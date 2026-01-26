Sulle ali dell’onore: la vera storia dietro il film

Il film epico sulla guerra di Corea Sulle ali dell’onore è basato sulla storia vera del primo pilota afroamericano della Marina degli Stati Uniti, Jesse Brown (interpretato da Jonathan Majors), e del suo gregario Tom Hudner (Glen Powell). Il film è tratto dal romanzo del 2015 Devotion: An Epic Story of Heroism, Friendship, and Sacrifice di Adam Makos, che racconta la storia vera del cameratismo tra Jesse e Tom, ripercorrendo le esperienze dei due ufficiali della Marina durante la guerra di Corea. Il film è relativamente fedele alla storia vera, compresa la tragica morte di Jesse e gli sforzi di Tom per salvare il suo amico.

Cosa c’è di vero in Sulle ali dell’onore?

Jesse è stato il primo pilota di colore della Marina degli Stati Uniti

Sulle ali dell’onore è dedicato al percorso di Jesse come primo pilota di colore della Marina. Brown è stato vittima di razzismo e intolleranza durante tutta la sua carriera nella Marina. È stato il primo afroamericano a superare il programma di addestramento al volo della Marina e durante l’esame finale ha effettuato cinque atterraggi perfetti su una portaerei.

A soli 22 anni, è diventato un aviatore navale designato, diventando il primo afroamericano a ricevere le “ali d’oro” del distintivo di aviatore navale e anche il primo a volare in combattimento. Sembra che la sua famiglia abbia sempre riso e pensato che fosse uno scherzo quando Jesse diceva di voler diventare un pilota della Marina, ma lui ha presto dimostrato che tutti si sbagliavano quando ha realizzato quei sogni.

Jesse Brown si gridava insulti allo specchio

Una scena sorprendente in Sulle ali dell’onore vede Jesse Brown gridare epiteti razzisti a se stesso allo specchio dopo aver lottato per affrontare i vicini razzisti. Inoltre, Brown continua questo auto-abuso per motivarsi prima delle missioni. Secondo quanto riferito, questo è vero. Brown ha sopportato il razzismo sia nella sua vita professionale che in quella privata e ha ricorso all’insulto di se stesso per poter sopportare meglio questi attacchi. Nel libro di Makos, Jesse inizia a farlo quando è giovane e si trova davanti all’unico specchio della sua famiglia. Il libro non menziona se abbia continuato a ripetere questo comportamento durante il suo periodo in Marina, ma è altamente probabile.

Tom e Jesse hanno incontrato Elizabeth Taylor in Francia

Un’altra scena di Sulle ali dell’onore vede Jesse incontrare l’iconica star di Cleopatra, Elizabeth Taylor, su una spiaggia di Nizza, in Francia. Nel filmato, Jesse ottiene degli inviti per il resto della squadriglia per andare al casinò. Nella vita reale, Jesse e Tom hanno davvero incontrato la Taylor, che si trovava a Cannes per l’omonimo Festival del Cinema. Secondo quanto riferito, Brown l’ha incontrata mentre cenava al Carlton Hotel. Anche Hudner l’ha incontrata quattro giorni dopo, mentre era in visita a Leyte.

Non è noto se la Taylor li abbia invitati personalmente al casinò. Tuttavia, la Taylor era ben nota per il suo sostegno al personale militare degli Stati Uniti. L’USO le ha reso omaggio scrivendo: “Era profondamente appassionata nel sostenere le nostre truppe, visitando gli ospedali e intrattenendo i soldati con l’USO. Infatti, ha ricevuto l’USO Merit Award per tutti i suoi incredibili sforzi di volontariato”.

Nel film Tom ha rischiato la vita per salvare Jesse

Nel finale di Sulle ali dell’onore, l’aereo di Jesse Brown viene abbattuto da un artigliere antiaereo cinese ed è costretto ad effettuare un atterraggio di fortuna sulle montagne della Corea del Nord. Hudner vede che Brown è vivo ma intrappolato nella cabina di pilotaggio. Fa dunque schiantare intenzionalmente il suo aereo nella stessa radura per salvare il suo amico. Sebbene riesca a spegnere l’incendio, non è in grado di salvare Jesse dai rottami e Brown muore tristemente. Il modo in cui il film racconta la morte di Jesse e il tentativo di Hudner di salvarlo è completamente accurato.

In uno dei colpi di scena più tragici della vera storia, si ritiene che un artigliere nascosto nella neve abbia abbattuto l’aereo di Brown, che è precipitato in una valle. Ha tentato di liberarsi, ma senza successo. Tom Hudner ha fatto un atterraggio di fortuna con il suo aereo a soli 100 metri da quello di Brown e ha usato la neve per spegnere l’incendio del motore. Ha cercato disperatamente per 45 minuti di liberare Jesse dall’incidente, ma senza successo. Invece di essere sottoposto alla corte marziale per aver abbattuto il suo aereo, Hudner ha ricevuto la prima Medaglia d’Onore della Marina per la guerra di Corea.

La Marina inviò un “volo funebre” per Jesse Brown

In Sulle ali dell’onore, i superiori di Hudner sulla USS Leyte rifiutano la sua richiesta di inviare una squadra sul luogo dell’incidente di Brown per recuperare il corpo del suo amico. Il comandante della Leyte, il capitano Thomas Sisson (Dean Denton), ritiene che sia troppo rischioso recuperare il corpo di Jesse dall’area controllata dai cinesi. Invece, a Jesse Brown viene riservato un funerale da guerriero, in cui un V-32 distrugge i Corsair abbattuti con il suo corpo ancora all’interno.

