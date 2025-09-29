Una battaglia dopo l’altra: DiCaprio e Anderson hanno riscritto il finale

Il film Una battaglia dopo l’altra (qui la nostra recensione) è uscito nelle sale il 25 settembre. Leonardo DiCaprio interpreta Bob, un padre ed ex membro di spicco di un gruppo di attivisti vigilanti chiamato French 57, che è entrato nella clandestinità con sua figlia Willa (Chase Infiniti) dopo che la sua allora compagna ha tradito il gruppo. Dopo decenni, quando la loro posizione è stata scoperta, egli si trova a dover salvare Willa, che intanto ha iniziato a scoprire la verità sulle sue origini. Un suo confronto con il perfido colonnello Steven J. Lockjaw (Sean Penn) rivela infatti che lei è davvero sua figlia e non di Bob.

Nel finale, i vari personaggi si ritrovano poi coinvolti in un inseguimento in auto nel deserto, una sequenza straordinaria che conduce ad una conclusione molto emotiva. Qui entra in gioco anche Tim, un membro del club Christmas Adventures, incaricato di eliminare Lockjaw e Willa. In un’intervista con Rolling Stone, DiCaprio e il regista Paul Thomas Anderson hanno rivelato quando hanno girato la scena dell’inseguimento e come il finale è cambiato nel corso delle riprese.

“Ci siamo spostati dall’estremità settentrionale a quella meridionale della California; quelle colline sono vicine al confine con l’Arizona. Sapevamo che dovevamo portare il nostro maldestro eroe dalla nostra vera eroina, che è Willa. Siamo sulla strada, c’è un inseguimento in auto con una terza persona all’inseguimento, e abbiamo quelle dinamiche. Ed è stato semplicemente grazie alla fortuna degli dei del cinema che abbiamo trovato queste incredibili colline ondulate”.

“Se mettete il telefono sul cruscotto della vostra auto, vi rendete conto di quanto sia spaventoso quel punto di vista: state guidando a 85 miglia all’ora e non potete vedere cosa c’è oltre quella collina, né potete vedere cosa c’è dietro di voi per la maggior parte del tempo. Quindi questo ci è stato rivelato da un location scout, e si è rivelata un’ottima idea”.

Sebbene ci fossero state molte discussioni sul ricongiungimento tra Bob e Willa, “non era ancora stato deciso” fino alle riprese vere e proprie. Anderson ha rivelato che in una prima versione, padre e figlia si abbracciavano non appena si vedevano, ma ha cambiato idea perché credeva che “ci fosse qualcosa di più”. “Abbiamo discusso a lungo su cosa sarebbe successo in quel momento alla fine. Abbiamo valutato una moltitudine di opzioni”.

“Penso che avessimo fatto una versione in cui, non appena si vedevano, si abbracciavano, e l’abbiamo guardata il giorno dopo nei giornalieri. E mi è venuto in mente: aspetta, c’è dell’altro qui”. “L’abbiamo rifatta e penso che il risultato sia molto più forte. Immaginare la situazione di Willa, in cui finalmente riesce a prendere il controllo della situazione, a ribaltare la situazione, a diventare l’aggressore, a prendere il sopravvento, è stato molto eccitante per noi. Poi la parte successiva è semplicemente: chi uccide chi e come?”, ha spiegato Anderson.

“Qualcuno deve sparare a qualcun altro e qualcuno deve andarsene da lì! Attraverso la ricerca e le prove, abbiamo davvero scoperto che il momento più importante era quello in cui Chase si trovava nella posizione di dover pagare per i peccati di sua madre e suo padre. E la cosa successiva che ci è venuta in mente è stata: “Beh, se lei sa chi è, la domanda più importante [per Bob] è: chi diavolo sei tu?”. E la risposta è…”, “Sono tuo padre”, aggiunge DiCaprio.

“Questo genere di cose è venuto fuori stando lì, provando, recitando e scoprendo cose insieme a loro. È imbarazzante ammetterlo, ma quando abbiamo iniziato a lavorare a questo film, non avevamo ancora le idee chiare. Ma avevamo girato abbastanza e conoscevamo queste persone abbastanza bene da sapere che doveva succedere qualcosa, e abbiamo avuto la fortuna di trovare quella che credo sia una soluzione fantastica per l’intera faccenda”.

Anderson ha anche ammesso che a un certo punto esisteva anche una versione più cupa del finale, ma “non ci convinceva”. “È stata proprio questa apertura a porre domande e a proporre nuove idee che ha reso le riprese un’esperienza così diversa. – spiega DiCaprio – Ecco perché quando è arrivato Benicio… Guarda, Paul ci stava lavorando da molto tempo, c’erano molte parti in movimento e molti livelli. Eravamo già a circa tre mesi dall’inizio delle riprese quando è arrivato Benicio, che ha subito avuto tutte queste idee. L’energia è cambiata”.

“All’improvviso è stato come se [del Toro] e io fossimo in un road movie di Cheech & Chong per una settimana. [Ride.] In alcuni set era come: “Ci stiamo già lavorando da un po’”. Con Paul era più: “Ok, voi capite questi personaggi. Vediamo cosa succede”. “C’era la sensazione che il film potesse prendere una direzione più cupa, e questo non andava bene a nessuno dei due. – aggiunge Anderson – Poi, quando è arrivato Benicio e ho visto come interagivano i loro personaggi, ho capito che c’era un’altra opzione. Mi sembrava meglio. Aveva più senso”.

La trama di Una battaglia dopo l’altra di Paul Thomas Anderson

L’ex rivoluzionario e attivista per i diritti civili Bob Ferguson vive un’esistenza pacifica con la compagna afroamericana Perfidia e la loro bambina, Willa. Quando il colonnello Steven J. Lockjaw, loro vecchia conoscenza, torna in scena a capo di un gruppo di supremazia bianca, Bob raduna i suoi vecchi amici del gruppo liberale French 75 per dargli battaglia. Anche perché Lockjaw non tollera che esistano figli nati da unioni interrazziali, e quindi Willa è in pericolo.