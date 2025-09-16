Shark – Il primo squalo: la spiegazione del finale del film

Nella battaglia tra Jason Statham e un gigantesco squalo preistorico, il finale di Shark – Il primo squalo dimostra che c’è spazio solo per un solo predatore al vertice della catena alimentare. Il film si apre con il soccorritore subacqueo Jonas Taylor (Statham) che perde due amici durante l’evacuazione di un sottomarino danneggiato. Tuttavia, nessuno crede alla sua storia secondo cui il sottomarino è stato attaccato da una grande creatura. Cinque anni dopo, Jonas viene reclutato per un’altra missione di soccorso che coinvolge la sua ex moglie nella Fossa delle Marianne. Nella parte più profonda della fossa, un team di ricercatori scopre una forma di vita marina mai vista prima e un megalodonte molto affamato.

Jonas, l’oceanografa Suyin Zhang (Li Bingbing) e il resto dell’equipaggio della Mana One iniziano così a dare la caccia al megalodonte, che uccide diversi membri dell’equipaggio, tra cui il viscido miliardario Jack Morris (Rainn Wilson). Il finale vede però la gigantesca bestia dirigersi verso una spiaggia, con Jonas alle calcagna. Qui la bestia viene infine uccisa in modo creativo e i sopravvissuti che festeggiano insieme. Tuttavia, Shark – Il primo squalo termina con una nota che suggerisce che un altro squalo gigante potrebbe essere fuggito dalla fossa, aprendo così le porte ad un sequel.

Come Jonas uccide il megalodonte

Shark – Il primo squalo è basato sulla serie di romanzi omonima di Steve Alten, ma l’adattamento cinematografico ha richiesto molti anni di sviluppo. A quanto pare, tutto ciò che i produttori dovevano fare era scritturare Statham e rendere questo una sorta di film di combattimento. La sequenza iniziale stabilisce che Jonas ha un conto in sospeso con lo squalo protagonista, e il finale di Shark – Il primo squalo si concentra proprio su questo. L’equipaggio del Mana One usa un richiamo per balene per distrarre Meg dalla spiaggia locale, mentre Jonas e Suyin progettano un sommergibile e pianificano di ucciderlo con dei missili.

Naturalmente, la situazione degenera rapidamente, con il veicolo di Jonas gravemente danneggiato dallo squalo e Suyin costretta a interrompere l’operazione per salvare il resto dell’equipaggio. Jonas è così costretto a improvvisare e decide di sfruttare la natura a suo vantaggio. Taglia il Meg con alcuni detriti del sommergibile prima di uscire e pugnalarlo nell’occhio. Jonas completa l’opera conficcando la lancia profondamente nell’occhio del Meg, il che sembra risolvere la questione. Tuttavia, il sangue delle sue ferite attira uno sciame di squali normali, che banchettano con la creatura ferita mentre Jonas nuota verso la salvezza e si ricongiunge all’equipaggio.

Le vittime del megalodonte

Il primo romanzo di Alten è in realtà più violento del film. Il libro non ha problemi con il sangue e gli arti mozzati, ma poiché è stato concepito come un blockbuster estivo per ragazzi, il film è piuttosto moderato dal punto di vista dello spargimento di sangue. Detto questo, il regista Jon Turteltaub ha confessato che il film aveva morti più cruente in una versione precedente, come la testa decapitata di Jack Morris che era tutto ciò che restava di lui quando il megalodonte lo ha attaccato. Nonostante la mancanza di sangue, il film ha comunque ottenuto un numero di vittime rispettabile.

Includendo gli incidenti causati direttamente dalla bestia protagonista, lo squale uccide 16 persone nel corso della storia. Questa cifra include Morris, “The Wall” di Ólafur Darri Ólafsson e Toshi (Masi Oka). Durante il finale, due elicotteri volano poi incautamente vicini per riprendere il megalodonte e finiscono per scontrarsi, causando altre quattro vittime. Oltre agli esseri umani, il gigantesco squalo mangia anche un calamaro gigante e una balena.

La spiegazione del grande colpo di scena del film

Sembra quasi che il film abbia preso spunto da Lo squalo 3-D, con un grande colpo di scena a metà che rivela che non c’è un solo megalodonte in libertà, ma ben due. Questo viene scoperto dopo che la squadra ha preparato una trappola, che prevede che Suyin si immerga sott’acqua in una gabbia a prova di squalo con del veleno. Questa tattica è tutt’altro che sicura, poiché il megalodonte morde la gabbia e cerca di mangiare Suyin. Lei riesce però ad uscire con l’aiuto di Jonas e lo pugnala con il veleno.

Lo squalo muore poco dopo e l’equipaggio della Mana One recupera il suo corpo. Tuttavia, i festeggiamenti durano poco. Mentre stanno esaminando il corpo, un secondo megalodonte ancora più grande emerge dall’acqua, uccidendo “The Wall” e nutrendosi del cadavere dell’altro squalo. Si conferma anche che questo squalo è anche il responsabile della morte degli amici di Jonas e delle altre vittime della storia fino a quel momento.

Jonas e Suyin finiscono insieme?

Oltre a dare la caccia a uno squalo preistorico mangia-uomini, Shark – Il primo squalo trova anche il tempo per una sottotrama romantica. Jonas e Suyin inizialmente sono irritabili l’uno con l’altra, ma col passare della storia imparano a rispettarsi a vicenda, e una scena comicamente imbarazzante all’inizio del film, in cui Suyin sorprende Jonas nudo dopo la doccia, rende chiaro che tra loro c’è una certa chimica. Jonas diventa anche molto amico della giovane figlia di Suyin, Meiying (Sophia Cai), che incoraggia più che mai qualsiasi tensione romantica.

Dopo che il megalodonte è stato sconfitto, si intuisce che Jonas e Suyin proveranno almeno a frequentarsi. Nel sequel Shark 2 – L’abisso ritorna Meiying, ma Suyin, interpretata da Li Bingbing, è assente. Questo a causa di una tragedia che ha avuto luogo tra i due film. Anche se non viene mai spiegato come sia successo, Suyin muore prima di questo secondo lungometraggio e Jonas ottiene la custodia della giovane Meiying. Questo porta a una nuova dinamica padre-figlia, con Suyin che viene ricordata solo nel sequel.

Come Shark – Il primo squalo ha portato a Shark 2 – L’abisso

Shark – Il primo squalo è stato un successo sorprendente, quindi un sequel sembrava scontato. Shark 2 – L’abisso vede così il ritorno di Jonas e di alcuni altri membri del cast originale, tra cui Cliff Curtis e Page Kennedy. Tra i nuovi arrivati ci sono la star di Wolf Warrior Wu Jing e Sienna Guillory, mentre Ben Wheatley di Kill List assume il ruolo di regista. Il film ha aggiunto alla carneficina i megalodonti che cacciano in branco, un megalodonte alfa ancora più grande e altri mostri preistorici che emergono dalla fossa.

Il film mostra anche come Jonas sia cresciuto dal primo film. Mentre nel precedente capitolo non voleva avere nulla a che fare con il salvare vite umane o fare altro che bere, Jonas è ora quasi un agente segreto giramondo, che interrompe operazioni minerarie oceaniche illegali e traffici illegali con il suo affiatato gruppo di mercenari. Poiché, come accennato, Suyin è morta prima del secondo film, Jonas deve anche essere un padre per Meiying e proteggerla quando tornano i megalodonti. Shark 2 – L’abisso, in sostanza, rende tutto più grande.