Con alcune modifiche, questo era in linea con ciò che accadde nella storia vera che ha ispirato il film. Nella vita reale, la Marina inviò sette aerei da combattimento per il “volo funebre” di Jesse Brown. I sette aerei volarono in cerchio intorno al sito e poi sganciarono il napalm per avvolgere il corpo di Brown e gli aerei nelle fiamme. Mentre lo facevano, recitarono il Padre Nostro via radio e poi fecero oscillare le ali prima di andarsene, come ultimo saluto al loro compagno d’armi caduto.

Cosa c’è di falso in Sulle ali dell’onore?

Nella realtà Tom non ha preso parte ad una rissa

Il pilota della Marina Tom Hudner è venuto in difesa di Jesse più volte in Sulle ali dell’onore. Tuttavia, una scena in particolare non è tratta dalla realtà. Durante una licenza a terra a Nizza, in Francia, Hudner finisce in una rissa da ubriachi con un marine che in precedenza aveva molestato Jesse. Jesse gli dice di non combattere le sue battaglie al posto suo, ma solo di stargli vicino. Questa rissa non è mai avvenuta. Un incidente che potrebbe aver ispirato la scena è avvenuto in un hotel quando un cameriere si è rifiutato di servire Brown. Tom si è alzato e ha detto al resto del gruppo: “Andiamocene da qui”.

Jesse non disobbedì agli ordini di Tom

Durante una delle missioni di volo, Jesse disobbedisce agli ordini di Tom di ritirarsi e poi fa saltare in aria un ponte da solo. Dopo la fine della missione, quando entrambi sono al sicuro a terra, Tom elogia Jesse nel rapporto, ma Jesse gli dice che probabilmente verrà usato dai loro superiori razzisti per negargli la promozione nella Marina. Entrambi questi momenti sono fittizi, poiché non ci sono documenti che menzionino che Jesse Brown abbia fatto saltare un ponte e disobbedito a un ordine diretto, né che Tom Hudner abbia presentato un rapporto al riguardo.

Sebbene queste scene non siano autentiche al 100% rispetto alla vera storia, aiutano a stabilire gli aspetti più cruciali del perché il vero Jesse Brown sia importante per la storia della Marina. Sebbene siano fattualmente false, mettono in luce il razzismo che Jesse ha dovuto affrontare e come lo ha affrontato con puro eroismo e tenacia. Il fatto che Jesse abbia disobbedito a un ordine per portare a termine una missione e che Tom abbia presentato un rapporto accurato è coerente con i rispettivi personaggi. Questo è ciò che ha reso le scene autentiche anche se erano completamente inventate.

Daisy e Tom non si conoscevano

Nel film, Hudner e Brown fanno spesso carpooling, il che spinge Brown a presentare Hudner alla sua famiglia, compresa sua moglie Daisy (Christina Jackson). Prima di essere inviato nel Mediterraneo, Daisy implora Hudner di stare vicino a suo marito, e lui accetta. Nel finale di Sulle ali dell’onore, Tom incontra Daisy al funerale di Jesse e le chiede scusa per non essere riuscito a salvarlo. Daisy lo respinge e gli dice che gli aveva solo chiesto di stare vicino a Jesse, non di salvarlo.

Tom le racconta allora le ultime parole di Jesse, che riguardavano quanto amasse sua moglie. È una scena straziante, ma purtroppo non è vera. Nella storia vera, Tom non incontrò Daisy fino alla cerimonia di consegna della medaglia d’onore, e i due non fecero affatto carpooling. Fu piuttosto la collega pilota Carol Mohring (Nick Hargrove) a fare carpooling e a frequentare la famiglia Brown. Daisy era presente alla cerimonia di consegna della medaglia d’onore a Tom, dove incontrò Hudner.

L’unica volta che Tom l’aveva vista prima era da lontano, quando lei e Jesse si stavano salutando prima che lui salisse a bordo della Leyte. Questa è probabilmente la più grande differenza tra Sulle ali dell’onore e la vera storia di Jesse Brown, che per il resto segue abbastanza fedelmente le sue esperienze di vita reale come primo pilota di colore della Marina degli Stati Uniti.

I cambiamenti nella storia vera di Sulle ali dell’onore sono stati positivi?

Sebbene sia importante rimanere fedeli ai fatti quando si tratta di una storia importante come quella del primo pilota di colore della Marina, ci sono sempre dei cambiamenti necessari per renderla adatta al grande schermo. Tuttavia, la chiave è apportare queste modifiche in aree che si concentrano sui personaggi e non sugli eventi reali. Queste modifiche avvengono in momenti come quello in cui Tom finisce in una rissa da ubriaco mentre difende Jesse. È bello vedere questo dal punto di vista narrativo, e funziona meglio della storia reale in cui si dice semplicemente che volevano andarsene.

Tuttavia, queste modifiche si avvicinano un po’ troppo al cliché del salvatore bianco, che a volte rischia di affossare film come questo. Fortunatamente, si trattava di un momento caratteriale costruito nel corso del film e non è stato sufficiente a danneggiarne la reputazione. Un’altra modifica che ha contribuito a bilanciare la situazione è stata quella in cui Jesse ha disobbedito agli ordini per vincere una battaglia, solo per scoprire che avrebbe potuto perdere una possibile promozione. Anche se non è vero, questo ha rafforzato la trama della devozione di Jesse, che riesce ad avere successo nonostante il razzismo lo ostacoli.