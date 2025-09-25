Scappa – Get Out: la spiegazione del finale del film

Scappa – Get Out (qui la recensione) è il film d’esordio alla regia di Jordan Peele, un horror psicologico che affronta anche temi seri e molto importanti. Dopo essersi fatto conoscere per le sue opere comiche come metà del rivoluzionario duo comico Key & Peele, Peele si è ora guadagnato un posto tra i migliori sceneggiatori e registi del genere horror, e tutto è iniziato con proprio con questo film. Uscito nel 2017, ha presentato al pubblico Chris (Daniel Kaluuya), un giovane fotografo di colore che frequenta Rose Armitage (Allison Williams), una giovane donna bianca.

Rose e Chris si recano nello Stato di New York per trascorrere il fine settimana con i genitori di Rose, che Chris incontra per la prima volta. Una volta lì, però, Chris inizia lentamente a notare cose strane che accadono intorno a lui e finisce per scoprire alcuni segreti scioccanti su Rose, la sua famiglia e i loro amici più cari. Scappa – Get Out è stato un successo di critica e di pubblico e ha suscitato molte discussioni per i suoi colpi di scena, il finale e i temi trattati. Ecco cosa succede alla fine e il vero significato del film.

La spiegazione del piano degli Armitage in Scappa – Get Out

Chris era inizialmente nervoso all’idea di incontrare i genitori di Rose, poiché non sapeva se fossero a conoscenza del fatto che la figlia frequentasse un uomo di colore. Rose lo rassicurò dicendogli che non sarebbe stato un problema, e non mentiva, dato che Dean (Bradley Whitford) e Missy (Catherine Keener) accolsero Chris con grande cordialità, forse anche troppo. Dean era un neurochirurgo e Missy una psichiatra che, non appena ha saputo che Chris stava cercando di smettere di fumare, si è dimostrata troppo desiderosa di aiutarlo a liberarsi da questa abitudine attraverso una procedura inquietante che prevedeva di mandare la sua coscienza in uno stato di fuori dal corpo che lei chiama “il luogo sommerso”.

Il giorno seguente, gli Armitage hanno organizzato una festa alla quale hanno partecipato tutti i loro ricchi amici (bianchi) e, sebbene fossero gentili con Chris, si sono comportati in modo piuttosto inappropriato, complimentandosi eccessivamente per il fisico di Chris, chiedendo informazioni sui “vantaggi genetici” delle persone di colore e esprimendo la loro ammirazione per celebrità di colore come Tiger Woods. Scappa – Get Out ha preso una piega sinistra mentre Chris e Rose uscivano per una passeggiata, quando i partecipanti alla festa sono stati mostrati mentre giocavano a una sorta di “bingo” che lentamente si è rivelato essere un’asta in cui facevano offerte su Chris.

La famiglia Armitage e i loro ricchi amici facevano parte di una setta segreta chiamata Ordine della Coagula, formata solo da bianchi. L’Ordine della Coagula era stato fondato dal nonno di Rose, Roman Armitage, e con l’aiuto e le conoscenze di Dean, avevano sviluppato un modo per prolungare la loro vita e quella dei loro amici. Per questo, rapivano persone di colore per ipnotizzarle e sottoporle a un intervento chirurgico in cui metà del loro cervello veniva lasciato intatto, ma il resto veniva sostituito dal cervello di uno dei membri dell’Ordine.

Mantenendo parte del cervello delle loro vittime, queste conservavano la loro coscienza, ma a causa dell’ipnosi a cui erano state sottoposte grazie a Missy, erano intrappolate nel “luogo sommerso”, mentre i membri dell’Ordine avevano il pieno controllo di tutto il resto. Ogni membro della famiglia Armitage ha avuto un ruolo in questa orribile pratica: Rose e suo fratello Jeremy (Caleb Landry Jones) erano incaricati di trovare soggetti adatti (Rose li seduceva e Jeremy li rapiva), Missy li preparava attraverso l’ipnosi e Dean era responsabile del trapianto di cervello. Come se ciò non fosse già abbastanza inquietante, i genitori di Dean si erano sottoposti a questa procedura ed erano ancora vivi nei corpi di Walter, il giardiniere, e Georgina, la domestica.

Cosa succede a Chris nel finale

Anche se Chris era stato avvertito dal suo migliore amico Rod (Lil Rel Howery), per metà scherzando e per metà sul serio, di non andare a casa della famiglia di Rose e incontrare i suoi genitori, Chris ha accettato il piano, ma presto ha notato che intorno a lui stavano accadendo molte cose strane. Dopo aver accidentalmente fatto scattare “Logan” (LaKeith Stanfield), Chris ha iniziato a sospettare che ci fosse qualcosa di strano nei neri legati agli Armitage e ai loro amici.

Mentre si preparava ad andarsene, Chris ha trovato una scatola nella stanza di Rose contenente varie foto di Rose e dei suoi precedenti partner, tutti neri, anche se lei sosteneva che Chris fosse il primo uomo di colore con cui fosse uscita. Ancora peggio, tra quei partner c’erano Walter e Georgina, che erano stati usati per mantenere in vita i nonni di Rose. Rose alla fine ha mostrato il suo vero volto e Chris, grazie all’ipnosi di Missy, è stato messo fuori combattimento e portato nel seminterrato, dove sarebbe stato preparato per l’intervento chirurgico.

