Ruth e Boaz, spiegazione del finale: i due protagonisti rimangono insieme?

Ruth e Boaz, prodotto da Tyler Perry e disponibile su Netflix, è un dramma romantico che reinterpreta in chiave moderna la storia biblica dell’amore capace di guarire e perdonare ogni cosa. La trama segue Ruth, una giovane donna che cerca di ricostruirsi una vita in Tennessee, pur restando tormentata dal suo passato ad Atlanta. Il film, con toni spirituali e consolatori, mette al centro la fede in Dio e la forza dell’amore.

Di cosa parla Ruth e Boaz?

La vicenda inizia in un club di Atlanta, dove Ruth Moably canta insieme alla sua migliore amica Bree. Quella sera è speciale: è la prima volta che incontra i genitori del suo fidanzato Marlon. Mentre il padre Eli la accoglie bene, la madre Naomi non è convinta: giudica Ruth una semplice cantante di hip-hop che punta troppo sull’immagine. In realtà, Ruth stessa non è soddisfatta del suo lavoro: sogna di usare la sua voce per un fine più alto e non per attirare sguardi in locali notturni.

Dopo l’esibizione, un produttore, Sy Jordan, propone a Ruth e Bree un contratto discografico. Ma Ruth, che non sente passione per quel tipo di musica, decide di tirarsi indietro. Sy, che vedeva in quel progetto la sua ultima occasione di successo, si infuria e promette vendetta.

Perché Ruth parte con Naomi?

La stessa notte in cui Ruth comunica la sua decisione, Marlon ed Eli muoiono in una rapina d’auto. Naomi resta sola e disperata, e Ruth sceglie di starle vicino. Poco dopo scopre che Sy aveva ordinato la rapina per compensare le perdite economiche del contratto mancato, e quindi si sente indirettamente responsabile della tragedia.

Quando Naomi perde anche la casa a causa dei debiti lasciati dal figlio, l’unico bene che le resta è una vecchia proprietà a Pegram, in Tennessee. Pur non essendo ben accolta da Naomi, Ruth decide di accompagnarla, spinta dal senso di colpa ma anche dal desiderio di proteggerla e di fuggire dalla minaccia di Sy.

Bree tradisce la fiducia di Ruth?

Ruth si trasferisce con Naomi, mentre Bree rimane ad Atlanta e continua a lavorare con Sy. Per un momento sembra che possa cedere alle pressioni del produttore e rivelargli dove si trova l’amica. Ma, nonostante le difficoltà, Bree non tradisce Ruth: anzi, la avvisa ogni volta che Sy prepara nuove mosse.

In Tennessee, Ruth trova lavoro in un vigneto e stringe amicizia con Lena, che la convince a esibirsi a un karaoke. La sua performance diventa virale sui social, permettendo a Sy di scoprire la sua nuova residenza. Nonostante ciò, Bree rimane fedele e non la vende al produttore.

Come Naomi accetta Ruth come figlia?

All’inizio, Naomi respinge Ruth, schiacciata dal dolore e dalla perdita di fede. È arrabbiata con Dio e con la vita, ma poco a poco l’affetto e la presenza costante di Ruth la aiutano a ritrovare serenità. Grazie a lei, la comunità locale si stringe intorno alla donna, aiutandola a ricostruire la casa e restituendole dignità.

Il cambiamento definitivo avviene quando Naomi si ammala e Ruth si prende cura di lei senza esitazione. In quel momento, Naomi la accetta come una figlia e la incoraggia a lasciarsi alle spalle il lutto per Marlon, aprendosi a una nuova storia d’amore con Boaz, un uomo di cui si fida profondamente.

Che fine fa Sy?

Sy, deciso a non arrendersi, raggiunge Pegram. Dopo aver incendiato il vigneto di Boaz per intimidirla, si spinge fino a casa di Naomi, arrivando a minacciarla fisicamente. Boaz interviene in sua difesa, e l’arrivo tempestivo della polizia mette fine alla violenza: Sy viene arrestato e imprigionato, eliminando definitivamente il pericolo dalla vita di Ruth.

Ruth e Boaz finiscono insieme?

Tra Ruth e Boaz nasce una relazione sincera, basata sul rispetto e sulla fiducia. Lui l’aiuta a superare il trauma, e lei ritrova il coraggio di amare. Poco dopo, i due si sposano e iniziano una nuova vita insieme, con la benedizione di Naomi, che ritrova anche la sua fede.

Il vigneto di Boaz non subisce danni economici: il vino bruciato dall’incendio acquista un gusto unico, tanto da ricevere premi e attirare investitori. Boaz decide di chiamare la nuova linea di vini “R&B”, in onore di Ruth e della loro unione.

Il lieto fine di Ruth e Boaz

Ruth & Boaz si conclude così con un lieto fine: Ruth trova una nuova famiglia, Naomi riscopre la fede, e l’amore con Boaz porta luce dopo il dolore. Il film lascia un messaggio chiaro: con amore e fiducia, anche le ferite più profonde possono guarire.