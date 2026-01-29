Shark 2 – L’abisso: la spiegazione del finale del film

Il finale di Shark 2 – L’abisso dimostra ancora una volta che i megalodonti non possono competere con il predatore al vertice della catena alimentare noto come Jason Statham. Il film riprende la storia alcuni anni dopo il finale dell’originale Shark – Il primo squalo, con Jonas e il suo team Mana One che intraprendono un’altra spedizione nella Fossa delle Marianne, solo per trovarsi nei guai con tre megalodonti e scoprire una base mineraria illegale sul fondo. Dopo essere rimasti bloccati e essere riusciti a fuggire utilizzando uno dei sommergibili della base, scoprono che un’esplosione ha aperto un varco nello strato termoclinico della Fossa, consentendo ai Meg – e ad altre creature – di fuggire.

Il finale del sequel vede l’equipaggio impegnato in una corsa contro il tempo per proteggere i turisti sulla vicina Fun Island, oltre che per uccidere i mostri fuggiti dalla Fossa. Devono anche schivare i mercenari assoldati dalla cattiva Driscoli (Sienna Guillory), che vuole zittirli dopo che hanno scoperto la sua base. Inutile dire che i mostri fuggiti mangiano la maggior parte dei cattivi, mentre Statham e il suo equipaggio si occupano delle bestie, tranne una. Celebrano poi la loro vittoria con un drink sulla spiaggia, sapendo però che probabilmente dovranno affrontare altri Meg nel prossimo futuro.

Perché Jonas uccide due Meg ma il terzo Meg sopravvive

All’inizio di Shark 2 – L’abisso, viene rivelato che anni prima, il team Mana One aveva trovato un cucciolo di Megalodonte che avevano chiamato Haiqi e allevato in cattività. In realtà, è la fuga di Haiqi che costringe Jonas e la sua squadra a entrare nella Fossa, dando il via alla storia. Sotto scoprono altri due squali giganti, tra cui uno che Jonas definisce il “più grande” Megalodonte mai visto. Questo trio di Meg causa infiniti problemi e mangia un discreto numero di turisti a Fun Island prima che Jonas riesca a fermare il buffet. Per distrarre i Megalodonti dal loro cibo, Jonas salta su una moto d’acqua e li allontana dall’isola.

Ha anche armato alcuni arpioni con esplosivi e uccide uno dei Meg colpendo alla testa, che esplode immediatamente. Lo squalo più grande è più fastidioso per il povero Jonas, ma nel finale usa una pala dell’elicottero e la sbatte nell’acqua per attirare la sua attenzione, prima di usare la pala per colpire il mostro che sta caricando al cervello. Alle vicende partecipa anche Jiuming, lo zio di Meiying, che aveva addestrato Haiqi a non attaccare usando uno speciale clicker. Dopo che Jonas ha ucciso gli altri due Megalodonti, Haiqi torna all’attacco. Si lancia direttamente contro Jiuming, ma anche se sembra che il clicker non funzioni, il segnale le arriva e lei si allontana all’ultimo secondo. Haiqi poi nuota via verso destinazioni sconosciute.

La spiegazione del piano segreto degli antagonisti

Shark 2 – L’abisso aggiunge una trama dei cattivi per rendere le cose più interessanti, con l’investitrice di Mana One Driscoli che usa la ricerca del team come copertura per i suoi veri obiettivi. Ha stabilito una base sul fondo della Fossa per poter estrarre un minerale raro che si trova solo lì e che vale miliardi. L’operazione è supervisionata da Montes, un mercenario che nutre un rancore personale nei confronti di Jonas per averlo fatto finire in prigione durante una precedente operazione. La scoperta di questa segreta operazione mineraria da parte dell’equipaggio della Mana One non faceva parte del piano di Driscoli, che ordina quindi a Montes e alla sua talpa all’interno del gruppo di metterli a tacere.