Chris graffiò la sedia a cui era legato e usò l’imbottitura di cotone per tapparsi le orecchie, bloccando così il trigger dell’ipnosi che veniva mostrato su una TV davanti a lui, e quando Jeremy arrivò per portarlo in sala operatoria, Chris reagì e lo colpì fino a farlo svenire. Chris poi trapassò Dean con le corna di un cervo imbalsamato, rovesciando una candela e dando fuoco alla sala operatoria. Chris incontrò Missy nel soggiorno e la pugnalò, ma Jeremy apparve all’improvviso e lo attaccò di nuovo. Chris alla fine ebbe la meglio su Jeremy e lo picchiò a morte.

Chris prese le chiavi dell’auto di Jeremy e iniziò ad allontanarsi, ma dopo aver investito Georgina, lei lo attaccò e lo fece schiantare. In seguito all’attacco di Walter, che sparò a Rose, Chris fu finalmente salvato da Rod, che dopo non aver ricevuto aiuto dalla polizia, decise di aiutare il suo amico da solo. Chris e Rod se ne andarono in auto lasciando Rose a morire dissanguata sulla strada, e Chris divenne l’unico vero sopravvissuto agli orrori dell’Ordine della Coagula. Tuttavia, non è chiaro cosa sia successo dopo a Chris.

Chris cerca di salvare Georgina a causa di sua madre

Mentre si allontanava dalla casa degli Armitage, Chris ha investito Georgina con l’auto e l’ha fatta svenire, ma è sceso dall’auto per aiutarla e l’ha portata in macchina. Chris non sapeva che Georgina era posseduta dalla nonna di Rose, ma questo è diventato chiaro quando lei si è svegliata e lo ha attaccato, causando un incidente, con Georgina che è morta dopo l’urto. Chris ha cercato di salvare Georgina a causa del senso di colpa per la morte di sua madre, uccisa in un’incidente stradale quando lui aveva 11 anni. Un’esperienza traumatica di cui si ritiene responsabile e che Rose e Missy hanno usato per controllare meglio Chris attraverso l’ipnosi.

Perché Walter si toglie la vita dopo aver sparato a Rose

Dopo l’incidente d’auto e la morte di Georgina, Rose è apparsa armata per uccidere Chris e ha chiesto a suo nonno, che viveva nel corpo di Walter, di uccidere Chris. Chris ha usato il flash della fotocamera del suo telefono per far uscire Walter dalla sua trance, riprendendo il controllo del suo corpo. Walter ha preso il fucile di Rose, presumibilmente per sparare a Chris, ma invece ha sparato a Rose. Tuttavia, Walter si è poi sparato davanti a Chris. Poiché non era più Roman nel corpo di Walter, e dopo aver trascorso chissà quanti anni nel luogo sommerso, Walter ha colto questo momento di coscienza e ha deciso di porre fine definitivamente alle sue sofferenze.

Perché Rose sorride quando Chris la sta strangolando

Dopo che Walter ha sparato a Rose, Chris le si avvicina e lei gli chiede “scusa” e gli dice che lo ama, ma Chris sa che non è sincera. Chris inizia a strangolare Rose e, sebbene all’inizio lei sia scioccata, lentamente inizia a sorridere. Rose sapeva che Chris non sarebbe stato in grado di ucciderla, ma ancora più inquietante è il fatto che, strangolandola a morte, Rose sentiva di dimostrare la convinzione sua e della sua famiglia che gli uomini di colore fossero animali, quindi in entrambi i casi avrebbe vinto lei, se non fosse che era stata colpita e lasciata morire sulla strada quando Chris era stato salvato da Rod.

Il vero significato del finale di Scappa – Get Out

Sebbene Scappa – Get Out affronti il tema del razzismo, non lo fa nel modo “tradizionale” di Hollywood, poiché questi cattivi sono liberali la cui ossessione per i neri e l’insistenza sul loro “non razzismo” dovuto alla loro ammirazione per i neri sono proprio ciò che dimostra il loro razzismo. Gli Armitage e il resto dell’Ordine ammirano la cultura nera, le celebrità e altro ancora. Non hanno nulla in contrario se i loro figli frequentano persone di colore, ma sono ossessionati dall’idea di controllarli nel modo più profondo, letterale e inquietante possibile attraverso i trapianti.

Quello che fa l’Ordine è una nuova forma di schiavitù e, cosa interessante, Chris è riuscito a liberarsi raccogliendo cotone, un riferimento agli schiavi neri negli Stati Uniti. Jordan Peele ha detto che anche il personaggio di Jim Hudson (Stephen Root), un cieco che avrebbe dovuto prendere il controllo del corpo di Chris, ha comunque avuto un ruolo nel sistema razzista nonostante non vedesse il colore della pelle di Chris. Hudson voleva Chris per i suoi occhi, poiché credeva che l’occhio di un artista nero gli avrebbe dato un vantaggio, essendo lui un mercante d’arte. In questo modo, Hudson ha ridotto Chris a un elemento estetico, il che lo rende non diverso dal resto dell’Ordine e dalla loro mentalità condivisa.

Parlando di Scappa – Get Out e dei suoi temi, Jordan Peele ha detto a ScreenJunkies che il punto è mostrare che “ogni volta che vediamo prima il colore” o “classifichiamo gli altri in base alla razza”, perdiamo una parte importante di ciò che dovrebbe essere l’essere umano. Peele ha aggiunto che i mostri peggiori nei film horror sono “gli esseri umani stessi” e che, anche se quando le persone si uniscono possono creare cose belle, sono “anche capaci delle cose più oscure”. Scappa – Get Out ha sapientemente mescolato il commento sociale con l’horror psicologico e continua a stimolare conversazioni sui temi affrontati, nonché diverse interpretazioni della storia e dei suoi personaggi.

LEGGI ANCHE: Scappa – Get Out: la spiegazione del finale alternativo del film