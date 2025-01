Survive the Game: tutto quello che c’è da sapere sul film con Bruce Willis

Detective Knight, Survive the Night, Reprisal, I predoni e Trauma Center – Caccia al testimone, questi sono solo alcuni dei film a cui ha preso parte l’attore Bruce Willis negli ultimi anni. Si tratta per lo più di thirller d’azione a basso costo, nei quali Willis ha in realtà spesso e volentieri dei ruoli marginali, ma che i suoi fan apprezzano per il genuino gusto per l’intrattenimento che essi offrono. Tra questi suoi ultimi titoli prima del ritiro forzato, si annovera anche Survive the Game, diretto nel 2021 da James Cullen Bressack, che nello stesso anno ha realizzato con Willis anche Fortress – La fortezza, a sua volta aderente al genere e ai toni degli altri titoli fin qui citati.

Survive the Game presenta infatti una vicenda che si svolge in breve tempo, quasi con un unica location. I protagonisti, bloccati in una pericolosa situazione, si trovano dunque a dover fare affidamento alle proprie abilità pur di sopravvivere. La sceneggiatura, scritta dal popolare youtuber Ross Peacock, noto come Rossatron, sembra dunque rifarsi a precedenti illustri, tra cui si ricorda in particolare Distretto 13 – Brigate della morte, il popolare film del 1976 di John Carpenter dove un gruppo di poliziotti è bloccato nel distretto del titolo mentre tutt’intorno un gruppo di criminali cerca di penetrare nell’edificio per dar vita ad un massacro.

Survive the Game riprende dunque una dinamica di questo tipo, raccontando dunque una storia già raccontata ma, con una sceneggiatura che evita la maggior parte dei tropi ben noti di questo genere a favore di un’azione nuda e cruda. Per i fan di Willis, dunque, si tratta di un titolo da non perdere. Prima di intraprendere una visione del film, però, sarà certamente utile approfondire alcune delle principali curiosità relative ad esso. Proseguendo qui nella lettura sarà infatti possibile ritrovare ulteriori dettagli relativi alla trama e al cast di attori. Infine, si elencheranno anche le principali piattaforme streaming contenenti il film nel proprio catalogo.

La trama di Survive the Game

Protagonista del film è David Watson, un poliziotto che, durante una retata antidroga finita male, rimane gravemente ferito. Il suo partner, Cal, decide allora di inseguire i due colpevoli in una fattoria isolata di proprietà di Eric, un veterano problematico. Qui Cal ed Eric pianificano la loro difesa, insieme anche a David che pur ferito è riuscito miracolosamente a raggiungerli. I tre uomini si ritrovano però ben presto in inferiorità numerica quando iniziano ad arrivare altri membri della banda criminale. Dovranno dunque usare la furbizia, l’intelligenza e l’abilità di tiro per sconfiggere la banda di spacciatori e sopravvivere a quella pericolosa situazione.

Il cast di attori e altre curiosità

Come anticipato, a guidare il cast di attori del film vi è Bruce Willis nel ruolo del detective David Watson. L’attore è poi stato nominato per la sua interpretazione in questo film, come per tutti quelli in cui è apparso, nel 2021, nella categoria Peggior interpretazione di Bruce Willis in un film del 2021 ai Golden Raspberry Awards. La categoria è però poi stata eliminata dopo l’annuncio del suo ritiro dalle scene a causa dell’afasia. Accanto a Willis, nel ruolo di Cal, recita l’attore Swen Temmel, mentre il veterano Eric è Chad Michael Murray. Quest’ultimo recita qui accanto alla moglie Sarah Roemer, la quale ricopre il ruolo di Hanna.

Completano poi il cast gli attori Michael Sirow nel ruolo di Frank, Kate Katzman in quelli di Violet e Zack Ward come Mickey Jean. Vi sono poi Donna D’Errico nel ruolo di Carly, Canyon Prince in quelli di Andrew e Sean Kanan come Ed. Kristos Andrews interpreta Michael, mentre Felix Cortes è Arthur e Ramon Vazquez è Rob. L’attore Simon Phillips, visto anche nelle serie The Witcher e Fubar, recita invece nel ruolo de L’Inglese. Come noto, lui e Willis hanno improvvisato la maggior parte delle loro scene insieme.

Tra le varie altre curiosità da riportare riguardo Survive the Game, vi sono alcune sviste che il film presenta e che i fan potranno divertirsi ad individuare. In particolare, all’inizio del film si può notare la presenza di un cameraman che indossa una maschera. Durante la lotta iniziale al piano inferiore della casa, infatti, nella stanza accanto si nota un cameraman con una maschera blu, sfuggito al controllo di chi supervisionava le riprese. Ad un ora, cinque minuti e trenta secondi dall’inizio, invece, quando Eric sale sull’auto blu e si abbassa per inserire la marcia, si può notare come l’auto si avvii pur non essendoci chiavi nel quadro.

Il finale del film

Durante la fuga finale, Eric e Cal stringono un’insolita amicizia. Eric ha condiviso con il detective la sua perdita avendogli rivelato di aver perso moglie e figlia in un incidente stradale due settimane prima. Eric era un soldato dell’esercito che aveva fatto un tour in Iraq. Durante il combattimento, però, una granata è esplosa vicino a lui ed è rimasto ingessato per un anno. L’infermiera dell’ospedale, Hannah, si è presa cura di lui e lo ha aiutato a riprendersi. A quel punto, Eric ha comprato una fattoria per mettere su famiglia e passare il resto della vita con il suo nuovo amore.

Dopo la scomparsa di Hannah, dunque, Eric non aveva più nulla da perdere e così riprese le armi per combattere i criminali. Nel finale, quindi, Cal attira gli uomini di Frank in un fitto bosco e li uccide uno a uno, mentre Eric cerca di salvare David e di chiamare i soccorsi. Durante la sequenza di inseguimento e fuga, Cal uccide poi Mickey e Violet giura di vendicarsi dell’amante morto. Tuttavia, quando Michael arriva alla fattoria, si irrita con l’amante del fratellastro e la uccide brutalmente. Prima che Michael possa fare del male anche a David, Eric spara a un veicolo che perdeva benzina, facendolo saltare in aria.

L’esplosione crea un diversivo e aiuta i buoni a combattere i criminali. Cal affronta quindi Frank e lo uccide, mentre David arresta Michael. Alla fine, la fattoria di Eric viene fatta a pezzi, ma lui si sente orgoglioso di aver aiutato i detective ad arrestare gli spacciatori e a porre fine al loro impero criminale. Survive the Game, nonostante le perdite dei protagonisti lungo il racconto, propone dunque un finale lieto, in cui le forze positive riescono a sconfiggere i criminali di turno e ristabilire un equilibrio positivo al tutto.

Il trailer di Survive the Game e dove vedere il film in streaming e in TV

È possibile fruire di Survive the Game grazie alla sua presenza su alcune delle più popolari piattaforme streaming presenti oggi in rete. Questo è infatti disponibile nei cataloghi di Apple iTunes, Tim Vision, Now e Prime Video. Per vederlo, una volta scelta la piattaforma di riferimento, basterà noleggiare il singolo film o sottoscrivere un abbonamento generale. Si avrà così modo di guardarlo in totale comodità e al meglio della qualità video. Il film è inoltre presente nel palinsesto televisivo di lunedì 27 gennaio alle ore 21:15 sul canale 20 Mediaset.