo stesso).

Nel frattempo, Josef e la sua famiglia si godevano barbecue e persino una piscina, a pochi metri da dove lei era tenuta prigioniera. La sua scomparsa fu facilmente spiegata da Josef, che sostenne che fosse scappata per unirsi a una setta. Dato che in passato aveva già dimostrato una certa propensione a scappare di casa, la bugia era più che convincente per sviare i sospetti. In Room, scopriamo che Joy ha dato alla luce Jack cinque anni prima, figlio del suo rapitore. Anche Elisabeth ha dato alla luce dei figli, sette in totale, tutti frutto dello stupro incestuoso di Josef.

Tutti i parti sono avvenuti nella stanza, con Josef che le ha fornito disinfettante, un paio di forbici sporche e un libro datato sul parto come unica forma di assistenza. Uno dei bambini, un gemello di nome Michael, morì poco dopo la nascita nel 1996 (in una scena tagliata, Joy racconta a Jack della figlia nata morta dopo aver visto la tomba all’esterno dove la polizia aveva dissotterrato il corpo). Questo mise Elisabeth in una situazione incredibilmente orribile. Odiava il fatto che fossero nati in quell’ambiente, eppure le offrivano qualcosa di cui Elisabeth era stata privata per anni: compagnia.

È un punto a cui si fa riferimento nel film, quando Joy viene accusata da un giornalista di aver tenuto Jack nel capanno per un “desiderio egoistico di non rimanere sola”. Lei e tre dei suoi figli rimasero nella cella, ma Josef trasferì gli altri tre al piano di sopra per essere cresciuti da Josef e dalla madre di Elisabeth, Rosemarie. Ciò è stato possibile perché Josef ha costretto Elisabeth a scrivere delle lettere a sua madre dicendole che stava bene, ma che semplicemente non poteva prendersi cura dei bambini, e successivamente le ha lasciate sulla soglia di casa.

Emma Donoghue ha studiato molti casi di vita reale mentre scriveva Room

Joy escogita un piano per fuggire da Room facendo fingere a Jack di essere malato, nella speranza che Old Nick lo porti in ospedale dove lui potrà avvisare le autorità. Il piano fallisce quando Old Nick suggerisce semplicemente che tornerà con degli antibiotici. Solo che Joy usa questo a suo vantaggio e fa fingere a Jack di essere morto avvolgendolo in un tappeto, dicendo a Old Nick che è morto a causa della sua malattia. Old Nick crede alla storia e porta Jack, avvolto nel tappeto, sul suo furgone, ma Jack riesce a scappare e a trovare aiuto. Un bambino malato avrebbe portato alla libertà anche di Elisabeth, anche se non si trattava di uno stratagemma da parte sua.

Nell’aprile 2008, Kerstin, la figlia diciannovenne di Elisabeth, si ammalò gravemente. Sorprendentemente, Josef la portò in ospedale, dove i medici sospettarono che ci fosse qualcosa di più dietro il pallore di Kerstin. Furono inviati appelli affinché la madre di Kerstin si facesse avanti, appelli che Elisabeth e i suoi due figli videro sulla televisione in cantina. Lei supplicò Josef di liberarla e alla fine, stanco di aver mantenuto per anni due famiglie, Josef cedette, credendo di poter spiegare la sua ricomparsa come una fuga di Elisabeth dalla setta. Non funzionò.

Nel 2009 Josef è stato condannato all’ergastolo per incesto, stupro, coercizione, sequestro di persona, schiavitù e omicidio colposo del giovane Michael (presumibilmente lo stesso è accaduto a Old Nick nel film, dato che non viene menzionato). Stranamente, un nuovo libro di memorie di Josef, “Die Abgründe des Josef F (Gli abissi di Josef F)”, minimizza i suoi crimini, descrive il suo processo come un “gran trambusto” e guarda persino con ottimismo alla possibilità di riconciliarsi con sua moglie se mai dovesse essere rilasciato. Dopo il processo, Elisabeth ha ricevuto un nuovo nome e la sua identità è stata nascosta dietro leggi severe che ne garantiscono la protezione.

Secondo quanto riferito, vive in un piccolo villaggio in Austria, conosciuto solo come “Villaggio X”, con i suoi sei figli. Di conseguenza, sappiamo molto poco della sua vita dopo la liberazione. Room, tuttavia, si sofferma sulle difficoltà che Joy e Jack incontrano nei giorni successivi alla loro liberazione nel tentativo di adattarsi alla libertà e, alla fine, su come trovano l’uno nell’altra la forza per andare avanti. La storia di Elisabeth Fritzl è quella più simile a Room e ha anche ispirato un secondo film, Girl in the Basement del 2021. Ci sono, purtroppo, altre storie di vita reale che hanno influenzato la trama di Room, frutto delle ricerche di Donoghue sui bambini nascosti e maltrattati.

Il fatto che sia facile trovare collegamenti tra il film e casi simili di alto profilo testimonia la meticolosa ricerca di Donoghue per il libro/la sceneggiatura. Uno di questi collegamenti è la storia di Jaycee Lee Dugard, rapita da Phillip Garrido e sua moglie Nancy nel 1991, che ha vissuto con i suoi due figli, avuti da Garrido, in baracche e tende per 18 anni dietro la casa di Garrido ad Antioch, in California. Si tratta tuttavia solo di una somiglianza, come sottolinea Donoghue in un’intervista, ricordando che il romanzo era già stato completato quando è stata resa nota la notizia di Dugard.