Lily Collins interpreterà Audrey Hepburn in un film che ripercorre la produzione di Colazione da Tiffany

Lily Collins interpreterà Audrey Hepburn in un film sull’icona del grande schermo e sulla realizzazione del suo classico del 1961 Colazione da Tiffany, che la sua Case Study Films sta sviluppando insieme a Imagine Entertainment e al produttore Scott LaStaiti.

Con Alena Smith di Dickinson che ha firmato per l’adattamento, il film è basato sul bestseller di Sam Wasson Fifth Avenue, 5 A.M.: Audrey Hepburn, Colazione da Tiffany e l’alba della donna moderna, il primo resoconto completo della realizzazione del film. Con un cast di personaggi che include Truman Capote, Edith Head, il regista Blake Edwards e, naturalmente, la stessa Hepburn, Wasson immerge i lettori nell’America della fine degli anni ’50, quando una ragazza non proprio vergine di nome Holly Golightly fece scalpore in tutto il paese, cambiando per sempre la moda, il cinema e il sesso.

Una delle figure più significative dell’età d’oro di Hollywood, la Hepburn vinse un Oscar per Vacanze Romane e recitò in altri classici come Sabrina e Cenerentola a Parigi prima di approdare a Colazione da Tiffany, la commedia romantica diretta da Blake Edwards per la Paramount, basata sul racconto di Truman Capote, che la consacrò come icona mondiale della moda e della cultura. Il suo personaggio, Holly Golightly, è una giovane mondana newyorkese che si interessa a un ragazzo appena arrivato nel suo condominio, solo per scoprire che il suo passato minaccia di intromettersi tra i due. Candidato a cinque Oscar, con Hepburn in lizza per la migliore attrice protagonista, il film ne ha vinti due, per la colonna sonora e la canzone, ed è entrato nel National Film Registry degli Stati Uniti nel 2012.

Brian Grazer, Jeb Brody e Justin Wilkes produrranno il film su Hepburn per Imagine, con Marc Gilbar come produttore esecutivo e Joyce Choi che supervisionerà lo sviluppo. Collins, Charlie McDowell e Alex Orlovsky produrranno per Case Study Films insieme a LaStaiti. Sam Wasson e Brandon Millan saranno produttori esecutivi per Felix Farmer Productions, con Michael Shamberg anche lui produttore esecutivo.

Attualmente, Collins può essere vista protagonista della commedia romantica di successo di Netflix Emily in Paris, prodotta dalla società Jax Media di Imagine Entertainment, tornata per la sua quinta stagione a dicembre ed è stata rinnovata per una sesta. Candidata ai Golden Globe e agli Emmy, e produttrice di quella serie, ha anche prodotto il thriller di Netflix del 2022 Windfall, in cui ha recitato al fianco di Jesse Plemons e Jason Segel, con crediti come produttrice esecutiva per The Summer Book e la recente pluripremiata serie indipendente Lurker di Mubi. Collins ha lanciato Case Study con McDowell e Orlovsky nel novembre 2022. Più di recente, hanno annunciato un adattamento cinematografico di Polly Pocket per Amazon MGM, con Collins che interpreterà e produrrà insieme a Mattel e Hello Sunshine. È rappresentata da LBI Entertainment, CAA e Sloane, Offer, Weber & Dern.

Sceneggiatrice, regista e showrunner, Smith è nota per aver creato la serie Dickinson, vincitrice del Peabody Award, con Hailee Steinfeld nel ruolo di Emily Dickinson, per Apple TV+. Produttrice esecutiva della prossima miniserie di FX Cry Wolf, è rappresentata da WME e Jackoway Austen Tyerman.

I progetti recenti di Grazer e Howard con Imagine Entertainment includono l’adattamento in serie di The ‘Burbs’ con Keke Palmer e Jack Whitehall per NBC/Peacock, il thriller psicologico di Luca Guadagnino After the Hunt con Julia Roberts, Andrew Garfield e Ayo Edebiri, e Eden di Howard ambientato alle Galapagos con Jude Law, Sydney Sweeney, Ana de Armas, Vanessa Kirby e Daniel Brühl. Nel cinema, i loro prossimi progetti includono How to Rob a Bank di David Leitch con Nicholas Hoult, Zoë Kravitz, Anna Sawai e Pete Davidson, Whalefall con Austin Abrams e Josh Brolin, e The Mosquito Bowl diretto da Peter Berg. In televisione, hanno la prossima serie di Siegfried e Roy Wild Things alla Apple con Jude Law e Andrew Garfield.