La talpa viene infine rivelata essere Jess, che ha sabotato il sottomarino di soccorso. Jess ha anche una relazione sentimentale con Montes, e l’unico motivo che dà a Jonas per il suo tradimento è il denaro in gioco. Il karma fa il suo corso nel caso di Jess, poiché quando i Meg fuggono dalla Fossa, lei si avvicina un po’ troppo a una finestra “a prova di Meg”, che viene rapidamente distrutta quando un Megalodonte la sfonda e la divora. Per chi ha visto il trailer di Shark 2 – L’abisso, questa morte “schiacciante” era già stata spoilerata, tuttavia.

Altre creature sono fuggite dalla Fossa?

Oltre ai tre Megalodonti che seguono Jonas e gli altri attraverso lo strato termoclinico rotto, anche altre bestie fuggono dal fondo. La prima è un calamaro gigante, che raggiunge Fun Island e inizia a mangiare i turisti. Mentre Jonas è impegnato con i Megalodonti, spetta a Jiuming occuparsi del calamaro, anche se in questo caso riceve aiuto da un Meg affamato. Anche alcune lucertole anfibie mangia-uomini raggiungono la costa di Fun Island e si rivelano sorprendentemente utili nel decimare i mercenari che danno la caccia a Jonas e compagni. Catturano anche la cattiva, Driscoli, mentre cerca di fuggire con l’elicottero. Una combinazione di esplosivi e colpi di arma da fuoco ha però la meglio su queste lucertole.

Shark 2 – L’abisso anticipa la gravidanza di Haiqi, preparando Shark 3

Jiuming alla fine deduce che Haiqi è fuggita dalla prigionia ed era così ansiosa di tornare alla Fossa perché era la stagione degli amori, e l’equipaggio ha quindi modo di vedere Haiqi diventare molto amichevole con gli altri Meg. Nella scena finale, Jonas e Jiuming discutono della possibilità che Haiqi sia incinta e che presto potrebbero avere altri Meg di cui occuparsi. Decidono che questo è un problema da affrontare un altro giorno e decidono semplicemente di festeggiare la loro vittoria e ubriacarsi.

Sebbene Shark 2 – L’abisso non lo confermi, Haiqi è probabilmente incinta e il mondo dovrà presto fare i conti con altri Megalodonti che nuotano nei dintorni. Non solo, è probabile che altre creature siano fuggite dalla Fossa, con i libri successivi della serie dell’autore Steve Alten che presentano creature acquatiche come il Liopleurodon o il Kronosaurus. Con lo strato che separa il mondo dalla Fossa ormai lacerato, Shark 3 avrà molte altre minacce con cui Jonas dovrà fare i conti.

In che modo il finale di Shark 2 – L’abisso differisce dal libro

Sebbene il romanzo di Alten The Trench presenti somiglianze superficiali con il film Shark 2 – L’abisso, le loro storie si svolgono in modo molto diverso. Il punto in comune più evidente è la fuga del Megalodonte dalla prigionia per potersi accoppiare, ma a parte i personaggi di Jonas interpretato da Statham e Mac interpretato da Cliff Curtis, altri personaggi importanti del libro come la moglie di Jonas, Terry, o il magnate dell’energia Benedict Singer sono assenti. C’è anche una sottotrama chiave del libro che coinvolge un Kronosaurus che attacca i sottomarini, che non è presente nel sequel del film.

Il finale del romanzo si svolge nella Fossa stessa, dove Jonas salva sua moglie da un laboratorio sottomarino. Riescono a fuggire dal laboratorio prima che venga distrutto, ma Jonas teme che il suo ricorrente incubo di morire nella Fossa stia per avverarsi, poiché un Kronosaurus distrugge quasi la loro capsula di salvataggio. Con un colpo di scena inaspettato, Angel the Meg – la versione del libro di Haiqi – attacca e uccide il mostro, permettendo alla coppia di fuggire. Il libro si conclude con Angel che dà poi alla luce due figli maschi, preparando il terreno per il terzo romanzo Primal Waters.