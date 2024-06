Scappa – Get Out, la spiegazione del finale: cosa succede a Chris?

Formatosi come attore comico, Jordan Peele ha sbalordito tutti quando nel 2017 ha portato al cinema il suo esordio come regista: Scappa – Get Out (qui la recensione). Non una commedia bensì un horror, dove egli ha modo di inserire in tale genere una profonda riflessione e critica sul razzismo insito nella cultura statunitense, ma anche di come chi si professa a favore dei diritti dei neri spesso lo faccia in modo errato e poco sincero, quasi innegiando ad un “privilegio nero”.

Scappa – Get Out è divenuto uno dei casi cinematografici del suo anno, vincendo numerosi riconoscimenti tra cui il premio Oscar come miglior sceneggiatura originale. Il film era però candidato anche nelle categorie Miglior film, Miglior regista e Miglior attore protagonista. Inoltre, grazie al successo di quest’opera, Jordan Peele è diventato il primo scrittore, produttore e regista afroamericano a guadagnare più di 100 milioni di dollari con un film d’esordio.

Ad oggi Peele ha realizzato altri due film, anch’essi molto apprezzati: Noi e Nope. Scappa – Get Out, però, rimane ancora a qualche anno di distanza uno degli “elevated horror” più intelligenti ed entusiasmanti degli ultimi anni. In questo articolo, approfondiamo dunque alcune delle principali curiosità relative a Scappa – Get Out. Proseguendo qui nella lettura sarà infatti possibile ritrovare ulteriori dettagli relativi alla trama, al cast di attori e alla spiegazione del finale. Infine, si elencheranno anche le principali piattaforme streaming contenenti il film nel proprio catalogo.

La trama e il cast di Scappa – Get Out

In Scappa – Get Out, il giovane afroamericano Chris e la sua ragazza bianca Rose sono arrivati al fatidico incontro tra lui e i genitori di lei, mamma Missy e papà Dean. In un primo momento, Chris interpreta il comportamento eccessivamente accomodante della famiglia nei suoi confronti come un tentativo di gestire il loro imbarazzo verso il rapporto interrazziale della figlia. Con il passare del tempo, tuttavia farà una serie di scoperte sempre più inquietanti, che lo porteranno ad una verità che non avrebbe mai potuto immaginare.

Ad interpretare il protagonista, Chris, vi è l’attore Daniel Kaluuya, a cui è stato assegnato il ruolo principale all’istante dopo aver completato la sua audizione. Peele ha infatti dichiarato che Kaluuya ha fatto circa cinque riprese di una scena chiave, in cui il suo personaggio ha bisogno di piangere, e ognuna era così perfetta che la singola lacrima è scesa esattamente nello stesso momento per ogni ripresa. Nel ruolo di Rose, invece, vi è l’attrice Allison Williams, mentre i suoi genitori sono interpretati da Catherine Keener e Bradley Whitford. Caleb Landry Jones, invece, è il fratello Jeremy.

La spiegazione del finale e il finale alternativo

Quando, in prossimità del finale, Chris comprende che c’è qualcosa di strano nella famiglia della sua ragazza, Missy – psichiatra di professione – lo intrappola in un luogo mentale che lo rende paralizzato. È a questo punto che, grazie ad alcune scoperte fatte fino a quel momento, Chris comprende che la famiglia intrappola uomini e donne afroamericani in questo limbo, in modo da poter usare i loro corpi per donarli ad uomini e donne bianche ormai anziani in cerca di una nuova giovinezza.

Chris, dunque, non è che l’ennesima vittima di quel terribile processo e il suo soggiorno presso la casa dei genitori di Rose era solo un modo affinché gli interessati potessero ammirare dal vivo “la merce”. Il suo corpo viene dunque messo all’asta, in una sequenza che ricorda le aste degli schiavi. Il corpo di Chris viene acquistato dal mercante d’arte cieco Jim Hudson, che desidera gli occhi di Chris a causa delle sue capacità come fotografo.

Sebbene gli Armitage credano che Chris sia sottomesso all’interno del limbo, però, non si rendono conto che ha raccolto del cotone (un riferimento alla storia americana della schiavitù) e se lo è infilato nelle orecchie per evitare di cadere del tutto sotto l’incantesimo di Missy. Chris riesce così a liberarsi e a scappare dalla casa di famiglia dopo una brutale lotta con il fratello pazzo di Rose, Jeremy.

Nel corso della fuga, Chris ferisce a morte anche altri membri della famiglia, tra cui la stessa Rose, la quale è riuscita a raggiungerlo sul vialetto che introduce all’abitazione. Il ragazzo si rifiuta di ucciderla del tutto, ma proprio mentre lei è ferita ai suoi piedi, si sente la sirena della polizia. In quanto uomo di colore coperto di sangue, con una donna bianca ferita ai suoi piedi, si rende conto che probabilmente verrà incolpato della morte di tutti e arrestato, se non addirittura ucciso seduta stante.

Tuttavia, Chris può tirare un sospiro di sollievo quando capisce che si tratta del suo migliore amico, Rod Williams, un agente della TSA al corrente di quanto avvenuto. Originariamente, però, Peele aveva pensato ad una conclusione molto più cupa. In essa, le sirene appartengono a vere auto della polizia e i poliziotti arrestano Chris per l’omicidio della famiglia Armitage, con nessuno crede al suo racconto di ciò che è realmente accaduto.

Tuttavia, il regista ha sentito che il film aveva bisogno di una conclusione più lieta, verso la quale si è poi orientato. Scappa – Get Out, in fin dei conti, va a raccontare di come la popolazione bianca nutra sentimenti di paura/interesse nei confronti di quella afroamericana, volendo in un certo senso appropriarsi della loro cultura, della loro autonomia e, nel caso del film, di tutto ciò che possiedono, compreso il corpo.

Il trailer di Scappa – Get Out e dove vedere il film in streaming e in TV

È possibile fruire di Scappa – Get Out grazie alla sua presenza su alcune delle più popolari piattaforme streaming presenti oggi in rete. Questo è infatti disponibile nei cataloghi di Apple TV, Prime Video e Netflix. Per vederlo, una volta scelta la piattaforma di riferimento, basterà noleggiare il singolo film o sottoscrivere un abbonamento generale. Si avrà così modo di guardarlo in totale comodità e al meglio della qualità video.