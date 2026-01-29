Ana de Armas protagonista del thriller psicologico Sweat

Ana de Armas è stata scelta come protagonista del nuovo thriller psicologico Sweat, adattamento dell’omonimo film del regista svedese-polacco Magnus von Horn, originariamente selezionato per il Festival di Cannes 2020, poi annullato a causa della pandemia di Covid-19.

Nel film De Armas interpreterà Emma Kent, un’influencer in rapida ascesa che sogna il successo della sua icona dei social media, Kat Highbrook. La vita di Emma comincia a sgretolarsi quando un incontro con Kat prende una piega inaspettata e la giovane finisce per stringere un pericoloso accordo con Trent, un fan ossessionato. La sua devozione incontrollata la costringerà a scegliere fino a che punto è disposta a spingersi pur di ottenere fama e riconoscimento.

Il film sarà diretto da J Blakeson, anche sceneggiatore e produttore, già noto per il film I Care a Lot, la miniserie Rapina e fuga e il debutto cinematografico con La scomparsa di Alice Creed. Le riprese prenderanno il via il 30 marzo tra Los Angeles e il Regno Unito, mentre la distribuzione internazionale sarà gestita da AGC International.

Dove vedremo prossimamente Ana de Armas

Prossimamente l’attrice sarà inoltre protagonista, accanto a Tom Cruise, del thriller soprannaturale Deeper, diretto da Doug Liman. La trama seguirà un ex astronauta interpretato da Cruise, impegnato in una missione per esplorare una misteriosa fossa oceanica, che si trasformerà presto in un confronto con una forza sconosciuta e potenzialmente letale.